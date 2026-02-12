Експерти предупреждават, че новите коли стават все по-скъпи за ремонт, но причината не винаги са скъпи части

Новите автомобили стават все по-модерни и все по-технологични, но едно кратко разсейване може да доведе до сметка за ремонт, която по-скоро прилича на авансово плащане за втора кола. Неотдавнашно проучване на пазара, проведено от ADAC, в което са анализирани 21 различни модела автомобили в три често срещани сценария на произшествия, разкрива шокираща разлика в разходите за ремонт. С нарастващата зависимост на автомобилите от вградени сензори и високотехнологично осветление, „евтините“ ремонти на практика са останали в миналото, а строгите протоколи за обслужване на производителите често изстрелват цените до небето.

Това, което някога беше проста смяна на стъкло, се превърна в сложна калибрация. Съвременните предни стъкла служат като монтажна точка за предни камери и ADAS сензори, което означава, че едно просто камъче може да доведе до ремонт за четирицифрена сума. Така например, счупено стъкло на Golf от последно поколение може да струва над 2200 евро на собственика, добавяйки труда и калибрацията на сензорите зад него.

Сценарии с леката катастрофа в предния ляв калник разкри истинската цена на „премиум“ осветителната технология. Когато фаровете и бронята се нуждаят от подмяна, сметката се определя почти изцяло от типа „очи“, с които разполага автомобилът.

Така например ремонт, който изисква подмяна на фар и калник струва почти 7440 евро. Основният виновник в този случай е лазерната светлина, която струва около 3000 евро нетна цена на страна. Изборът на стандартни LED светлини би намалил сметката с около 1500 евро.

Може би най-шокиращият резултат дойде от симулацията на сблъсък отзад, където Tesla Model Y се оказа най-достъпният за ремонт. Чрез използването на камерата „Tesla Vision“, вместо да вгражда набор от ултразвукови сензори в пластмасовия броня, Tesla намаля механичната сложност на ремонта.

Така подмяната на задна броня за Model Y струва около 2500 евро. В този случай например, VW Golf отново се оказа скъп, не само поради високите разходи за труд, но и поради изискването за „сдвоени“ сензори. Според официалния план за ремонт на VW, ако един заден сензор е повреден, и двата трябва да бъдат подменени, защото „старите“ и „новите“ устройства не могат да бъдат синхронизирани правилно, което добавя ненужни стотици евро към крайната сметка.

ADAC стигна до заключението, че тези „прекомерни“ изисквания за ремонт не само са тежест за потребителите, но и значителен фактор за повишаването на застрахователните премии. Те призовават производителите да проектират „лесни за ремонт“ компоненти, като например подменяеми лещи на фаровете, за да се предотврати незначителна драскотина да намали стойността на съвременен автомобил.