24 часа след премиерата на новата марката на Xiaomi, запознайте се със Sky Nomad N90

Само двадесет и четири часа след като стана ясно, че Xiaomi работи над нов автомобилен бранд, компаниятанапълно разкри най-новото си творение: SkyNomad N90. За компания, която едва наскоро навлязла в автомобилния сектор с ниски, предизвикващи законите на физиката електрически седани и кросоувъри, този пълноразмерен флагмански SUV представлява радикален обрат в дизайна и безмилостна атака срещу изключително доходния сегмент на семейните автомобили.

Подчинявайки се на пазарните реалности и тревогата на потребителите относно пробега, Xiaomi е проектирала този гигант като електромобил с удължен пробег (EREV). Под каросерията се намира 1,5-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, произведен от Dongan Power. Той развива 112 kW, но всъщност никога не задвижва колелата, а единствената му цел е да задвижва генератор, който зарежда батерия с капацитет 70–80 kWh, доставен от CALB и Sunwoda. Задвижван от система с двойни електродвигатели и задвижване на четирите колела, генерираща около 400 конски сили, N90 обещава 400 до 500 километра градско шофиране с нулеви емисии, като обхватът се увеличава до зашеметяващите 1 500 километра, след като се включи бензиновият генератор.

Визуално атлетичните, аеродинамични извивки на SU7 са напълно изчезнали, заменени от изправен, кубичен силует, който имитира внушителното присъствие на Range Rover или Li Auto L9. С дължина от почти 5,3 метра и огромно междуосие от 3,1 метра, N90 балансира монолитните си пропорции с LiDAR модул, монтиран на покрива, и еволюция на характерните за Xiaomi фарове във формата на капка. Построен върху новата архитектура „Kunlun“ с плосък под, N90 разполага с „интелигентно разширяващо се пространство“, оборудвано с вградени релси в пода. Предните седалки могат да се завъртат на 180 градуса, за да са обърнати към задните редове, като по този начин ефективно размиват границите между висок премиум SUV и ултрагъвкав луксозен миниван.

Xiaomi твърди, че салонът може мигновено да се превърне в офис, малко кафене или семейна площадка за игри. Тази променяща формата си среда разполага с централна конзола, през която може да се минава и която се плъзга по цялата дължина на салона, за да обслужва различните редове. Отговаряйки директно на бурно развиващите се в Китай тенденции за луксозен къмпинг и „глъмпинг“, N90 предлага опционална палатка на покрива, седалки, които се сгъват напълно и се превръщат в огромно легло, мощни контакти за променлив ток за захранване на домакински уреди и специални докове за преносими електроцентрали EcoFlow.

С агресивна очаквана стартова цена, колебаеща се около 450 000 юана (56 800 евро), тази мобилна всекидневна е насочена директно към лидерите в сегмента, като подкрепяните от Huawei Aito M9 и Li Auto L9. Предвид амбициозната цел на Xiaomi за доставка на 550 000 автомобила до 2026 година, моделът N90 с удължен пробег е добре обмислен бизнес ход, който съвсем може да доведе до поредния абсолютен успех.