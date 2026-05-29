Skoda отказва да усложнява електромобилите си с бензинови генератори

29 Май, 2026 09:50 704 2

Докато пазарът в Азия полудя по EREV технологията, Клаус Целмер залага на достъпни градски модели и светкавично 800-волтово зареждане за Европа

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският пазар на алтернативно задвижване се намира в повратна точка, а чешкият автомобилен производител Skoda категорично отказва да се подведе по актуалната в Китай мода за електромобили с бензинов генератор, познати като EREV. Въпреки че азиатските брандове залагат масово на тази концепция, Млада Болеслав избира собствен, прагматичен път към пълната електрификация.

Успехът на марката през последните години е меко казано впечатляващ. Само за четири години чехите направиха лъвски скок в пазарната йерархия на Стария континент, изкачвайки се от десета до престижната втора позиция по популярност сред купувачите. Електрическата офанзива на бранда също бере богати плодове, като кросоувърите Elroq и Enyaq дишат във врата на лидера Tesla Model Y и подсигуряват на Skoda място в челната тройка по продажби на батерийни превозни средства в Европа, редом с Tesla и Volkswagen.

Ето защо главният изпълнителен директор Клаус Целмер е категоричен, че компанията няма нужда да копира сляпо чужди решения, а ще се ръководи единствено от реалните нужди на потребителите. Според него внедряването на допълнителен ДВГ, който да служи единствено за дозареждане на батерията в движение, е напълно излишно усложняване на конструкцията. Технологиите напредват толкова бързо, че когато един чист електромобил вече предлага солиден пробег и светкавично пълнене на батерията, влагането на сложен бензинов агрегат просто губи своя икономически и инженерен смисъл.

Вместо да пилее ресурс по остаряващи концепции, чешката марка гледа смело напред към достъпната мобилност и високотехнологичните архитектури. На преден план излиза дългоочакваният компактен кросоувър Epiq, който ще се сглобява в испанския завод в Навара. Градското возило ще споделя обща платформа с бъдещите Volkswagen ID. Polo и CUPRA Raval, а стартовата му цена ще бъде под психологическата граница от 25 хиляди евро. Веднага след него гамата ще бъде коронована от внушителен седемместен SUV с името Peaq, който ще се произвежда в Чехия, а феновете на практичните форми могат да очакват и серийно електрическо комби, вдъхновено от красивия концепт Vision O.

Истинският технологичен скок за компанията обаче ще дойде по линия на супермодерните 800-волтови електрически архитектури. Докато в момента подобни системи за ултрабързо зареждане са приоритет главно на премиум сегмента и някои корейски модели на Hyundai и KIA, Skoda планира да ги направи масови.

Огромна роля в тази стратегия ще изиграе изцяло новата и гъвкава платформа SSP на Volkswagen Group, чийто дебют е насрочен за периода след 2028 година. Въпросната архитектура ще поддържа както базови 400-волтови системи, така и напредналите 800-волтови модификации, превръщайки се в перфектна основа за следващата генерация достъпни и ефективни чешки електромобили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Млад еврас

    2 1 Отговор
    Ватерии за коли, вятърни мелници, слънчевите чушкопеци трябва веднага да се забранят, като не ефективни и изключително вредни и замърсяващи природата, за да не стане след 10г. да се чудим как да спасим планетата от тях.

    10:27 29.05.2026

  • 2 Правилна стратегия

    0 3 Отговор
    Батериите постоянно се подобряват. До няколко години всичко ще е електричка. Преди 6 години като писах че електричката няма алтернатива и е въпрос на време много колеги коментираха, че това няма да стане и електричката никога няма да измести пазара на автомобилите с ДВГ. Е как е днес? Обърнахте ли палачинката? Имате ли сили да си признаете?

    10:32 29.05.2026