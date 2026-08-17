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Audi неволно разкри новото RS6

Audi неволно разкри новото RS6

17 Август, 2026 14:09 677 0

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Комбито се готви за новото си поколение

Audi неволно разкри новото RS6 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi неволно разкри външния дизайн на предстоящия модел RS 6, близо шест месеца преди официалния му дебют. Случайната разкрита информация не дойде чрез нерегламентирана публикация в социалните медии, а чрез инструкционен стикер, залепен на вътрешната облицовка на капака на багажника на по-малкия RS 5. Въпреки че графиката е предназначена да демонстрира работата на багажника с безконтактно отваряне, изобразеният автомобил ясно показва характерните задни светлинни групи и профила на задните странични прозорци на все още неизлезлия RS 6 Avant. Освен че потвърждава силуета с дълъг покрив на комбито, изтеклата информация засилва очакванията за завръщането на традиционния седан RS 6 редом с Avant, който на практика ще замести излизащия от производство RS 7 Sportback и ще върне суперседана в гамата на Инголщад за първи път, откакто производството на поколението C6 приключи през 2010 година.

Audi неволно разкри новото RS6

Изтеклите диаграми показват безспорно агресивна осанка, характеризираща се с значително разширени следи и изпъкнали калници, които придават както на седана, така и на Avant стабилен и мускулест облик. Тази архитектура с разширена каросерия всъщност ще бъде споделена с наскоро представения A6 Allroad, макар че RS 6 засилва драматичния ефект с масивни предни въздухозаборници, проектирани да захранват високопроизводителния му двигателен агрегат. В задната част интегриран спойлер тип „ducktail“ увенчава багажната врата, като балансира изваяния заден дифузьор, в който са вградени двойни овални ауспуси, монтирани необичайно близо един до друг, за да се съобразят със сложната система под каросерията. Отвъд агресивната каросерия тестовете на прототипа сочат към подобрено шаси с карбон-керамични спирачки, задно управление, въздушно окачване и потенциално ново поколение кръстосано свързани хидравлични амортисьори, проектирани да ограничават накланянето на каросерията.

Audi неволно разкри новото RS6

Под капака моделът прави неизбежния преход към хибридно задвижване, за което свидетелстват капаците за гориво и зареждане, разположени на противоположните задни странични панели. Макар точните спецификации на задвижващия агрегат да остават в тайна, се очаква този флагман по отношение на динамичните характеристики да съчетае V6 двигател с двойно турбо с усъвършенстван електромотор и батерия с капацитет 25,9 kWh, взет от RS 5, предлагащ пробег от около 90 километра изцяло на електрическа енергия. За да компенсират неизбежното увеличение на теглото, причинено от високоволтовите батерии и електрическите задвижващи агрегати, инженерите на Audi се стремят към огромна комбинирана мощност, приближаваща се до 800 конски сили – нещо, което е абсолютно необходимо, ако новият RS 6 се надява да се изправи в пряка битка срещу своя съперник от Мюнхен, BMW M5.


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