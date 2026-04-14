Запознайте се с новото Lynk & Co 10

Новият Lynk & Co 10 модел 2026 направи своя дебют. Този петметров спортен седан, който представлява сериозна еволюция на познатия Z10, пристига с амбицията да доминира в премиум сегмента, предлагайки технологии, които доскоро изглеждаха непостижими. При това цената му остава изненадващо конкурентна, стартирайки под 25 000 евро.

Дизайнът на Lynk & Co 10 запазва характерния за марката дързък и аеродинамичен силует с високите предни светлини, но получава освежени брони и нови дръжки на вратите. За търсачите на силни усещания е подготвена версията 10+, която добавя агресивен бодикит, задно крило и масивни 21-инчови колела. Отвътре луксът е безкомпромисен: всички седалки предлагат отопление, вентилация и масаж, а за аудиофилите се грижи 1600-ватова система Harman Kardon с цели 23 високоговорителя.

Истинската революция обаче е скрита под повърхността. Инженерите са внедрили 900-волтова архитектура, която поддържа рекордните 1,1 MW мощност на зареждане. Резултатът е главозамайващ – батерията може да се запълни до 97% за едва 8 минути и 42 секунди. Това на практика изравнява времето за „зареждане“ с престоя на традиционна бензиностанция, премахвайки една от последните пречки пред масовата електрификация.

По отношение на мощността, Lynk & Co 10 предлага богат избор – от версии със задно задвижване с 402 или 496 конски сили до истинско чудовище със задвижване на четирите колела и умопомрачителните 912 к.с. Топ версията катапултира до 100 км/ч за едва 2,8 секунди, което поставя седана в територията на най-бързите суперколи. С новите батерии от 77 и 95 kWh, максималният пробег достига внушителните 816 км, превръщайки този модел в идеалния инструмент за дълги преходи без излишно напрежение.