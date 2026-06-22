ЕС подготвя нови мита срещу китайските автомобили

Търговската война между Брюксел и Пекин навлиза в следващата си гореща фаза, след като европейските регулатори усетиха сериозна пробойна в досегашната си защитна стратегия. Наложените в края на 2024 година тежки налози върху чистите електромобили трябваше да сложат спирачка пред китайския триумф на Стария континент, но азиатските концерни реагираха светкавично. Те просто пренасочиха фокуса си към PHEV моделите, които хитроумно останаха извън обхвата на рестрикциите. Според авторитетното германско издание Handelsblatt обаче, Европейската комисия вече умува как да отреже и тази спасителна лодка, разширявайки списъка с облагани превозни средства.

Светкавичната метаморфоза в структурата на вноса буквално принуди чиновниците в Брюксел да действат на пожар. Вместо да капитулират пред бариерите, компании от ранга на BYD разгърнаха агресивна пазарна офанзива, заливайки шоурумите с хибриди на изключително атрактивни цени, докато продажбите им на ток временно изгубиха инерция. По същата отработена схема действа и гигантът Chery, който залага на богато портфолио от частично електрифицирани автомобили, за да циментира позициите си в Европа.

Европейската автомобилна индустрия, която и без това се намира в деликатно положение, гледа с огромна тревога на случващото се. Местните автопроизводители са изправени пред реален риск китайските им конкуренти да окупират пазара на хибриди със същата зашеметяваща скорост, с която преди това превзеха нишата на батерийните коли. И докато на „носещите съдбата“ бюра в Брюксел все още текат тежки политически пазарлъци и сложни юридически процедури преди евентуалното гласуване на новите налози, Далечният изток вече е крачка напред. За да останат недосегаеми за бъдещите санкции, редица китайски брандове трескаво изграждат собствени заводи на европейска почва, което може да превърне поредните административни спънки в стрелба с халосни патрони.