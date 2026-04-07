Новини
Авто »
JD Power състави списък с 14-те най-надеждни китайски коли

7 Април, 2026 09:00 1 690 10

  • китайски автомобили-
  • надеждност-
  • класация-
  • jd power

Става дума за малко познати в Европа и у нас електрически превозни средства и хибриди

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на предразсъдъците към китайското автомобилостроене все още не е приключила, но докато скептиците продължават да повдигат вежди, статистиката на гиганта JD Power удря по масата с категорични доказателства за все по-добро качество на китайските коли. Последното мащабно проучване на агенцията хвърля ярка светлина върху 14-те „железни“ модела от Изтока, които дефинират понятието надеждност при електрическите и хибридните платформи.

За да бъде картината максимално обективна, експертите са анализирали опита на 21 100 реални собственици, сдобили се с нови возила в периода между май и декември 2025 година. Резултатите са повече от любопитни, тъй като в списъка с отличници попадат както утвърдени технологични лидери, така и амбициозни нови играчи, които буквално правят пробив с първите си модели.

В най-достъпния спектър на пазара, където маневреността е цар, Wuling Hongguang Mini за пореден път доказа, че малките размери не са за сметка на здравината, грабвайки приза при градските коли. Веднага след него, в компактния клас, Geome Xingyuan триумфира като най-безпроблемен избор, докато при компактните SUV представители Deepal S05 Bev не остави шансове на конкуренцията, демонстрирайки зашеметяваща устойчивост.

Средноразмерният сегмент се превърна в арена за технологична доминация на Nio, където тандемът ET5 и ET5t окупира върха при седаните с хирургическа прецизност. В същото време Luxeed R7 Bev се наложи като еталон за качество сред кросоувърите в същата категория, доказвайки, че сътрудничеството между технологични гиганти и автомобилни производители ражда изключително рафинирани продукти.

Истинската сензация обаче дойде от лагера на потребителската електроника. Xiaomi SU7, първият опит на марката в автомобилния свят, грабна златото за най-надежден голям електрически седан, а по-големият му събрат Xiaomi YU7 последва примера му при масивните SUV модели. Очевидно е, че софтуерната експертиза на бранда се пренася успешно и в механичната сглобка. В луксозния ешелон Nio ES8 затвърди имиджа си на премиум флагман, който не познава пътя към сервиза.

Хибридните технологии също излъчиха своите герои. Geely Galaxy 8 Phev се утвърди като най-издръжливия избор сред популярните хибриди, а Chery Fulwin T9 пое лидерската щафета при компактните кросоувъри с комбинирано задвижване. За любителите на по-сериозните габарити, Wey Lanshan Phev се оказа най-стабилният избор в средноразмерния SUV клас, докато Aito M5 (Reev) обра лаврите при моделите с удължен пробег.

Финалните акорди в класацията на JD Power поставят акцент върху лукса и функционалността. В премиум категорията на хибридните SUV машини Aito M9 (Reev) стои непоклатимо на върха, а при семейните миниванове Voyah Dreamer Phev се доказа като най-сигурният партньор за дълги пътешествия. Изглежда, че „произведено в Китай“ вече не е просто етикет за произход, а сертификат за издръжливост, който кара утвърдените западни концерни сериозно да се замислят.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхм

    11 4 Отговор
    От китайските коли най-много печели Урсула, мито колкото струва колата + ддс за държавата и накрая от 20 хил евро колата става 50к и въпреки това предлагат повече екстри от европейските производители.

    09:11 07.04.2026

  • 2 Захарова

    4 14 Отговор
    А кога ще има панаир на руски трошки

    Коментиран от #7

    09:15 07.04.2026

  • 3 Смешни

    3 14 Отговор
    колички са китайчетата! За качеството няма нужда да се говори! Та по добре десет годишна премиум марка,отколкото жалкото китайче!

    Коментиран от #5, #6, #9

    09:26 07.04.2026

  • 4 Хахаха

    4 4 Отговор
    Няма такова животно

    09:44 07.04.2026

  • 5 Запознат

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Смешни":

    Смешен си ти в опитите за пропаганда. Сега най-ненадеждните китайски коли са в пъти по-надеждни от европейските че даже и от Тесла. А ако ги поставим в един ценови диапазон китайските превъзхождат всички в пъти. Например сравняваме китайска за 30 000 евро и европейска за 30 000 евро. Те хората въпреки че Урсулите на китайските сложиха огромни мита и ДДС пак ги купуват - защо ли?

    09:48 07.04.2026

  • 6 Катафалка кабрио

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Смешни":

    Премиум втора трета ръка е още по-смешен, като Кайен паркиран пред стара панелка.

    09:50 07.04.2026

  • 7 Българин

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Захарова":

    А на български трошки ще има ли някога - пък руските трошки вечи са по-хубави от европейските трошки.

    Абе защо нашите козячета не гледат България да е добре а все ги интересува Русия да е зле.

    09:50 07.04.2026

  • 8 Измишльотина

    6 3 Отговор
    Ревю на нови автомобили. Закупени 2025!?. И какво да оценяваш нов автомобил? Дали го взимаш предварително дефектен или не?

    09:51 07.04.2026

  • 9 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Смешни":

    "Та по добре десет годишна премиум марка"

    Мечтата на всяко наше козяче - нов Гоуф на старо. Или 20 годишен Майбах с газова уредба и закачено ремарке на него с което си прекарва дърва от село.

    09:54 07.04.2026

  • 10 Ама те нямат и година експлоатация!

    5 0 Отговор
    Ама те нямат и година експлоатация бе, Радо! Повечето едно масло не са сменили. Рано е за заключения.

    11:22 07.04.2026