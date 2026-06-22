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Ford пенсионира електрическия Mustang още след първото му поколение

Ford пенсионира електрическия Mustang още след първото му поколение

22 Юни, 2026 16:57 669 2

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Очаква се кросоувърът да се задържи още около година

Ford пенсионира електрическия Mustang още след първото му поколение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бързо развиващата се сфера на електромобилите нанесе суров удар по самочувствието на един от най-известните пионери в производството на електрическите автомобили. След тихото преустановяване на производството на скъпия пикап F-150 Lightning, кросоувърът Mustang Mach-E пое огромната тежест да бъде единственият изцяло електрически автомобил, който Ford активно продава в Съединените щати. Макар от Диърборн да са поели ангажимент да поддържат кросоувъра от първото поколение на „понито“ на изкуствено дишане поне до 2027 година, дългосрочната прогноза за модела изглежда мрачна. По време на добре координирана дигитална рекламна кампания, предназначена да представи предстоящата архитектура Universal EV от второ поколение на марката, представителите на компанията отговориха на директните запитвания на феновете относно бъдещето на моделната гама с безкомпромисен отговор от една дума.

Когато ентусиазирани собственици директно попитаха дали новото, изключително гъвкаво и силно субсидирано шаси в крайна сметка ще бъде модифицирано, за да послужи като основа за второ поколение на Mustang Mach-E, инженерният екип на Ford не се впусна в стандартните корпоративни двусмислици. Производителят отговори с категоричен отказ, като поясни, че предстоящата платформа абсолютно няма да бъде използвана за спасяване или съживяване на настоящия „Mach-E“. Официалното обоснование се фокусира върху архитектурната чистота, като Ford изрично отбелязва, че новата универсална основа е проектирана изцяло от нулата, за да се оптимизират скоростите на локализираното производство и да се максимизира абсолютната аеродинамична и структурна ефективност.

Драматичната промяна в платформата служи като пряко потвърждение на неотдавнашните, изключително откровени признания, изказани от главния изпълнителен директор на Ford Джим Фарли. Откровеният мениджър открито призна във финансовите новинарски канали, че гигантът от Детройт е подходил към първата си вълна от премиум електромобили, най-вече към тежкия Mach-E и Lightning, по фундаментално погрешен начин. Тези първоначални проекти разчитаха на силно модифицирани и адаптирани платформи на двигатели с вътрешно горене и заплетени, прекалено сложни вериги за доставки, които източиха милиарди долари от корпоративния капитал. Предстоящата архитектура представлява пълна структурна промяна, проектирана от самото начало да се бори безмилостно с производствените разходи и затрудненията по сглобяващите линии на най-основно ниво.

Ако Ford спази първоначалния си дългосрочен маркетингов план да поддържа съществуващата платформа на Mach-E в продажба до 2030 година, без да инвестира в скъпо, изцяло ново механично обновяване, флагманският кросоувър бързо ще се превърне в бавно зареждаща се реликва с ниска рентабилност в сравнение с бързозареждащите се модели от второ поколение на марката.


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