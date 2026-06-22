Super-N става най-евтиния електромобил на Honda в Европа

Електрическата мобилност в градска среда официално става много по-забавна и достъпна. С пазарен дебют, ориентиран първоначално към европейските пазари, Honda пусна в продажба своя най-малък и евтин модел на ток за Стария континент – симпатичното кубче Super-N. С начална цена от точно 22 300 евро, това японско джудже директно се настанява сред най-изгодните предложения на пазара. Позиционирането му е толкова агресивно, че моделът се оказва по-евтин от френския конкурент Renault Twingo E-Tech, чийто праг е около 23 500 евро, и диша буквално във врата на базовия BYD Dolphin Surf (около 21 900 евро), предлагайки обаче много повече характер срещу парите си.

Въпреки че е изградена върху платформата на класическите японски kei каросерии Super-One, европейската версия е получила раздути калници, по-широка следа и доста по-настървена осанка. С дължина от едва 3599 мм и широчина от 1573 мм, колата е родена за тесните градски улици и паркоместа. Истинското вълшебство обаче е вътре – благодарение на прословутата архитектура с „магически седалки“ (Magic Seats), позната от поколения наред при Honda Jazz, интериорът се трансформира за секунди, предлагайки кралско пространство за четирима възрастни или огромен товарен обем при сгънат заден ред.

Голямата атракция за феновете обаче се крие зад волана. Тъй като Super-N тежи скромните за електромобил 1097 килограма, неговата пъргавина е гарантирана. В стандартен режим на движение малкият електромотор на предната ос генерира умерените 63 конски сили, които ускоряват хечбека до 100 км/ч за по-скоро лежерните 14.5 секунди. Но тук идва черешката на тортата: голям, ярък бутон BOOST на кормилото. При неговото натискане мощността моментално скача на 94 к.с., а таблото се оцветява в наситено лилаво. Този софтуерен шут съкращава времето за спринт до стотицата с внушителните 4.5 секунди, сваляйки упражнението до точно 10 секунди.

За да бъде изживяването пълно, инженерите са заложили симулирана 7-степенна трансформация с плаващие пера зад волана и изкуствен четирицилиндров звук през колоните – трик, заимстван директно от бруталния Hyundai Ioniq 5 N. Енергията се доставя от компактна 29.6-киловатчасова батерия, която осигурява комбиниран пробег от 206 км по WLTP, но при чисто градско шофиране автономността нараства до напълно достатъчните 320 км. На бърза зарядна станция пълненето до 80% отнема едва половин час, което прави тази джобна ракета перфектния ежедневен инструмент за модерния мегаполис.