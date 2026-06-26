Lada Niva с АГУ за 27 000 евро?!

Немски дилър изненада европейския пазар с неочаквано предложение – бензинова Lada Niva Legend, модификация Norma Exclusive с АГУ, на рекордната цена от 26 990 евро. Сумата, съизмерима с модерни кросоувъри от компактния сегмент, превръща спартанския всъдеход в най-скъпата Lada, предлагана в момента в Европа.

Високата пазарна оценка се дължи на факта, че руският SUV влиза в Германия по линия на паралелния внос и вече разполага с пълна европейска хомологация. Под предния капак работи добре познатият 1,7-литров бензинов двигател с мощност 83 конски сили (61 kW), който в конкретния случай е фабрично пригоден за работа с пропан-бутан (LPG) с цел оптимизиране на разходите за гориво.

Екземплярът е произведен през 2026 година и е с пробег от едва 20 км. Всъдеходът вече е преминал пълна техническа инспекция в Германия, валидна до април 2029 г., и е регистриран за първи път през април 2026 г. Екстериорът е изпълнен в класически черен металик, допълнен от алуминиеви джанти Dotz, които заменят стандартните стоманени колела и придават по-актуален силует на машината.

Оборудването на тази Lada Niva Legend остава вярно на утилитарните си корени, но включва задължителните за европейския пазар системи и удобства като ABS, всесезонни гуми, бордови компютър, електрически стъкла, дневни светлини и имобилайзер. Моделът се предлага с петстепенна ръчна трансмисия, задвижване 4х4 с понижаващи предавки и фабрична гаранция, като дилърът обещава доставка до всяка точка на Европейския съюз в рамките на шест седмици.