Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely

Легендарното име Volga се завръща на пътя, но вместо руска инженерна мисъл, под познатата емблема с елен се крие добре познат китайски „донор“. Първите кадри на новия седан Volga C50 взривиха автомобилното пространство, разкривайки, че моделът е буквално пълно копие на Geely Preface L. Единствената съществена разлика обаче едва ли ще зарадва бъдещите купувачи – очаква се цената на „възродената“ класика да бъде драстично по-висока от тази на оригинала.
С дължина от 4,8 метра и междуосие от 2,8 метра, Volga C50 повтаря до последната извивка силуета на китайския седан, произвеждан от 2023 година. Дизайнерите в Нижни Новгород не са си правили труда за визуални промени, ограничавайки се единствено до подмяната на логата. Интериорът също е пренесен „едно към едно“ – шофьорите ще разполагат с тесен дигитален клъстер пред волана и огромен вертикален мултимедиен екран, досущ като в Geely Preface L.
Списъкът с екстри е подобаващо дълъг за бизнес седан, включвайки двузонов климатроник, адаптивен круиз контрол, 360-градусови камери и пълен пакет за безопасност. Зимният комфорт е подсигурен с подгряване на седалките и волана, но техническите параметри крият известна уловка. Докато оригиналният модел на Geely разполага с авангардно хибридно задвижване, руската версия ще се задоволи само с конвенционални 2,0-литрови турбо мотори с мощност от 150 или 200 конски сили, куплирани със 7-степенна автоматична трансмисия.
Производството на Volga C50 ще се осъществява чрез сглобяване на готови китайски комплекти. Голямата въпросителна остава крайната сума. Въпреки че официалният ценоразпис все още се пази в тайна, експерти прогнозират солидна надценка спрямо китайския първообраз, който в родината си стартира от скромните 19 000 долара. Дали престижът на старото име ще бъде достатъчен, за да оправдае по-солената сметка за един ребрандиран китаец, предстои да разберем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да знаеш
До коментар #6 от "Ще стана ли дизайнер?":С един път само дизайнер не се става.
Както и ако пуснеш отZад само един път, няма да станеш еееераст.
Коментиран от #22
12:28 07.04.2026
СЛАДУР
До коментар #1 от "Пилот на Ферари":СРедните Доходи на българина отдавна са по високи от тези на руснака, та по тази причина не виждам какво кисело грозде имаш предвид. Лично аз си предпочитам хибридната Тойота пред каквато и да е Волга!
Коментиран от #23
13:02 07.04.2026
12 маке..
До коментар #8 от "...............":То уweцeтo нaпеефдьскио ще свикнали с неговите аромати
13:04 07.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #9 от "Да знаеш":казваш от опит...
17:33 07.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
До коментар #21 от "Васил":Ти на чушкопеци разбираш ли ?
18:21 07.04.2026