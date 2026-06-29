Глобалното производство на автомобили спада

Глобалният автомобилен сектор започва годината с леко натискане на спирачките, регистрирайки деликатен, но осезаем спад в производствените темпове. През първите три месеца от конвейерите по света са слезли малко под 22,4 милиона возила, което представлява свиване от един процент спрямо същия период на миналата година. Динамиката показва разместване на пластовете и ясна промяна в потребителското търсене в световен мащаб, сочат най-пресните данни на Световната организация на производителите на автомобили (OICA).

Погледът в детайлите разкрива доста любопитна картина по сегменти, където традиционните семейни и градски модели губят позиции за сметка на тежката артилерия. Сглобените леки коли са намалели с 2% до кота 16 милиона бройки, което в голяма степен диктува цялостния негативен тренд. На обратния полюс обаче се намират леките търговски превозни средства, записващи ръст от 3% до 5,2 милиона единици, докато производството на големи камиони направо процъфтява с 7% скок и обем от над 1 милион машини. Автобусният сектор пък отчита лек отлив от 2%, заковавайки на скромните 75 хиляди екземпляра.

В географско отношение доминацията на Азия остава неоспорима, макар и с известни пукнатини по повърхността. Китай продължава да бъде абсолютният колос в индустрията, бълвайки внушителните 7,03 милиона автомобила за периода от януари до март. Въпреки лидерската си позиция, в Поднебесната империя се усеща охлаждане на пазара, изразено в 7% спад на годишна база.

Останалите играчи в челната петица обаче се възползват от ситуацията и се опитват да наваксат изоставането. Сребърният медал отива в САЩ, където местните заводи са произвели 2,55 милиона бройки, отчитайки скромен ръст от 2%. По петите ги следва Япония с резултат от 2,2 милиона превозни средства и увеличение от 3%, което доказва стабилността на местните брандове.

Истинският фурор през тримесечието обаче идва от Южна Азия, където Индия демонстрира мускули и записва главозамайващ ръст от 13%, прескачайки границата от 1,9 милиона произведени коли. Този бум затвърждава страната като един от най-горещите и перспективни автомобилни хъбове на планетата. На този фон европейският автомобилен локомотив Германия затваря престижния Топ 5, но с лек дефицит – 1,1 милиона возила и минимален спад от 1%.