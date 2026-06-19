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Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон

Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон

19 Юни, 2026 15:24 418 9

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  • stellantis-
  • томбола-
  • футбол

Шансовете за победа са минимални

Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ръководителите по корпоративен маркетинг обожават спортните инициативи с голяма публичност, но най-новата акция, измислена от екипа на Stellantis, може би ще остане в историята като една от най-прецизно изчислените финансови стратегии в историята на автомобилната индустрия. Jeep стартира агресивна лятна рекламна кампания, фокусирана върху едно невероятно конкретно обещание към потребителите: ако мъжкият национален отбор на САЩ успее да вдигне трофея на Световното първенство по футбол, марката ще връчи ключовете за чисто нов Jeep Wrangler модел 2026 на първите сто проверени регистрирани участници, чието официално име се казва Джордж Вашингтон.

Докато промоционалните материали рисуват картина на безграничен патриотичен оптимизъм, големите букмейкъри в Лас Вегас агресивно оценяват отбора на САЩ като изключително малък фаворит, като определят шансовете му за спечелване на шампионата на безкомпромисни +5000 до +6000. Статистическите модели оценяват реалната математическа вероятност отборът да преживее изтощителните етапи на турнира на нищожните 1,2 процента, което представлява точно същата статистическа вероятност, както да хвърлиш стандартна монета и да я видиш да пада с лицето нагоре седем пъти подред.

Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон

Jeep не оставя абсолютно никакво място за творческо тълкуване или елементарно опортюнизъм на ниво автосалон. За да се класират за място в кръга на победителите, кандидатстващите трябва да притежават безупречно шофьорско свидетелство, издадено от държавните власти, на което е посочено точното име на бащата-основател на нацията. Няма да се приемат никакви варианти на изписване, исторически тирета или обходни решения с второ име. Освен това конкурсът се провежда съгласно стандартните корпоративни мерки за съответствие, като напълно изключва всеки, който получава заплата от FCA, Stellantis, Highdive Advertising или свързани с тях организации-майки, както и членовете на най-близкото им семейство.

Дори ако даден кандидат преодолее тези строги правни препятствия, броят на потенциалните победители е изключително малък още от самото начало. Макар Бюрото за преброяване на населението на САЩ да не проследява историческите имена с точност до цифрата, независими демографски проучвания сочат, че понастоящем има само между 300 и 400 живи американски граждани, които законно носят името на първия президент.

Ако на терена се случи немислимото, щастливите сто души, които пресекат финалната линия на цифровата регистрация, няма да потеглят със силно модифицирани, подходящи за офроуд луксозни приключения. Jeep строго е определил наградния фонд да се състои от двуврати модели Wrangler Sport S от входния клас с фиксирана базова препоръчителна цена от 39 685 долара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инж. Минчев

    2 0 Отговор
    Реално подаряват нещо, което никой не купува. В Европа ситуацията за Wrangler е критична, заради регулации и има стотици непродадени бройки. В САЩ Джип се продава бавно, въпреки че намалиха цените, защото през 2025 г. залежаваше по цяла година при дилърите.

    15:30 19.06.2026

  • 2 Мдаа

    3 0 Отговор
    Тате ще ми купи колело ама друг път!

    15:31 19.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В квартал Христо Ботев ще ми извадят лична карта с името Джордж Вашингтон.Сега чакам САЩ да стане световен шампион.

    15:35 19.06.2026

  • 4 Българин 681

    6 0 Отговор
    "Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон".
    С 2 думи казано - Значи никога......

    Коментиран от #5

    15:37 19.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 681":

    За 5000 евро в Кв Христо Ботев ще ти извадят лична карта с името Джордж Вашингтон.Викай за САЩ!

    15:39 19.06.2026

  • 6 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тати каза че ще ми купи колело ама друг път...!

    15:40 19.06.2026

  • 7 Баламата

    1 0 Отговор
    Домусчиев дава 10 яхти ,ако България стане световен шампион до 2045,на всички,които познаят

    15:41 19.06.2026

  • 8 Значи

    2 0 Отговор
    На никой няма да дадат

    16:01 19.06.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    През спокойно може да обявят, че ще раздадат всичките си модели безплатно и с доставка независимо как се казваш, щом условието е САЩ да спечелят световното по футбол.

    16:19 19.06.2026