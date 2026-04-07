Новата Volga се оказа прекалено скъпо копие на Geely

Легендарното име Volga се завръща на пътя, но вместо руска инженерна мисъл, под познатата емблема с елен се крие добре познат китайски „донор“. Първите кадри на новия седан Volga C50 взривиха автомобилното пространство, разкривайки, че моделът е буквално пълно копие на Geely Preface L. Единствената съществена разлика обаче едва ли ще зарадва бъдещите купувачи – очаква се цената на „възродената“ класика да бъде драстично по-висока от тази на оригинала.

С дължина от 4,8 метра и междуосие от 2,8 метра, Volga C50 повтаря до последната извивка силуета на китайския седан, произвеждан от 2023 година. Дизайнерите в Нижни Новгород не са си правили труда за визуални промени, ограничавайки се единствено до подмяната на логата. Интериорът също е пренесен „едно към едно“ – шофьорите ще разполагат с тесен дигитален клъстер пред волана и огромен вертикален мултимедиен екран, досущ като в Geely Preface L.

Списъкът с екстри е подобаващо дълъг за бизнес седан, включвайки двузонов климатроник, адаптивен круиз контрол, 360-градусови камери и пълен пакет за безопасност. Зимният комфорт е подсигурен с подгряване на седалките и волана, но техническите параметри крият известна уловка. Докато оригиналният модел на Geely разполага с авангардно хибридно задвижване, руската версия ще се задоволи само с конвенционални 2,0-литрови турбо мотори с мощност от 150 или 200 конски сили, куплирани със 7-степенна автоматична трансмисия.

Производството на Volga C50 ще се осъществява чрез сглобяване на готови китайски комплекти. Голямата въпросителна остава крайната сума. Въпреки че официалният ценоразпис все още се пази в тайна, експерти прогнозират солидна надценка спрямо китайския първообраз, който в родината си стартира от скромните 19 000 долара. Дали престижът на старото име ще бъде достатъчен, за да оправдае по-солената сметка за един ребрандиран китаец, предстои да разберем.