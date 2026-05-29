Skoda отказва да усложнява електромобилите си с бензинови генератори

Европейският пазар на алтернативно задвижване се намира в повратна точка, а чешкият автомобилен производител Skoda категорично отказва да се подведе по актуалната в Китай мода за електромобили с бензинов генератор, познати като EREV. Въпреки че азиатските брандове залагат масово на тази концепция, Млада Болеслав избира собствен, прагматичен път към пълната електрификация.

Успехът на марката през последните години е меко казано впечатляващ. Само за четири години чехите направиха лъвски скок в пазарната йерархия на Стария континент, изкачвайки се от десета до престижната втора позиция по популярност сред купувачите. Електрическата офанзива на бранда също бере богати плодове, като кросоувърите Elroq и Enyaq дишат във врата на лидера Tesla Model Y и подсигуряват на Skoda място в челната тройка по продажби на батерийни превозни средства в Европа, редом с Tesla и Volkswagen.

Ето защо главният изпълнителен директор Клаус Целмер е категоричен, че компанията няма нужда да копира сляпо чужди решения, а ще се ръководи единствено от реалните нужди на потребителите. Според него внедряването на допълнителен ДВГ, който да служи единствено за дозареждане на батерията в движение, е напълно излишно усложняване на конструкцията. Технологиите напредват толкова бързо, че когато един чист електромобил вече предлага солиден пробег и светкавично пълнене на батерията, влагането на сложен бензинов агрегат просто губи своя икономически и инженерен смисъл.

Вместо да пилее ресурс по остаряващи концепции, чешката марка гледа смело напред към достъпната мобилност и високотехнологичните архитектури. На преден план излиза дългоочакваният компактен кросоувър Epiq, който ще се сглобява в испанския завод в Навара. Градското возило ще споделя обща платформа с бъдещите Volkswagen ID. Polo и CUPRA Raval, а стартовата му цена ще бъде под психологическата граница от 25 хиляди евро. Веднага след него гамата ще бъде коронована от внушителен седемместен SUV с името Peaq, който ще се произвежда в Чехия, а феновете на практичните форми могат да очакват и серийно електрическо комби, вдъхновено от красивия концепт Vision O.

Истинският технологичен скок за компанията обаче ще дойде по линия на супермодерните 800-волтови електрически архитектури. Докато в момента подобни системи за ултрабързо зареждане са приоритет главно на премиум сегмента и някои корейски модели на Hyundai и KIA, Skoda планира да ги направи масови.

Огромна роля в тази стратегия ще изиграе изцяло новата и гъвкава платформа SSP на Volkswagen Group, чийто дебют е насрочен за периода след 2028 година. Въпросната архитектура ще поддържа както базови 400-волтови системи, така и напредналите 800-волтови модификации, превръщайки се в перфектна основа за следващата генерация достъпни и ефективни чешки електромобили.