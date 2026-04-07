JD Power състави списък с 14-те най-надеждни китайски коли

Ерата на предразсъдъците към китайското автомобилостроене все още не е приключила, но докато скептиците продължават да повдигат вежди, статистиката на гиганта JD Power удря по масата с категорични доказателства за все по-добро качество на китайските коли. Последното мащабно проучване на агенцията хвърля ярка светлина върху 14-те „железни“ модела от Изтока, които дефинират понятието надеждност при електрическите и хибридните платформи.
За да бъде картината максимално обективна, експертите са анализирали опита на 21 100 реални собственици, сдобили се с нови возила в периода между май и декември 2025 година. Резултатите са повече от любопитни, тъй като в списъка с отличници попадат както утвърдени технологични лидери, така и амбициозни нови играчи, които буквално правят пробив с първите си модели.
В най-достъпния спектър на пазара, където маневреността е цар, Wuling Hongguang Mini за пореден път доказа, че малките размери не са за сметка на здравината, грабвайки приза при градските коли. Веднага след него, в компактния клас, Geome Xingyuan триумфира като най-безпроблемен избор, докато при компактните SUV представители Deepal S05 Bev не остави шансове на конкуренцията, демонстрирайки зашеметяваща устойчивост.
Средноразмерният сегмент се превърна в арена за технологична доминация на Nio, където тандемът ET5 и ET5t окупира върха при седаните с хирургическа прецизност. В същото време Luxeed R7 Bev се наложи като еталон за качество сред кросоувърите в същата категория, доказвайки, че сътрудничеството между технологични гиганти и автомобилни производители ражда изключително рафинирани продукти.
Истинската сензация обаче дойде от лагера на потребителската електроника. Xiaomi SU7, първият опит на марката в автомобилния свят, грабна златото за най-надежден голям електрически седан, а по-големият му събрат Xiaomi YU7 последва примера му при масивните SUV модели. Очевидно е, че софтуерната експертиза на бранда се пренася успешно и в механичната сглобка. В луксозния ешелон Nio ES8 затвърди имиджа си на премиум флагман, който не познава пътя към сервиза.
Хибридните технологии също излъчиха своите герои. Geely Galaxy 8 Phev се утвърди като най-издръжливия избор сред популярните хибриди, а Chery Fulwin T9 пое лидерската щафета при компактните кросоувъри с комбинирано задвижване. За любителите на по-сериозните габарити, Wey Lanshan Phev се оказа най-стабилният избор в средноразмерния SUV клас, докато Aito M5 (Reev) обра лаврите при моделите с удължен пробег.
Финалните акорди в класацията на JD Power поставят акцент върху лукса и функционалността. В премиум категорията на хибридните SUV машини Aito M9 (Reev) стои непоклатимо на върха, а при семейните миниванове Voyah Dreamer Phev се доказа като най-сигурният партньор за дълги пътешествия. Изглежда, че „произведено в Китай“ вече не е просто етикет за произход, а сертификат за издръжливост, който кара утвърдените западни концерни сериозно да се замислят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:11 07.04.2026
2 Захарова
Коментиран от #7
09:15 07.04.2026
3 Смешни
Коментиран от #5, #6, #9
09:26 07.04.2026
4 Хахаха
09:44 07.04.2026
5 Запознат
До коментар #3 от "Смешни":Смешен си ти в опитите за пропаганда. Сега най-ненадеждните китайски коли са в пъти по-надеждни от европейските че даже и от Тесла. А ако ги поставим в един ценови диапазон китайските превъзхождат всички в пъти. Например сравняваме китайска за 30 000 евро и европейска за 30 000 евро. Те хората въпреки че Урсулите на китайските сложиха огромни мита и ДДС пак ги купуват - защо ли?
09:48 07.04.2026
6 Катафалка кабрио
До коментар #3 от "Смешни":Премиум втора трета ръка е още по-смешен, като Кайен паркиран пред стара панелка.
09:50 07.04.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Захарова":А на български трошки ще има ли някога - пък руските трошки вечи са по-хубави от европейските трошки.
Абе защо нашите козячета не гледат България да е добре а все ги интересува Русия да е зле.
09:50 07.04.2026
9 Зевзек
До коментар #3 от "Смешни":"Та по добре десет годишна премиум марка"
Мечтата на всяко наше козяче - нов Гоуф на старо. Или 20 годишен Майбах с газова уредба и закачено ремарке на него с което си прекарва дърва от село.
09:54 07.04.2026
10 Ама те нямат и година експлоатация!
11:22 07.04.2026