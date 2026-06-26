Lada Niva с АГУ за 27 000 евро?!

Немски дилър изненада европейския пазар с неочаквано предложение – бензинова Lada Niva Legend, модификация Norma Exclusive с АГУ, на рекордната цена от 26 990 евро. Сумата, съизмерима с модерни кросоувъри от компактния сегмент, превръща спартанския всъдеход в най-скъпата Lada, предлагана в момента в Европа.
Високата пазарна оценка се дължи на факта, че руският SUV влиза в Германия по линия на паралелния внос и вече разполага с пълна европейска хомологация. Под предния капак работи добре познатият 1,7-литров бензинов двигател с мощност 83 конски сили (61 kW), който в конкретния случай е фабрично пригоден за работа с пропан-бутан (LPG) с цел оптимизиране на разходите за гориво.
Екземплярът е произведен през 2026 година и е с пробег от едва 20 км. Всъдеходът вече е преминал пълна техническа инспекция в Германия, валидна до април 2029 г., и е регистриран за първи път през април 2026 г. Екстериорът е изпълнен в класически черен металик, допълнен от алуминиеви джанти Dotz, които заменят стандартните стоманени колела и придават по-актуален силует на машината.
Оборудването на тази Lada Niva Legend остава вярно на утилитарните си корени, но включва задължителните за европейския пазар системи и удобства като ABS, всесезонни гуми, бордови компютър, електрически стъкла, дневни светлини и имобилайзер. Моделът се предлага с петстепенна ръчна трансмисия, задвижване 4х4 с понижаващи предавки и фабрична гаранция, като дилърът обещава доставка до всяка точка на Европейския съюз в рамките на шест седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Летец Пешеходец
14:12 26.06.2026
2 Абе
Коментиран от #7
14:17 26.06.2026
3 Васил
14:24 26.06.2026
4 ИМПЕРИАЛИСТ
14:27 26.06.2026
5 Винаги съм си мечтал за Лада нива
14:33 26.06.2026
6 Хахах
14:52 26.06.2026
7 Не не
До коментар #2 от "Абе":Проблемът не е дали сме в клуба на богатите, проблемът е да искаш 27 000 за руски боклук който безплатно да ми го дават няма да го взема.
14:53 26.06.2026
8 смях в залата
14:54 26.06.2026
9 До руските платени тролове
14:56 26.06.2026
10 Ватата
15:02 26.06.2026
11 4444
За сравение, за 35 хиляди евро карам японски SUV хибрид с 5 години гаранция, всички екстри, които ми трябва. Вече 10 хиляди км за половин година и никакви проблеми.
Не знам кой в Германия ще купи това чудо на техника. Виждал съм какво остава от Нива след катастрофа. Морално остарял автомобил.
Коментиран от #15
15:04 26.06.2026
12 Давам
15:11 26.06.2026
13 Мутрофановна
15:13 26.06.2026
14 Трол
15:25 26.06.2026
15 който трябва ще
До коментар #11 от "4444":си го купи. не бях се заглеждал, но в съседна нам южна европейска държава бая ги какрат
15:40 26.06.2026
16 Вова Инхибитор
16:08 26.06.2026