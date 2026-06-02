Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив заради засичане

2 Юни, 2026 13:26 725 9

  • заплахи-
  • шофьори

Извършителят е задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив, съобщиха от полицията.

На 1 юни на бул. „България“ той е размахал през прозореца си оръжието срещу другата кола, в която пътували двама души.

Извършителят е задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето.

Поведението на мъжа било провокирано от засичане по време на движение между двата автомобила.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай ганьо

    12 0 Отговор
    булгар,булгар!!!

    13:31 02.06.2026

  • 2 Сила

    12 1 Отговор
    Струва ли ми се или това вече е ежедневие , да се размахват пищаци по улиците ....?!?
    То 90 те при мутрите не беше толкова разпространено ( поне не в София , тука директно си се избиваха ) , а сега на всеки светофар разни мишоци размахват пищовчета ...

    13:31 02.06.2026

  • 3 Фен на Жоро Илиев

    1 2 Отговор
    Виновни са ЕС и САЩ 😆

    13:35 02.06.2026

  • 4 Да знаете, че

    8 0 Отговор
    Кола в ръцете на некадърник или комплексар, е по-страшно оръжие от пистолет, дори не газов, а боен!!!

    13:37 02.06.2026

  • 5 Очевидец

    11 0 Отговор
    Веднъж две момчета на по 20-25 с БМВ малко по възрастно от тях се перчи а на един бус за хляб.
    И като слезе един българин два метра и като им заби по един шамар ама качествено.
    Признавам си ,че ми хареса нищо,че е насилие!

    13:38 02.06.2026

  • 6 Предложение

    4 0 Отговор
    Сега да му гръмнат в ануса с пищовя

    13:48 02.06.2026

  • 7 Тъжно и трагикомично

    3 0 Отговор
    Бай Ганьо изтрещява с всеки изминал ден виждам все повече хора с психични отклонения в колите си. Държавата не се занимава с контрол и възпитание милиция и съд чакат края на месеца да вземат заплатките.

    13:56 02.06.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    БАНГАРАНГА...!!!! Който, иска да се прибира, аз обратно в БАНГАРАНГА не се връщам!!!

    14:15 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

