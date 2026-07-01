Xiaomi подготвя двуврат хиперкар, който ще се продава и в Европа

Автомобилни шпионски фотографи заснеха силно маскирано двуврато купе с високи характеристики, което преминава през тестове за валидиране. Лишен от каквито и да било традиционни фирмени емблеми върху каросерията, заплашителната, ниско разположена стойка на прототипа и хиперагресивните аеродинамични пакети за състезателна писта подсказват, че Xiaomi подготвя чисто електрически хиперкар предназначен да атакува директно елитните традиционни производители на суперколи в Европа.

Най-ясният отличителен белег е вграден в задния капак, където тестовият прототип разкрива непрекъсната, пръстеновидна червена LED светлинна лента, простираща се по цялата част на багажника, точно копие на решетките за осветление, които се срещат в серийните леки автомобили на марката. Цялостната форма на покрива, наподобяваща сълза, широките извивки на калниците и агресивните пропорции с изнесена напред кабина се опират силно на стилистичното ДНК, създадено от високопроизводителния седан SU7 Ultra, въпреки че добре осведомени източници твърдят, че окончателният силует черпи вдъхновение от виртуалния цифров концептуален автомобил Vision Gran Turismo на Xiaomi. За да гарантира максимална, предизвикваща законите на физиката стабилност при високи скорости, купето е оборудвано с колосално фиксирано задно крило с форма на лебедова шия, както и с масивен, многостепенен заден дифузьор от въглеродни влакна под долната престилка, който контролира въздушния поток при висока скорост, ограждайки комплект леки алуминиеви джанти с много спици, които плътно обхващат яркожълтите високопроизводителни многобутални спирачни апарати.

Радикалната каросерия предоставя идеалната инженерна основа за дългоочакваната, все още непусната на пазара задвижваща архитектура „хипер-мотор“ на Xiaomi. Докато предстоящият седан SU7 Ultra с три мотора вече може да се похвали с ужасяваща скорост в реални условия, този специализиран двуврат флагман – за който се говори, че ще носи името Xiaomi GT – е проектиран да се справи с лекота с най-мощната четиримоторна версия на компанията. Тази чудовищна механична конфигурация съчетава два разработени от самата компания електродвигателя V8S с високи обороти с два електродвигателя от ново поколение с висока мощност, за да осигури зашеметяваща комбинирана мощност от 2 054 конски сили. Управлението на такова ниво на невъобразим електрически въртящ момент изисква абсолютна революция в динамиката на автомобила, която Xiaomi осъществява чрез своята наскоро завършена, напълно активна интелигентна шаси-рама. Работеща на базата на модерна 48-волтова цифрова електронна архитектура, системата разполага автономни 4,6 kW задвижващи актуатори на всички четири колела, които независимо регулират стойностите на окачването за микросекунди, като ефективно неутрализират страничното накланяне на каросерията при екстремни маневри в завои, докато прехвърля основните команди за управление към прецизна, софтуерно управлявана „steer-by-wire“ връзка.

За да се предотврати този масивен електрически разряд да предизвика катастрофално термично влошаване по време на продължителни сесии на пистата, инженерният екип е внедрил подобрена, двуконтурна охладителна матрица с голям обем, произтичаща от програмите за развитие на марката на Нюрбургринг, която постоянно изолира масивния акумулаторен пакет от забавянията, които намаляват производителността. Това упражнение за екстремна производителност се подкрепя от огромната финансова сигурност, осигурена от основния търговски обем на Xiaomi, като най-новите оперативни графики от China EV DataTracker потвърждават, че марката е доставила впечатляващите 24 023 седана и 8 736 SUV-а само през май тази година. Когато окончателно завършеното GT купе официално свали камуфлажа си, за да оглави дългоочакваното разширяване на Xiaomi на европейския пазар през 2027 година, то ще заеме престижна позиция на върха на корпоративната йерархия на марката – значително над началната цена на настоящия четириврат флагман от 529 900 юана (приблизително 66 600 евро), доказвайки, че водещият китайски технологичен новатор официално е приключил с играта в „пясъчника“ на автомобилите за ежедневно пътуване.