Bentley нае цял оркестър, за да пресъздаде звука на V8 двигател за своя първи електромобил (ВИДЕО)

Преходът към пълна електрификация изправи автомобилната индустрия пред неочакван сетивен казус – липсата на характерен акустичен подпис. Лишени от традиционния тътнеж на класическите задвижващи агрегати, много производители прибегнаха до изкуствено синтезирани звукови ефекти или футуристични тонове. Британската луксозна марка Bentley обаче избра коренно различен инженерен и творчески подход за своя предстоящ изцяло електрически SUV, наречен Torcal.

Вместо да внедряват фалшиви дигитални записи на бензинов агрегат, експертите от Крю решиха да създадат автентичен саундтрак, наречен „Bentley Dynamic Symphony“. За целта компанията привлече професионален оркестър от музиканти, а записите включват живи изпълнения на барабани, виола и бас китара.

В основата на тази идея застава задълбочен акустичен анализ. Инженерите на марката записват и изследват в студийни условия поведението на емблематичния за бранда V8 двигател. Резултатите показват, че ключовият елемент, който въздейства върху емоциите на водача, не е просто чистата механична честота, а специфичният ритъм и динамичната му структура. При сравнителен експеримент с помощта на параболични високоговорители екипът открива поразително сходство между енергията на класически V8 и ритмичната пулсация на акустичен барабанист.

Нещо повече – изследването разкрива, че двигателите с вътрешно горене притежават леки природни неравномерности в ритъма, които наподобяват естествените вариации при човешкото свирене. Именно тази фино дозирана несъвършеност придава онази търсена органична дълбочина.

Композираната симфония отдава почит на богатото механично наследство на Bentley – от легендарните компресорни модели от 30-те години на миналия век до класическия 6.75-литров V8 и мощния W12. Саундтракът е проектиран така, че да реагира динамично в реално време спрямо натиска на педала за газта и скоростта на движение, осигурявайки обратна връзка и емоционална връзка за водача.

Очаква се електрическият модел Torcal да поеме щафетата от Bentayga като нов стълб в гамата на марката, пренасяйки духа на традиционното задвижване в новата задвижвана от батерии ера.