Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив заради засичане

Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив, съобщиха от полицията.

На 1 юни на бул. „България“ той е размахал през прозореца си оръжието срещу другата кола, в която пътували двама души.

Извършителят е задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето.

Поведението на мъжа било провокирано от засичане по време на движение между двата автомобила.