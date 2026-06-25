Шефът на Xiaomi обясни защо автономната обиколка на Нюрбургринг всъщност е много важна

Няколко седмици след като пренаписаха традиционната история за постиженията на Нюрбургринг, като изпратиха своя тримоторен кросоувър YU7 GT по страховитата писта в региона Айфел с невероятното време от 7:22.755, за да отнемат официалния рекорд за обиколка на серийни SUV-та от Audi, Xiaomi направи напълно неочаквана промяна в стратегията си. Гигантът, превърнал се от производител на потребителска електроника в автомобилен гигант, изчисти 20,8-километровата писта от всякакво човешко присъствие, отстрани своя фабричен тест-пилот и позволи на вградената си архитектура за автономно шофиране да поеме абсолютен механичен контрол. Резултатът от това безпилотно каране е официално сертифицирано време за обиколка от 10:29,483, с което компанията записа първото в света напълно безпилотно време за обиколка, признато от администрацията на Нюрбургринг.

Макар темпото от 10 минути и половина да е с повече от три минути по-бавно от това, което професионален състезателен пилот може да извлече от 897-волтовата платформа от силициев карбид на YU7 GT, разглеждането на това каране като обикновен маркетингов трик изцяло пропуска основната инженерна цел. Според подробен технически доклад, споделен от главния изпълнителен директор Лей Джун, високоскоростното каране е послужило като изтощителен стрес-тест в реални условия за наскоро внедрената автомобилна архитектура XLA на Xiaomi и базовия модел на изкуствения интелект MiMo-Embodied AI. Вместо да се движи бавно със стандартните скорости по обществените магистрали, безпилотният кросоувър беше систематично програмиран да тества динамиката на автомобила, преходните прехвърляния на натоварването и изчисленията на коефициента на сцепление при екстремно структурно натоварване, като максималната скорост беше ограничена до контролирани 140 км/ч в техничните завои и достигаше пикова скорост от 210 км/ч по абсолютно правите отсечки.

Екстремната топографска среда на „Нордшлайфе“ – със 73 завоя, над 300 метра резки промени в надморската височина и известни с непредсказуемостта си локални метеорологични условия – създава хранилище за данни, което симулирана лаборатория просто не може да възпроизведе. Като принуждава автономната система постоянно да отчита и реагира в реално време на високи скорости при „слепи“ възвишения и бързо променящи се нива на сцепление с настилката, инженерният отдел на Xiaomi събира критични данни за машинно обучение, с които да обучи алгоритми от решаващо значение за безопасността. Крайната цел на това упражнение при високи обороти е да се създаде модел на AI-шофьор, способен да изпълнява светкавични защитни маневри на нивото на състезателен пилот, за да възвърне контрола над автомобила при внезапни реални пътни извънредни ситуации, където микроскопична грешка в закъснението от 0,1 секунди може да означава разликата между чиста траектория за избягване и тежък сблъсък.

Тази широко отразявана и проверена на пистата демонстрация идва в решаващ стратегически момент за разрастващото се подразделение за мобилност на Xiaomi. Докато обновеният седан SU7 на марката продължава да доминира безспорно в класациите за продажби на вътрешния пазар в Китай, по-тежкият кросоувър YU7 наскоро преживя лек локален спад в продажбите, което прави историческата технологична демонстрация, привличаща вниманието на световните медии, изключително необходима, за да вдъхне нов ентусиазъм към модела. Освен това, чрез сключването на официално партньорство с германската писта – включващо специален завой, носещ името на марката, и въвеждането от Нюрбургринг на изцяло нова регулаторна категория „Автономно шофиране“ – Xiaomi активно полага културните и маркетинговите основи за предстоящата си европейска търговска офанзива, планирана за 2027 година, като дава сигнал на традиционните производители на континента, че технологичният новак възнамерява да се състезава въз основа на чисти инженерни постижения, а не само чрез ниски цени на дребно.