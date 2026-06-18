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Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

18 Юни, 2026 21:16 3 414 6

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Заедно с тях дебютираха и роботи

Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Под стратегическото мото „Shaping Future Mobility“, глобалният технологичен лидер XPENG, в партньорство с официалния си вносител „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД, обяви мащабното си навлизане на родния пазар. Събитието даде старт и предварителните поръчки за първите три изцяло електрически модела.

Освен автомобилите, по време на събитието можеше да бъде видян и хуманоидният робот IRON, който присъстваше в залата, както и летящи машини като сгъваемия ARIDGE Land Aircraft Carrier.

Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

Връщайки се към автомобилите, в началото ще се предлагат три модела. XPENG G6 залага на дизайн, вдъхновен от космически кораб, докато в интериора разчита на луксозни материали като кожа Nappa и масивен панорамен покрив. Цените започват от 44 490 € за базовия RWD Standard Range с 480 км пробег. Версията RWD Long Range предлага до 535 км автономност за 49 490 €, а върховото изпълнение AWD Performance се предлага за 54 990 €.

Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

Стилният седан XPENG P7+, започва от 45 990 € за Standard Range (455 км), преминава през Long Range (530 км) за 50 490 € и достига 54 990 € за dynamic-версията AWD Performance (370 kW).

Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

Флагманът XPENG G9 дебютира с внушително 3D мапинг шоу, разкривайки своята решетка „Robot Face“, двукамерно въздушно окачване и луксозна lounge зона. Базовата версия RWD Standard Range струва 59 990 € (502 км), модификацията с най-голям пробег RWD Long Range (585 км) е на цена от 64 490 €, а върховият AWD Performance с мощност от 423 kW и 695 Nm въртящ момент е позициониран на 73 990 €. Общото между трите модела е усъвършенстваната 800V архитектура, залагаща на супербързи 5C батерии, които позволяват зареждане от 10% до 80% за скромните 12 минути.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 4 Отговор
    Китайки те ще фалират тук

    21:20 18.06.2026

  • 2 Хулиган

    11 3 Отговор
    Когато започнат да правят коли с V-8 , да ми се обадят!

    Коментиран от #6

    21:26 18.06.2026

  • 3 Кажете ми

    8 1 Отговор
    Къде е зарядната станция която ще зареди батерията за 12 минути. Вкъщи не става

    Коментиран от #5

    21:32 18.06.2026

  • 4 Препоръка

    3 1 Отговор
    Галинччоо...прати тази оферта на дедо си Ганьо да си продаде каручката с магарето и да ти купи една такава зер името му наследил...

    21:36 18.06.2026

  • 5 Вече има на бул.Христофор Колумб 43

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кажете ми":

    В София 1000вата в двора на Мазда

    21:55 18.06.2026

  • 6 Добрее

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хулиган":

    Смяна на масло и филтри на всеки 10к, свещи и обслужване на скоростна кутия на 50к, смяна на верига... смятай ако можеш. Като изгърми някоя турбина или се счупи скоростната кутия и ще плащаш като за нов автомобил от среден клас. Но щом ти е важно да реве и да нислиш, че си велик...

    22:04 18.06.2026