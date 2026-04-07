Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely

Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely

7 Април, 2026 11:40 1 627 24

Моделът C50 е буквално пълно копие на Geely Preface L

Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното име Volga се завръща на пътя, но вместо руска инженерна мисъл, под познатата емблема с елен се крие добре познат китайски „донор“. Първите кадри на новия седан Volga C50 взривиха автомобилното пространство, разкривайки, че моделът е буквално пълно копие на Geely Preface L. Единствената съществена разлика обаче едва ли ще зарадва бъдещите купувачи – очаква се цената на „възродената“ класика да бъде драстично по-висока от тази на оригинала.

С дължина от 4,8 метра и междуосие от 2,8 метра, Volga C50 повтаря до последната извивка силуета на китайския седан, произвеждан от 2023 година. Дизайнерите в Нижни Новгород не са си правили труда за визуални промени, ограничавайки се единствено до подмяната на логата. Интериорът също е пренесен „едно към едно“ – шофьорите ще разполагат с тесен дигитален клъстер пред волана и огромен вертикален мултимедиен екран, досущ като в Geely Preface L.

Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely

Списъкът с екстри е подобаващо дълъг за бизнес седан, включвайки двузонов климатроник, адаптивен круиз контрол, 360-градусови камери и пълен пакет за безопасност. Зимният комфорт е подсигурен с подгряване на седалките и волана, но техническите параметри крият известна уловка. Докато оригиналният модел на Geely разполага с авангардно хибридно задвижване, руската версия ще се задоволи само с конвенционални 2,0-литрови турбо мотори с мощност от 150 или 200 конски сили, куплирани със 7-степенна автоматична трансмисия.

Производството на Volga C50 ще се осъществява чрез сглобяване на готови китайски комплекти. Голямата въпросителна остава крайната сума. Въпреки че официалният ценоразпис все още се пази в тайна, експерти прогнозират солидна надценка спрямо китайския първообраз, който в родината си стартира от скромните 19 000 долара. Дали престижът на старото име ще бъде достатъчен, за да оправдае по-солената сметка за един ребрандиран китаец, предстои да разберем.

Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилот на Ферари

    12 20 Отговор
    За Българина гроздето е кисело .

    Коментиран от #5, #11, #16

    11:48 07.04.2026

  • 2 МДАМ

    28 15 Отговор
    То и Раша носи само емблемата, иначе е китайска собственост.

    Коментиран от #4

    11:49 07.04.2026

  • 3 ПОЧТИ

    12 3 Отговор
    Като новото ВОЛВО

    11:50 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще стана ли дизайнер?

    13 4 Отговор
    Ако сменя емблемата на автомобил ще стана ли дизайнер?

    Коментиран от #9

    12:12 07.04.2026

  • 7 Волга

    4 5 Отговор
    повече от 25г се произвежда и в Китай, а продукцията се продава само още в Русия. За сведение на мисирките, които мислят, че са открили Америка....

    12:13 07.04.2026

  • 8 ...............

    3 5 Отговор
    Поне вътре си има климатизиран санитарен възел !

    Коментиран от #12

    12:21 07.04.2026

  • 9 Да знаеш

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ще стана ли дизайнер?":

    С един път само дизайнер не се става.
    Както и ако пуснеш отZад само един път, няма да станеш еееераст.

    Коментиран от #22

    12:28 07.04.2026

  • 10 Хахахаха

    11 5 Отговор
    Що така копейки? Нали рашите имат евтини ресурси? Защо е по-скъпо производството от колкото в държава без ресурси?

    12:35 07.04.2026

  • 11 СЛАДУР

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пилот на Ферари":

    СРедните Доходи на българина отдавна са по високи от тези на руснака, та по тази причина не виждам какво кисело грозде имаш предвид. Лично аз си предпочитам хибридната Тойота пред каквато и да е Волга!

    Коментиран от #23

    13:02 07.04.2026

  • 12 маке..

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "...............":

    То уweцeтo нaпеефдьскио ще свикнали с неговите аромати

    13:04 07.04.2026

  • 13 Варна 3

    5 2 Отговор
    Волга... я да се махне оттук този полулуксозен б.ок.лук!

    13:05 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 смотань бандерець..

    2 3 Отговор
    Ако гелито внесе вогата у бг-то,веднага я взимам я съм рускогаварящ и сукрумафия делаем хорошие папироси и тия денги ги изкарваме за час,а бандерските бг-тата ни боготворяют оти сме ора на зеления мухал хи хи

    13:09 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копие

    6 1 Отговор
    Ами те пък предишните им са копие на американски коли, немски италиянски и японски мотоциклети

    13:38 07.04.2026

  • 18 Не е копие

    7 0 Отговор
    Емблемата си е почти чисто рузка

    13:39 07.04.2026

  • 19 Пьотър Волгин:

    4 0 Отговор
    На мен не ми е скъпо.

    14:09 07.04.2026

  • 20 Възраждане

    1 2 Отговор
    Нормално. Качеството си струва цената. Няма как да струва колкото китайски пластмастник. Освен космическия комфорт, предлага и безплатна манивела.

    14:21 07.04.2026

  • 21 Васил

    2 2 Отговор
    Ма те рашистите са примати само лепят лепенки на други автомобили и викат че са направили нещо големи смешници са.

    Коментиран от #24

    14:58 07.04.2026

  • 22 Щом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да знаеш":

    казваш от опит...

    17:33 07.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Васил":

    Ти на чушкопеци разбираш ли ?

    18:21 07.04.2026