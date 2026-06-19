"Jeep раздава 100 чисто нови "джипа", но само ако САЩ спечели Световното първенство по футбол и се казвате Джордж Вашингтон".

Ръководителите по корпоративен маркетинг обожават спортните инициативи с голяма публичност, но най-новата акция, измислена от екипа на Stellantis, може би ще остане в историята като една от най-прецизно изчислените финансови стратегии в историята на автомобилната индустрия. Jeep стартира агресивна лятна рекламна кампания, фокусирана върху едно невероятно конкретно обещание към потребителите: ако мъжкият национален отбор на САЩ успее да вдигне трофея на Световното първенство по футбол, марката ще връчи ключовете за чисто нов Jeep Wrangler модел 2026 на първите сто проверени регистрирани участници, чието официално име се казва Джордж Вашингтон.

Докато промоционалните материали рисуват картина на безграничен патриотичен оптимизъм, големите букмейкъри в Лас Вегас агресивно оценяват отбора на САЩ като изключително малък фаворит, като определят шансовете му за спечелване на шампионата на безкомпромисни +5000 до +6000. Статистическите модели оценяват реалната математическа вероятност отборът да преживее изтощителните етапи на турнира на нищожните 1,2 процента, което представлява точно същата статистическа вероятност, както да хвърлиш стандартна монета и да я видиш да пада с лицето нагоре седем пъти подред.

Jeep не оставя абсолютно никакво място за творческо тълкуване или елементарно опортюнизъм на ниво автосалон. За да се класират за място в кръга на победителите, кандидатстващите трябва да притежават безупречно шофьорско свидетелство, издадено от държавните власти, на което е посочено точното име на бащата-основател на нацията. Няма да се приемат никакви варианти на изписване, исторически тирета или обходни решения с второ име. Освен това конкурсът се провежда съгласно стандартните корпоративни мерки за съответствие, като напълно изключва всеки, който получава заплата от FCA, Stellantis, Highdive Advertising или свързани с тях организации-майки, както и членовете на най-близкото им семейство.

Дори ако даден кандидат преодолее тези строги правни препятствия, броят на потенциалните победители е изключително малък още от самото начало. Макар Бюрото за преброяване на населението на САЩ да не проследява историческите имена с точност до цифрата, независими демографски проучвания сочат, че понастоящем има само между 300 и 400 живи американски граждани, които законно носят името на първия президент.

Ако на терена се случи немислимото, щастливите сто души, които пресекат финалната линия на цифровата регистрация, няма да потеглят със силно модифицирани, подходящи за офроуд луксозни приключения. Jeep строго е определил наградния фонд да се състои от двуврати модели Wrangler Sport S от входния клас с фиксирана базова препоръчителна цена от 39 685 долара.