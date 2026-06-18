Най-високотехнологичните китайски автомобили „кацнаха“ в София. Ето и колко струват

Под стратегическото мото „Shaping Future Mobility“, глобалният технологичен лидер XPENG, в партньорство с официалния си вносител „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД, обяви мащабното си навлизане на родния пазар. Събитието даде старт и предварителните поръчки за първите три изцяло електрически модела.

Освен автомобилите, по време на събитието можеше да бъде видян и хуманоидният робот IRON, който присъстваше в залата, както и летящи машини като сгъваемия ARIDGE Land Aircraft Carrier.

Връщайки се към автомобилите, в началото ще се предлагат три модела. XPENG G6 залага на дизайн, вдъхновен от космически кораб, докато в интериора разчита на луксозни материали като кожа Nappa и масивен панорамен покрив. Цените започват от 44 490 € за базовия RWD Standard Range с 480 км пробег. Версията RWD Long Range предлага до 535 км автономност за 49 490 €, а върховото изпълнение AWD Performance се предлага за 54 990 €.

Стилният седан XPENG P7+, започва от 45 990 € за Standard Range (455 км), преминава през Long Range (530 км) за 50 490 € и достига 54 990 € за dynamic-версията AWD Performance (370 kW).

Флагманът XPENG G9 дебютира с внушително 3D мапинг шоу, разкривайки своята решетка „Robot Face“, двукамерно въздушно окачване и луксозна lounge зона. Базовата версия RWD Standard Range струва 59 990 € (502 км), модификацията с най-голям пробег RWD Long Range (585 км) е на цена от 64 490 €, а върховият AWD Performance с мощност от 423 kW и 695 Nm въртящ момент е позициониран на 73 990 €. Общото между трите модела е усъвършенстваната 800V архитектура, залагаща на супербързи 5C батерии, които позволяват зареждане от 10% до 80% за скромните 12 минути.