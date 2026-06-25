Shell изненадващо представи революционен електромобил

Shell представи своя концептуален автомобил „Triple 10 Challenge“ – функционален, годен за движение по пътищата петврат градски хечбек, разработен съвместно с британски инженерни институции като RML Group, Empel Systems и HORIBA MIRA. Вместо да разчита на спекулативни пробиви в областта на твърдотелните батерии или да налага високоволтови архитектури върху обществените зарядни мрежи, тази платформа използва химическо инженерство от ново поколение, за да извлече безпрецедентна скорост на зареждане, термична стабилност и намаляване на въглеродните емисии от съществуващи, силно мащабируеми автомобилни компоненти.

Концепцията е строго разработена около три задължителни цели: постигане на изключително икономичен коефициент на ефективност от 10 км на кВт·ч, ограничаване на въглеродния отпечатък за целия жизнен цикъл на превозното средство до под 10 тона емисии на CO2e и съкращаване на интервалите за бързо обществено зареждане до под 10 минути. В електроенергийната мрежа инженерният прототип на Shell доказва, че тези показатели са напълно постижими днес, като успешно завърши стандартно бързо зареждане с постоянен ток от 10 до 80 процента за 9 минути и 54 секунди. От решаващо значение за внедряването в реалния свят на масовия пазар е, че хечбекът не се нуждае от екзотична, изключително рядка станция за бързо зареждане с висока мощност от над 350 kW, за да изпълни този трик за високоскоростно зареждане; вместо това той постига това невероятно време на обикновена, широко достъпна обществена станция за бързо зареждане с постоянен ток от 175 kW, като натрупва до 24 километра пробег на минута време на зареждане.

Тайната зад тази екстремна електрическа скорост се крие в радикална архитектура за директно охлаждане с един кръг, която напълно замества традиционните, тежки тръби за охлаждаща течност на базата на вода и гликол. Цялата система е потопена в новопреименуваната от Shell термична течност „Recharge“ — непроводяща, диелектрична течност с нисък вискозитет, получена директно от природен газ. Като поставят батерийните клетки, електродвигателя и силовата електроника в пряк физически контакт с тази специализирана течност, инженерите напълно са елиминирали локализираните топлинни горещи точки и препятствията, свързани със структурното влошаване при високи токови натоварвания. Това равномерно разсейване на топлината позволява на партньора по батериите RML да се откаже от тежките вътрешни контейнерни структури и сложните спомагателни тръбопроводи, което намалява общите разходи за батерийния пакет с цели 25 процента. Същевременно специалистът по задвижващи системи Empel Systems успешно е намалил размерите на тяговия мотор, без да компрометира плътността на непрекъснатата мощност, което позволява на компактния хечбек да постигне впечатляващ скок от 30 процента в общата енергийна ефективност в сравнение с електромобилите от субкомпактния клас от настоящото поколение.

Макар Shell да е уточнила, че няма абсолютно никакво намерение да навлиза в бизнеса с производството на серийни автомобили, физическият прототип служи като „подвижна технологична рекламна табела“ за доходоносния каталог на компанията. Визуално концептуалният автомобил залага на футуристична градска естетика, съчетаваща смела, изправена предна маска и широка, извита LED светлинна лента с аеродинамични цифрови странични огледала, вградени дръжки на вратите и аеродинамични колела с плътни дискове, наподобяващи класическите модели от лека сплав. Под извитата стъклена линия на покрива салонът е с изключително изчистен, минималистичен дизайн, включващ изчистена, „плаваща“ конфигурация на арматурното табло и тактилна конзола с въртящ се селектор на предавките. Чрез комбинирането на тази изключително лека, високооптимизирана конфигурация на батериен пакет с капацитет 32 kWh с компоненти на шасито от рециклиран алуминий с ниски въглеродни емисии и строго изискване за зареждане изцяло с възобновяема енергия, Triple 10 демонстрира значително намаление от 50 процента на общите емисии на парникови газове за целия жизнен цикъл в сравнение с типичен европейски електромобил.