Американските автопроизводители спешно сменят китайската електроника под натиск от държавата

Секторът на автомобилостроенето в САЩ е подложен на мащабна пренастройка на логистичните си вериги. Причината се крие в строгите правителствени разпоредби, които постепенно блокират интеграцията на компоненти и софтуер с произход от Китай в превозните средства, предназначени за северноамериканския пазар. Под ударите на нормативните актове попадат най-вече т.нар. „свързани автомобили“ (connected vehicles) – интелигентни машини, оборудвани с комплексни комуникационни системи, телематика и автономни функции.

Един от ярките примери за тази светкавична адаптация е появата на новото предприятие Eagle Wireless в Охайо. Компанията стартира активна дейност с ясната задача да произвежда независими комуникационни модули, които да изместят азиатските им аналози от местната индустрия. Подобна бърза подмяна на доставчиците обаче върви с цена – първоначалните оценки сочат, че финансовата тежест върху крайната стойност на електрониката ще скочи с между 5% и 15%.

Основният тласък за локализирането на производството идва от факта, че автопроизводителите практически нямат алтернатива и бързо пренасочват поръчките си. Във фабриката вече работят около 140 специалисти, като бизнес планът предвижда плавно разширяване на екипа до 1000 души през следващите три години. Очаквано, прогнозираните годишни приходи на новия производител вече надхвърлят 100 милиона долара.

Законовите ограничения за използването на китайско оборудване в свързаните превозни средства бяха одобрени в началото на 2025 г. под флага на националната сигурност и защитата на личните потребителски данни. Новата администрация във Вашингтон запази непроменен този курс, с което постави ясни крайни срокове. Вносът на хардуерни комуникационни компоненти – включително Bluetooth, клетъчни и сателитни модули – ще бъде окончателно забранен от 2030 г., докато регулациите за софтуера за автономно шофиране влизат в сила още по-рано, през 2027 година.