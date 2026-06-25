Toyota скочи срещу протекционистичния капан „Произведено в ЕС“

На Стария континент се заформя мащабна геополитическа и икономическа битка, в която залозите за автомобилния сектор са исторически. Toyota открито и остро разкритикува плановете на Европейския съюз за въвеждане на прекалено рестриктивни протекционистични мерки. Според японския автомобилен гигант, опитите за насилствено налагане на догмата „Произведено в Европа“ няма да излекуват системните проблеми на региона, а тъкмо обратното – заплашват да изолират местния пазар, да прогонят чуждестранните капитали и сериозно да объркат картите на глобалните играчи.

В епицентъра на този разгорещен дебат е т.нар. Закон за индустриалния ускорител (IAA). Неговата официална цел изглежда благородна – да послужи като трамплин за европейските производители в прехода към масова електрификация и да пречупи сериозната зависимост от Китай в доставките на батерии и суровини. Брюксел планира да обвърже държавните субсидии за покупка на електромобили и участието в апетитни обществени поръчки за корпоративни автопаркове с изискването превозните средства да бъдат сглобявани на територията на съюза, а минимум 70% от компонентите им да имат ясен европейски произход.

Toyota обаче напомня на европейските чиновници една сурова реалност: съвременната автомобилна индустрия от десетилетия диша и се развива благодарение на международната пазарна симбиоза. Прекалено острите административни граници ще накажат не толкова азиатските конкуренти, колкото дългогодишните и доказани партньори на Европа. Структурата на японската марка е ярък пример за това – заводите ѝ във Великобритания и Турция, както и сложните ѝ логистични вериги в Мароко и други региони, са дълбоко интегрирани в европейския пазар. Ако тези стратегически зони извън ЕС бъдат изкуствено отрязани и не получат специален статут, това ще хвърли бизнеса в безпрецедентна търговска несигурност.

Отзвукът от предупреждението е ясен: подкрепата за местното производство в никакъв случай не трябва да се превръща в самоизолация. Истинската конкурентоспособност на европейските коли няма да се роди от географския адрес на фабриката, а от свободния достъп до максимално ефективни глобални вериги за доставки. Докато европейските власти се опитват да балансират по тънката жица между отворения пазар и агресивната защита от евтината китайска инвазия, пазарните лидери са категорични – затварянето на границите просто ще направи крайния продукт по-скъп за купувачите.