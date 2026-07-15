Новини
Авто »
Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

15 Юли, 2026 15:23 749 5

  • suzuki-
  • европа-
  • електромобил

Серийната версия на Vision e-Sky ще се предлага на цена от 23 хиляди евро

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Suzuki се готви да предприеме сериозна офанзива в бързо разрастващия се сектор на бюджетните електромобили в Европа, като дава зелена светлина за серийна версия на Vision e-Sky. Планиран да се появи на пазара в континентална Европа и Великобритания през пролетта на 2027 година, този миниатюрен градски автомобил бележи значителен поврат за японската марка, която се стреми да се конкурира с нарастващия брой достъпни и леки градски електромобили.

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Серийният модел ще остане изключително верен на квадратната, ултракомпактна естетика на концепта, който първоначално дебютира в рамките на строго регламентираните размери за японските „кей-автомобили“. С дължина от едва 3 395 мм този предстоящ градски автомобил е значително по-къс от стандартния Suzuki Swift, като максимално увеличава пространството в кабината благодарение на вертикалната си стойка с колела в ъглите. За серийната версия се очакват само незначителни компромиси по отношение на безопасността и масовото производство, като по-големи странични огледала, стандартни дръжки на вратите и леко променени предни и задни брони.

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Дейвид Катели, директор на Suzuki за Великобритания, подчерта критичното значение на това представяне. Той отбеляза, че електромобилът от А-сегмента представлява ключова нова отправна точка за марката, предлагаща огромен потенциал за привличане на купувачи, търсещи евтин и безпроблемен градски транспорт.

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Макар точните спецификации на батерията и електродвигателя да остават в тайна, целевият пробег на концептуалния модел от над 270 км го поставя в силна позиция. Той се равнява или леко превъзхожда конкуренти като Renault Twingo E-Tech и Honda Super-N. По отношение на цената Suzuki се стреми към изключително конкурентен праг под 20 000 лири (23 000 евро), позиционирайки микро-EV-то директно срещу Twingo, като същевременно го държи близо до Dacia Spring и предстоящия ID.Every1 на Volkswagen.

Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Този нов градски електромобил е от жизненоважно значение за целите на Suzuki по отношение на емисиите на автомобилния парк в цяла Европа, където марката разчита до голяма степен на меки хибриди. Заедно с по-големия кросоувър e-Vitara, този нов малък електромобил представлява втората вълна от прехода на Suzuki към електромобилите, като се планира трети кросоувър с висока проходимост да се присъедини към глобалната гама до 2029 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 1 Отговор
    По-добре да си взема Дачия за толкова пари.

    15:31 15.07.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Много пари за малко автомобил!

    15:39 15.07.2026

  • 3 БаХгу Другарко

    2 0 Отговор
    Една камара евраци за тая пу.ча въшка - НЕ МЕРСИ !!!

    15:40 15.07.2026

  • 4 Варна 3

    3 1 Отговор
    Дизайна е напълно естетически развален

    15:43 15.07.2026

  • 5 инж. Минчев

    1 0 Отговор
    Аве, българина не може нова електрическа Дачия Спринг да си позволи, която е по-евтина, електрическо Сузуки ще ми купува.
    Това е крайно несериозно и безмислено.

    15:49 15.07.2026