Porsche реши бъдещето на Taycan

Ерата на Porsche Taycan наближава неочаквано ранен край. Според скорошен доклад на германското бизнес списание WirtschaftsWoche, автомобилният производител от Щутгарт се готви да преустанови напълно производството на своя първи изцяло електрически модел до 2030 година. Тъй като не се подготвя модел от следващо поколение, изглежда, че моделната линия Taycan ще изчезне само десетилетие след появата си на пазара, което на практика ще отвори пътя за Panamera да поеме ролята на единствения флагмански четириврат модел на марката с изключение на SUV-тата.

Този драстичен стратегически завой се дължи до голяма степен на забележимото охлаждане на пазара на луксозни електромобили, както и на наложителната нужда на Porsche да затегне колана в този период на финансова нестабилност. След като достигнаха рекордните над 40 000 доставки в световен мащаб през 2023 година, продажбите на Taycan са в свободно падане. Обемът се срина до около 16 300 бройки през 2025-та, а спадът продължи и през тази година, като Porsche продаде малко над 6 000 бройки през първата половина на 2026 година.

Този тревожен спад в търсенето вече предизвика сътресения в сглобяващия завод в Цуфенхаузен, което доведе до неотдавнашни спирания на производството на електрическия модел. Докладът на WirtschaftsWoche посочва, че висшето ръководство на Porsche първоначално е обмисляло да премести изцяло производството на Taycan в завода на компанията в Лайпциг. Дори е имало дискусии за незабавно прекратяване на производството на модела. В крайна сметка обаче ръководството реши да запази сглобяващата линия в Щутгарт и да проведе постепенно и контролирано прекратяване на производството до 2030 година.

Макар Porsche официално да е отказало да коментира тези конкретни твърдения за времевата рамка, неотдавнашни изявления на ръководството дават някои показателни подробности. В скорошно интервю главният изпълнителен директор на Porsche Михаел Лайтерс потвърди, че компанията вече рационализира гамата на Taycan, като намалява наличните конфигурации. Макар Лайтерс да подчерта, че няма краткосрочен план за преустановяване на модела, той призна, че Porsche активно следи как се развива пазарното търсене, особено предвид огромните капиталови инвестиции, необходими за реализирането на електромобила.

Прекратяването на производството на Taycan би означавало значително преструктуриране на гамата електромобили на Porsche. Премахването на този специално разработен електрически модел от гамата естествено отваря пътя за изцяло електрическа Panamera, която да заеме мястото му – стратегия за консолидация, която отразява подхода на марката спрямо механично сходния Cayenne. Засега портфолиото на Porsche с нулеви емисии остава оглавено от Taycan, допълнено от новопредставените електрически SUV-та Macan и Cayenne. Но ако настоящите тенденции в продажбите продължат, дните на Taycan като емблематичен електромобил на Porsche са безспорно преброени