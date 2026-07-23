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Geely вече притежава 1/3 от испанския завод на Ford

Geely вече притежава 1/3 от испанския завод на Ford

23 Юли, 2026 19:31 353 2

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Китайците откупиха 34% от фабриката във Валенсия

Geely вече притежава 1/3 от испанския завод на Ford - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford Motor Company и китайската Geely Auto създадоха съвместно производствено предприятие с цел да спасят недоизползвания сглобяващ завод „Алмусафес“ във Валенсия, Испания. Съгласно условията на сделката, при която Ford притежава контролен дял от 66 процента, а Geely 34 процента, историческият испански завод ще претърпи мащабна промяна в дейността си, за да започне да произвежда автомобили и за двете марки от 2028 година.

За Ford партньорството представлява прагматична стратегия за справяне с тежка криза на производствения капацитет в Европа. Заводът във Валенсия, който някога се гордееше с пиков годишен капацитет от близо 500 000 автомобила, отбеляза спад в производството до по-малко от една четвърт от потенциала си след неотдавнашното изтегляне на някои модели от пазара. Чрез споделяне на производствената площ и общите разходи с Geely, Ford може незабавно да намали разходите за сглобяване на единица продукция, като същевременно гарантира дългосрочното бъдеще на работната сила в завода.

Производствената стратегия за Валенсия ще се фокусира върху комбинация от утвърдени модели, съвместно разработени модели и нови електромобили. Производството на популярния кросоувър Ford Kuga ще продължи успоредно с този на нов мултиенергиен кросоувър, разработен съвместно от Ford и Geely. Към тях на производствената линия ще се присъедини изцяло нов, по-компактен член на семейството Bronco, специално проектиран с размери и задвижващи системи, пригодени за европейските пътища. Междувременно Geely ще използва завода за производството на два свои изцяло електрически SUV-та, което ефективно ще предпази китайската марка от високите европейски вносни мита.

Този стратегически съюз е подобен на други съвместни предприятия на континента, като например партньорството между Stellantis и Leapmotor за производство на евтини електромобили в Европа. Изправени пред ожесточена глобална конкуренция, затягащи се регулаторни изисквания и непрестанен натиск за намаляване на разходите, традиционните автомобилни производители все по-често избират да споделят инженерството на платформите и местните сглобяващи линии с китайски партньори, за да преживеят прехода към мобилност с нулеви емисии.


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