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Lada Niva с АГУ за 27 000 евро?!

Lada Niva с АГУ за 27 000 евро?!

26 Юни, 2026 14:06 1 184 16

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  • агу

Модификацията Norma Exclusive идва в Германия с фабрична газова уредба, джанти Dotz и пълна европейска хомологация за 2026 година

Lada Niva с АГУ за 27 000 евро?! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Немски дилър изненада европейския пазар с неочаквано предложение – бензинова Lada Niva Legend, модификация Norma Exclusive с АГУ, на рекордната цена от 26 990 евро. Сумата, съизмерима с модерни кросоувъри от компактния сегмент, превръща спартанския всъдеход в най-скъпата Lada, предлагана в момента в Европа.

Високата пазарна оценка се дължи на факта, че руският SUV влиза в Германия по линия на паралелния внос и вече разполага с пълна европейска хомологация. Под предния капак работи добре познатият 1,7-литров бензинов двигател с мощност 83 конски сили (61 kW), който в конкретния случай е фабрично пригоден за работа с пропан-бутан (LPG) с цел оптимизиране на разходите за гориво.

Екземплярът е произведен през 2026 година и е с пробег от едва 20 км. Всъдеходът вече е преминал пълна техническа инспекция в Германия, валидна до април 2029 г., и е регистриран за първи път през април 2026 г. Екстериорът е изпълнен в класически черен металик, допълнен от алуминиеви джанти Dotz, които заменят стандартните стоманени колела и придават по-актуален силует на машината.

Оборудването на тази Lada Niva Legend остава вярно на утилитарните си корени, но включва задължителните за европейския пазар системи и удобства като ABS, всесезонни гуми, бордови компютър, електрически стъкла, дневни светлини и имобилайзер. Моделът се предлага с петстепенна ръчна трансмисия, задвижване 4х4 с понижаващи предавки и фабрична гаранция, като дилърът обещава доставка до всяка точка на Европейския съюз в рамките на шест седмици.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    18 10 Отговор
    Защо бе, защо? Хора, живота е кратък и за по-голямата част, не е лесен. Не си причинявайте и това!

    14:12 26.06.2026

  • 2 Абе

    9 13 Отговор
    направо без пари е колата, нали сме в елитния клуб на "богатите" !!

    Коментиран от #7

    14:17 26.06.2026

  • 3 Васил

    17 12 Отговор
    Няма ли край този ужас наречен Лада?????

    14:24 26.06.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 9 Отговор
    Тази "кола" става само за подарък на непослушни тинейджъри...

    14:27 26.06.2026

  • 5 Винаги съм си мечтал за Лада нива

    5 11 Отговор
    Да ходя на нивата с нея и да не се мъча повече с тойотата.

    14:33 26.06.2026

  • 6 Хахах

    15 3 Отговор
    За тоя боклук не 27 000, а 2 700 ако даде някой трябва да го вкарат в психиатрия.

    14:52 26.06.2026

  • 7 Не не

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Проблемът не е дали сме в клуба на богатите, проблемът е да искаш 27 000 за руски боклук който безплатно да ми го дават няма да го взема.

    14:53 26.06.2026

  • 8 смях в залата

    15 2 Отговор
    Какъвто им орешника такава им е ладата

    14:54 26.06.2026

  • 9 До руските платени тролове

    11 1 Отговор
    Много ги хвалите тия руски "коли" ама по улиците на София от години не съм виждал такива трошки. Тук таме някой дядка си паркирал пред блока някоя ласа да плаши лапетата. Много пищите тук а навънка всички сте със западни коли.

    14:56 26.06.2026

  • 10 Ватата

    8 1 Отговор
    Това мяза на селски нужник , ама за 27 евра дали има климатик?

    15:02 26.06.2026

  • 11 4444

    7 1 Отговор
    Кола от 70-те, която отдавна трябваше да е слязла от конвейера.

    За сравение, за 35 хиляди евро карам японски SUV хибрид с 5 години гаранция, всички екстри, които ми трябва. Вече 10 хиляди км за половин година и никакви проблеми.

    Не знам кой в Германия ще купи това чудо на техника. Виждал съм какво остава от Нива след катастрофа. Морално остарял автомобил.

    Коментиран от #15

    15:04 26.06.2026

  • 12 Давам

    6 1 Отговор
    1000€ на някой да отиде до Масква и обратно с туй нано

    15:11 26.06.2026

  • 13 Мутрофановна

    7 0 Отговор
    Копеи купувайте ,то па вий пари за баничка с боза нямате

    15:13 26.06.2026

  • 14 Трол

    2 1 Отговор
    Това колата с най-много трафик по черни пътища и по интернет статии.

    15:25 26.06.2026

  • 15 който трябва ще

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "4444":

    си го купи. не бях се заглеждал, но в съседна нам южна европейска държава бая ги какрат

    15:40 26.06.2026

  • 16 Вова Инхибитор

    1 0 Отговор
    Копеите са тарикати,не купуват руско. Да си купиш руска кола , все едно си си купил много скъп ковчег. Копеите и максудата да го купуват.

    16:08 26.06.2026