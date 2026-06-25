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Напук на екологията Ford пуска бруталния F-150 Raptor R на Стария континент

Напук на екологията Ford пуска бруталния F-150 Raptor R на Стария континент

25 Юни, 2026 12:27 511 5

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Въпреки свирепите екологични рестрикции, синият овал ще доставя в Германия пикап с 5,2-литров компресорен V8 и мощност от 730 к.с. на цена от близо 190 000 евро

Напук на екологията Ford пуска бруталния F-150 Raptor R на Стария континент - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В ера, доминирана от строги въглеродни квоти, агресивна даунсайзинг мода и тихи електромобили, Ford реши да хвърли истинска технологична бомба на европейския пазар. Американската компания предприема изключително смел и нетипичен ход, като официално довежда отвъд океана най-радикалната, шумна и мощна версия на легендарния си пикап – Ford F-150 Raptor R. Първите поръчки вече се приемат през официалните дилърства на марката в Германия, а ексклузивните доставки за най-големите ентусиасти са насрочени за началото на 2027 г. Това е безпрецедентен прецедент за Стария континент, където големите кубатури буквално са застрашени от изчезване заради непосилни данъци и глоби за вредни емисии.

Същинското бижу и основно разграничение на бруталния Raptor R спрямо конвенционалния Raptor се крие под огромния му, издут преден капак. Там мястото на 3,5-литровия V6 EcoBoost е заето от чудовищния 5,2-литров V8 двигател с механичен компресор от фамилията Predator – същият инженерен шедьовър, който задвижва Mustang Shelby GT500. Агрегатът генерира умопомрачителните 730 конски сили и свиреп въртящ момент от 867 Нм, способен буквално да нагъне асфалта. Цялата тази първична сила се предава към четирите колела чрез светкавична 10-степенна автоматична трансмисия. За да устои на натоварването, пикапът разполага с изцяло подсилено офроуд шаси и адаптивно окачване Fox Live Valve с електронно управлявани амортисьори, проектирани за високоскоростни полети през тежки терени.

Напук на екологията Ford пуска бруталния F-150 Raptor R на Стария континент

Интериорът на този 5,9-метров мастодонт доказва, че той е по-скоро луксозният флагман на гамата, отколкото утилитарен работен кон за фермери. Купето предлага дълбоки спортни седалки Recaro, детайли от истински въглеродни влакна, най-модерната информационно-развлекателна система на марката и впечатляващ арсенал от електронни асистенти за сигурност. Бъдещите европейски собственици обаче ще трябва да сключат сериозен компромис с портфейла си на бензиностанцията. По официални данни средният разход на гориво е закован на бруталните 19,8 литра на 100 километра, като в градски условия и задръствания цифрата безпроблемно прескача границата от 20 литра.

Цената на това американско чудовище категорично го позиционира в изключително тясна, нишева категория за колекционери и милионери. В Германия базовата стойност на Ford F-150 Raptor R започва от 159 000 евро, но без включени налози. След калкулирането на ДДС и всички задължителни местни екологични такси и плащания, крайната сума на фактурата набъбва до стряскащите 189 210 евро. Въпреки това, присъствието на подобна икона на европейска земя е ясен знак, че автомобилната страст все още отказва да капитулира пред сивия прагматизъм.

Напук на екологията Ford пуска бруталния F-150 Raptor R на Стария континент


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хахаха

    1 4 Отговор
    ужас за петроханските джендъри пепедебейки

    12:31 25.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    2 3 Отговор
    ДВГ уйр0геьците и по една тесла у гльвите им

    12:32 25.06.2026

  • 3 ГаЗ 53

    2 0 Отговор
    Като му гледам средния разход е по-нисък от този на ГаЗ 53 въпреки по-големият обем и 6 пъти по-висока мощност...друг е въпросът КАКВА работа ще върши и ЩО ЩЕ ВОЗИ ???
    Луда работа!

    Коментиран от #5

    12:38 25.06.2026

  • 4 Надали

    0 1 Отговор
    има някой, на който да му пука толкова за екология, освен на шепа които живеат в някаква пралелна реалност. Мислят си, че като налагат някави свирепи норми, за емисии и т.н. всико ше е мед и масло, обаче, изобщо не отчитат конфликите в задния им двор (Украина, Иран..), китайската кономка дъни на въглища и т.н и си мислят, че Европа, ще остане "зелена".
    Крайно време е такива да порастнат и да разберат, че само един вулкан да изригне, замърсяването е в пъти по голямо от целия Еро трафик за десетилетия. НО пък от друга страна е "златна мина" за политици и други хрантутници да събират един пари...

    12:40 25.06.2026

  • 5 Оня с Коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГаЗ 53":

    Голямо сравнение направи - камион модел от 1959 сравняваш с пикап от 2022 г.

    12:47 25.06.2026