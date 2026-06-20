Ferrari отхвърли последните слухове за Luce

Само месец след като Ferrari наруши десетилетия автомобилната традиция, като представи изключително спорния петместен електрически седан „Luce“ – проектиран от Джони Айв, марката активно се защитава в интернет пространството. Сега, остър доклад на Bloomberg предизвика шок в елитните колекционерски кръгове, като твърдеше, че оторизираните дилъри на марката са оказвани агресивен натиск върху най-верните си клиенти, използвайки като оръжие заплахата да им отнемат статута на „топ-клиенти“ или напълно да блокират бъдещия им достъп до флагманските модели с вътрешно горене от ограничени серии, освен ако не внесат незабавен депозит за електромобила на цена 550 000 евро. Въпреки това, висшето ръководство в Маранело реагира бързо, за да опровергае напълно тази версия.

Говорейки откровено в ексклузивно интервю за Automoto.it, главният маркетинг директор на Ferrari Енрико Галиера не си пощади думите, като категорично определи твърденията за принуда като напълно измислени. Галиера ясно посочи, че използването на Luce с четири мотора и мощност 1 035 конски сили като корпоративен коз за преговори би представлявало фундаментално саморазрушителна стратегия за продажби на дребно.

Директорът по маркетинга подчерта, че принуждаването на клиент да придобие скъп актив, който той не желае активно, незабавно би създало токсична група от „лоши посланици“, които систематично биха подкопали трудно извоюваната културна мистика на марката. Освен това Галиера отбеляза, че недоволните колекционери, принудени към изкуствено притежание, вероятно ще изхвърлят своите електрически лифтбеци обратно на вторичния пазар в момента, в който започнат доставките в края на 2026 година. Това би предизвикало незабавна, катастрофална низходяща спирала в остатъчните стойности – финансова реалност, която Маранело защитава с фанатична дисциплина.

Ако оставим настрана корпоративните мерки за ограничаване на щетите, истинската търговска стратегия зад Luce се фокусира върху разширяването на обхвата на марката, а не върху рециклирането на традиционната ѝ клиентска база. Галиера разкри, че още от първите концептуални скици нископрофилният, ултрааеродинамичен електромобил е проектиран да се насочи към напълно различна демографска група от заможни хора – технологично напреднали, съзнателни по отношение на дизайна купувачи, които може би преди това изобщо са пропуснали високооборотните V8 и V12 двигатели с вътрешно горене на Ferrari.

Макар докладът да цитира множество анонимни инвеститори с висока нетна стойност, които настояваха, че закупуването на Luce е задължително „неформално изискване“ за осигуряване на бъдещи квоти за хиперколи с ограничено производство, реалните поръчкови книги на завода разказват една далеч по-балансирана история. Макар Галиера да отказва да публикува конкретни производствени цифри, той потвърди, че активните резервации напълно отговарят на вътрешните цели, като се разпределят в точно съотношение 50:50 между традиционните колекционери на Ferrari.