Електромобил „втора ръка“ – ето кои са най-честите проблеми

Колективната тревога, която не дава сън на купувачите на употребявани електромобили е насочена към грешната част на автомобила, споделят експерти. В продължение на години доминиращата нагласа относно пазара на употребявани електромобили се фокусира върху страх от катастрофална повреда на батерията, най-лошият възможен сценарий, включващ подмяната на масивен високоволтов блок от литиево-йонни клетки. Въпреки това, изчерпателен анализ на реални данни за ремонти, събрани от британския специалист по удължени гаранции Warrantywise, напълно опровергава тази представа. Чрез оценка на регистрираните в местни сервизни центрове рекламации в периода от януари 2023 година до януари 2026 година, проучването потвърждава, че шофьорите са много по-склонни да бъдат извадени от строя от същите механични и електрически проблеми, които от поколения насам тормозят традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Вместо екзотични повреди, свързани с високоволтовите системи, начело в списъците с ремонти в сервизите са обикновени електрически неизправности, като на първо място са аномалии в сензорите и повреди в механизма на централното заключване. Отстраняването на тези „цифрови духове“ е изисквало средни разходи, вариращи от приблизително 960 евро до 1 070 евро, макар че при тежки диагностични случаи единичните фактури редовно са надхвърляли 3 880 евро и дори са преминавали границата от 4 750 евро, в зависимост от сложността. След тях в списъка с повредите се нареждат силно износващите се компоненти на шасито, като например носачите на предното окачване. Механичното натоварване от носенето на масивна батерия означва, че компонентите на окачването на електромобилите са подложени на изключително силно натоварване в сравнение с по-леките модели на изкопаеми горива, като средната стойност на заявките за ремонт надхвърля 1 460 евро, а най-тежките структурни повреди достигат болезнените 4 890 евро. Дори скромният 12-волтов спомагателен акумулатор – същият оловно-киселинен акумулатор, който се намира в обикновен хечбек за ежедневно пътуване – се класира в първите пет места в списъка с повреди, като средната цена за подмяната му възлиза на около 630 евро.

Единственият компонент, който е пряко свързан със задвижването и е успял да се класира в класацията на най-честите повреди, е бордовото зарядно устройство. Докато средната цена за ремонт на стандартно зарядно устройство се задържаше на значителните 2 560 евро, отделните хардуерни повреди разкриха ужасяващ финансов таван, като най-високата потвърдена фактура достига зашеметяващите 12 420 евро. Това показва, че макар специализираните електрически компоненти да се повреждат много по-рядко от традиционните износващи се части, те носят огромна финансова тежест, когато най-накрая се повредят.

Що се отнася до батерията, тя изобщо не се класира в първите пет места по честота на повреди. Това системно отсъствие подчертава присъщата здравина на съвременните системи за термично управление и химическите архитектури, които са допълнително защитени от обширни, дългосрочни фабрични гаранции, надхвърлящи стандартната защита. Когато обаче катастрофална повреда на батерийните клетки все пак успее да заобиколи тези защити, сметката е предвидимо огромна, средно над 7 640 евро на заявка. Към тези индивидуални цифри се прибавя и макроикономическа промяна в сервизните центрове: данните сочат, че средната стойност на сметката за ремонт на електромобил се е увеличила с 10,7 процента между 2024 и 2025 година. Това финансово увеличение не се дължи на влошаване на качеството на превозните средства, а по-скоро на суровата реалност на общата инфлация, нарастващите разходи за труд на специализираните техници и натиска върху веригата за доставки на суровини за резервни части.