JD Power състави списък с 14-те най-надеждни китайски коли

Ерата на предразсъдъците към китайското автомобилостроене все още не е приключила, но докато скептиците продължават да повдигат вежди, статистиката на гиганта JD Power удря по масата с категорични доказателства за все по-добро качество на китайските коли. Последното мащабно проучване на агенцията хвърля ярка светлина върху 14-те „железни“ модела от Изтока, които дефинират понятието надеждност при електрическите и хибридните платформи.

За да бъде картината максимално обективна, експертите са анализирали опита на 21 100 реални собственици, сдобили се с нови возила в периода между май и декември 2025 година. Резултатите са повече от любопитни, тъй като в списъка с отличници попадат както утвърдени технологични лидери, така и амбициозни нови играчи, които буквално правят пробив с първите си модели.

В най-достъпния спектър на пазара, където маневреността е цар, Wuling Hongguang Mini за пореден път доказа, че малките размери не са за сметка на здравината, грабвайки приза при градските коли. Веднага след него, в компактния клас, Geome Xingyuan триумфира като най-безпроблемен избор, докато при компактните SUV представители Deepal S05 Bev не остави шансове на конкуренцията, демонстрирайки зашеметяваща устойчивост.

Средноразмерният сегмент се превърна в арена за технологична доминация на Nio, където тандемът ET5 и ET5t окупира върха при седаните с хирургическа прецизност. В същото време Luxeed R7 Bev се наложи като еталон за качество сред кросоувърите в същата категория, доказвайки, че сътрудничеството между технологични гиганти и автомобилни производители ражда изключително рафинирани продукти.

Истинската сензация обаче дойде от лагера на потребителската електроника. Xiaomi SU7, първият опит на марката в автомобилния свят, грабна златото за най-надежден голям електрически седан, а по-големият му събрат Xiaomi YU7 последва примера му при масивните SUV модели. Очевидно е, че софтуерната експертиза на бранда се пренася успешно и в механичната сглобка. В луксозния ешелон Nio ES8 затвърди имиджа си на премиум флагман, който не познава пътя към сервиза.

Хибридните технологии също излъчиха своите герои. Geely Galaxy 8 Phev се утвърди като най-издръжливия избор сред популярните хибриди, а Chery Fulwin T9 пое лидерската щафета при компактните кросоувъри с комбинирано задвижване. За любителите на по-сериозните габарити, Wey Lanshan Phev се оказа най-стабилният избор в средноразмерния SUV клас, докато Aito M5 (Reev) обра лаврите при моделите с удължен пробег.

Финалните акорди в класацията на JD Power поставят акцент върху лукса и функционалността. В премиум категорията на хибридните SUV машини Aito M9 (Reev) стои непоклатимо на върха, а при семейните миниванове Voyah Dreamer Phev се доказа като най-сигурният партньор за дълги пътешествия. Изглежда, че „произведено в Китай“ вече не е просто етикет за произход, а сертификат за издръжливост, който кара утвърдените западни концерни сериозно да се замислят.