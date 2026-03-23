Subaru тръгва по стъпките на Hurracan Sterrato

По време на първия кръг от серията „Super Taikyu“ за 2026-та, проведен през уикенда, новосъздаденият отдел за проектиране на спортни автомобили на Subaru представи рали автомобил BRZ с повишен просвет, турбокомпресор и задвижване на четирите колела. Този повдигнат BRZ е функционален прототип, създаден специално, за да се справи с изтощителните етапи на All Japan Rally Championship. Докато междуосието остава идентично с това на пътната версия, почти всичко останало е „рализирано“.

Каросерията се отличава с квадратни, разширени калници и масивно задно крило. Феновете откриха, че преработената предна броня напомня много на тази на Miata. Изпъкнал въздухозаборник на покрива и вертикални отвори на капака подсказват, че каквото и да се намира под капака, то генерира значителна топлина – потвърждавайки наличието на слуховете за турбокомпресор. Макар да не се споменават точни цифри, автомобилът може да се похвали с щедър клиренс, огромен ход на окачването и масивни офроуд гуми, което подсказва, че е готов да се справи със скокове, които биха разбили стандартен BRZ.

Вграждането на система за задвижване на четирите колела и турбокомпресор в шаси, проектирано за атмосферна задвижване на задните колела, е кошмар за инженерите и въпреки че Subaru мълчи по отношение на подробностите, се очаква системата за задвижване на четирите колела да бъде версия на Symmetrical All-Wheel Drive или може би производна на системата GR-Four, видяна в GR Corolla.

Турбо конфигурацията най-накрая удовлетворява желанието за „повече мощност“, което феновете имат от десетилетие. Вероятно използва вариация на FA24 или потенциално 1,6-литровия трицилиндров G16E-GTS, използван в най-новия рали концепт GR86 с AWD на Toyota.

Най-интригуващата част от това разкритие е отделът, който стои зад него. Отделът за планиране на спортни автомобили беше създаден, за да преодолее различията между хардкор отдела за моторни спортове на Subaru (STI) и инженерите, работещи върху серийните автомобили. Целта им е да гарантират, че „уроците, научени в калта“, действително се пренасят в автомобилите, които по-късно слизат от поточните линии.

Subaru изрично заяви, че този BRZ засега е строго рали автомобил. Понастоящем няма официални планове за серийна версия. Въпреки това, съществуването на фабрично проектиран BRZ с задвижване на четирите колела доказва, че механичната конфигурация е възможна, което оставя вратата леко отворена за бъдещ вариант за шосе „Wilderness“ или „STI“.