Xiaomi постави рекорд на Нюрбургринг, който разгневи автомобилните фенове

Xiaomi YU7 GT се вписа в историята на моторните спортове, като измина първата в историята официално засечена автономна обиколка на легендарната писта Нюрбургринг. Преминавайки 20,8-километровата писта без никаква човешка намеса, високопроизводителният китайски електрически SUV преодоля повече от 70 брутални завоя, за да регистрира официално време от 10 минути и 29,483 секунди.

Роботизираният YU7 GT пресече финалната линия точно с 3 минути и 7 секунди по-бавно от зашеметяващия рекорд за серийни SUV-та – 7 минути и 22,755 секунди, установен от същия модел само няколко седмици по-рано. Докато пилотът-човек разчита на мускулната памет, визуалния инстинкт и интуитивната толерантност към физическия риск, вграденият в автомобила силициев чип е принуден непрекъснато да изчислява милисекунда по милисекунда коефициентите на триене, невидимите промени в надморската височина и сложните прехвърляния на натоварването върху окачването изцяло чрез математически алгоритми.

Цифровият мозък, отговорен за управлението на тази „ракета“ с мощност 1 003 конски сили (738 kW) през „Зеления ад“, разчита на ултрамодерния процесор Nvidia Drive AGX Thor, осигуряващ огромна изчислителна мощност от 700 TOPS. Тази централизирана система динамично синтезира гъста мрежа от телеметрични данни от реалния свят, подавани от монтиран на покрива LiDAR сензор, милиметров радар, 12 ултразвукови сензора и 12 външни камери. Работеща на базата на високоволтова архитектура от силициев карбид с напрежение 897 V, съчетана с трикомпонентен литиево-йон батериен пакет с капацитет 101,7 kWh, задвижващата система с два мотора може да ускори стандартната версия за пътищата от нула до 100 km/h за 2,92 секунди, преди да достигне максималната си скорост от 300 km/h, ограничена електронно. На пистата обаче софтуерът за автономно шофиране умишлено намали агресивността, като даде приоритет на екстремните резерви за структурна безопасност и стабилната ориентация в лентата пред скоростите при влизане в завои, които изпитват границите на

И въпреки, че постижението със сигурност е важно за технологичната общественост, то веднага в автомобилните фенове изниква въпроса, защо това е нужно изобщо. Цялото удоволствие от шофирането на писта е именно… шофирането, което очевидно при автономен автомобил липсва, а съдейки по времената, които са дадени от SUV-то, изглежда, че дори и да ви е страх да шофирате сами на писта, то професионален пилот все още може да подобри времето на робот.