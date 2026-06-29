Продава се Lada 2105 за над 60 хиляди евро

Когато стане дума за високодоходни инвестиции от легендарната ера на ралитата от Група Б, дискусията се върти почти изцяло около европейските крале с централно разположен двигател като Lancia Delta S4, Peugeot 205 T16 или революционното Audi Sport Quattro. Въпреки това, изключително рядък и прекрасно запазен автомобил отвъд Желязната завеса се появи на западните дигитални аукционни платформи, за да тества истинската сила на пазара на историческия моторспорт. В момента автомобилът е обявен за продажба в Германия с агресивна цена „купи сега“ от 63 000 евро, този силно модифициран седан Lada Riva от 80-те години, по-известен у нас като Lada 2105, търси колекционер с отворено съзнание, готов да оцени чистия механичен произход повече от скромната марка на автомобилa.

Макар че базовият монокок първоначално е излязъл от съветската сглобяваща линия в Толяти като стандартен граждански автомобил за ежедневно пътуване през 1981 година, истинската му трансформация започва през 1985 година, когато е изпратен в легендарната работилница „Vilnius Fabrika Transportnych Sredstv“ (VFTS) в Литва под строгото техническо ръководство на съветския рали шампион Стасис Брундза. Официално сертифициран, регистриран за движение по пътищата и внесен в рамките на законодателната рамка на австрийския дистрибутор на Fiat/Lada – ÖAF, автомобилът веднага е включен в състезателната линия от легендарния австрийски състезателен пилот Руди Стол. От 1985 година до края на сезон 1989 година, седанът участва в изтощителна, непрекъсната кампания в Австрийското рали първенство, като зад волана се редуваха безпроблемно регионалните майстори Руди Стробл, Райнер Валенцко и Енгелберт Хелм.

След оттеглянето си от активна служба Lada-тa e прибрана в дълбоко сухо хранилище в частен австрийски гараж, където основната ѝ конструкция се запазва до момента, в който настоящият ѝ собственик придобива автомобила през 2018 година. Преминавайки през щателна механична реставрация от нулата, ръководена изцяло от специалисти по исторически ралита, колата е напълно обновена, за да отговаря на строгите съвременни стандарти за безопасност, без да се нарушава автентичната ѝ инженерна конструкция от онова време. Високото ниво на изпълнение дава отлични резултати през 2020 година, когато ФИА официално издава на белия седан престижния „Исторически технически паспорт“ (HTP), удостоверяващ съответствието му с изключително строгите параметри за омологация B222 Група Б за исторически международни състезания в моторспорта.

Визуално VFTS пакета излъчва чистата агресия на 80-те години, като се отличава с композитен комплект за разширяване на каросерията, характеризиращ се с квадратни разширения на калниците, остър спойлер на предната броня, „патешка опашка“ на багажника, леки пластмасови прозорци, допълнителни светлини монтирани на покрива, и класически комплект от петлъчеви алуминиеви джанти в същия бял цвят. Под изключително леката каросерия интериорът е напълно изчистен до гол метал, за да побере предпазна клетка OMP, две състезателни седалки с фиксирана облегалка и напълно променено табло, изпълнено с механични уреди и превключватели.

Под предния капак фабричният двигател за ежедневно пътуване е бил изцяло преработен в състезателен агрегат с високи обороти, като се използва атмосферен 1,6-литров редови четирицилиндров блок, захранван от двойни карбуратори Weber 45 DCOE със страничен въздухозабор, за да се предадат солидни 128 конски сили към задния мост. Макар тази мощност да звучи скромно в сравнение със съвременните данни, тя осигурява ужасяващо пъргава динамика на съотношението мощност-тегло, когато се съчетае с шаси от 920 килограма. Механичната симфония се допълва от състезателна петстепенна ръчна скоростна кутия с къси предавки, която предава въртящия момент чрез диференциал с ограничено приплъзване.