В производствения център на General Motors, се разгръща дълбоко символичен и политически натоварен трудов конфликт. Само няколко седмици след като автомобилният производител от Детройт намали краткосрочните си цели за производството на електромобили и съкрати за постоянно над 1 000 работни места на почасова заплата в завода, сглобяващите линии бяха оборудвани с нова вълна на механично подсилване от роботи.

Според Джеймс Котън, председател на местната секция 22 на профсъюза UAW, представляваща завода, GM систематично е внедрила около 50 чисто нови колаборативни робота – или „коботи“ – директно в активния монтажен процес. Тези конкретни машини, изрично идентифицирани от инспекторите на профсъюза като индустриални ръце, произведени от японския гигант в областта на роботиката Fanuc, са проектирани да работят без традиционните предпазни клетки, като стоят рамо до рамо с човешките оператори, за да лепят, завинтват и монтират физически компоненти на каросерията върху тежки електрически платформи.

Котън открито заяви, че членовете на профсъюза са напълно отвратени от агресивното внедряване, като подчерта дълбоката болка от това да наблюдават как скъпи технологични активи се появяват на производствения цех веднага след масивно съкращение на персонал. В отговор на механичния натиск местният профсъюзен клон официално засипа GM с вълна от трудови жалби, насочени предимно към потенциалните рискове за безопасността и ергономията, свързани с принуждаването на работници от плът и кръв да се движат в тесни физически пространства редом с бързо движеща се тежка техника.

Корпоративните стратези отбелязват, че автоматизацията позволява на индустриалния комплекс да поддържа изключителна производствена гъвкавост – критично изискване за защита в момент, когато нестабилният потребителски интерес е принудил завода да се свие до една производствена смяна. За GM поддържането на жизнеспособността на местния обект в Детройт-Хамтрамк в конкуренция с нискоразходните чуждестранни операции налага неуморно стремеж към хиперефективност, дори ако това означава заместване на част от човешката работна сила с капиталово оборудване.

В крайна сметка това механично разширяване разкрива огромна и очевидна уязвимост в настоящата правна рамка на профсъюза. Макар историческите национални трудови договори от 2023 година да включват конкретни разпоредби относно „Внедряването на съвременни технологии“, експерти по трудово право предупреждават, че тези съществуващи клаузи не разполагат с необходимата строгост, за да попречат на производителя да автоматизира активните работни места. Историците на труда от Университета „Уейн Стейт“ посочват, че броят на човекочаса, необходими за сглобяването на стандартен лек автомобил, вече е спаднал с шокиращите 50 до 70 процента от 80-те години насам, което подчертава постоянния, разрушителен поход към автономното производство, който не показва абсолютно никакви признаци на забавяне.