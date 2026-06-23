Jeep загатна за наточена версия за офроуд на новото Cherokee

Jeep официално отказва да позволи на своя наскоро възроден компактен кросоувър да остане просто автомобил за разходки из предградските молове. Веднага след представянето на „Grand Cherokee Trailhawk“ и „Overland“ по-рано този месец, специалистът по офроуд от Обърн Хилс публикува интригуваща тийзър снимка, потвърждаваща, че по-малкият Cherokee е следващият в редицата, който ще получи здравата „Trail Rated“ обработка.

Поглеждайки внимателно сенчестия тийзър веднага ще забележите характерните признаци на фабрично подкрепен офроуд пакет. Предната маска се отказва от цивилизованите, съчетани по цвят пластмасови елементи на каросерията на по-малките си събратя в полза на здрава, текстурирана сива повърхност, проектирана да отблъсква разпръснатия чакъл и отломките по пътеките. Вградени в далеч по-агресивната предна броня са двете открити, характерни червени теглителни куки – безспорната визуална визитна картичка на линията „Trailhawk“. Тази преработена предна част не е само за показ, тъй като рязко наклонената долна престилка е ясно проектирана да осигурява значително по-голям ъгъл на заход за изкачване по стръмни склонове, без да се одраска долната част на каросерията.

Докато техническите схеми остават строго заключени в корпоративните архиви, по-големият Grand Cherokee Trailhawk служи като отличен инженерен образец за това, какво да очакваме, когато този модел официално излезе на пазара по-късно тази година. За да издържи на изтощителните коловози в Моаб, компактният Cherokee Trailhawk най-вероятно ще наследи изключително функционален матово-черен стикер на капака, който да намалява заслепяващите слънчеви отблясъци, стоманени защитни плочи, които да предпазват жизненоважните му механични органи, и комплект здрави 18-цолови джанти, облечени в агресивни всесезонни гуми. Шофьорите могат да очакват и включването на характерната за Jeep система TrailCam, която служи като висококачествен виртуален наблюдател, прожектиращ траекториите на гумите в реално време директно върху дисплея на таблото.

Темата за издръжливостта определено ще доминира в интериорния дизайн, макар и с оглед на малко по-практичен бюджет. Докато по-големият му брат в средния сегмент глези шофьорите с премиум кожени седалки „Global Black Nappa“, подчертани с контрастни червени шевове, по-малкият Cherokee Trailhawk вероятно ще заложи на по-издръжлива и лесна за почистване тапицерия от изкуствена кожа „Capri“ с подобни контрастни червени акценти.

Под каросерията стандартният „Cherokee“ вече предава мощност към всичките четири колела чрез конвенционална система за задвижване на всички колела, но „Trailhawk“ се очаква да повиши значително нивото на механичното съвършенство. За да заслужи своите желанни кръгли емблеми на калниците, очакваме Jeep да подобри електронната трансмисия с персонализирана настройка на офроуд окачването, усъвършенстван софтуер за управление на режимите и дългоочакваното избираемо ниско предавателно число, вградено директно в хибридната трансмисия, за да осигури способността за бавно придвижване, необходимо за преодоляване на сериозни препятствия в дивата природа.