Най-евтиното електрическо Suzuki пристига в Европа

Suzuki се готви да предприеме сериозна офанзива в бързо разрастващия се сектор на бюджетните електромобили в Европа, като дава зелена светлина за серийна версия на Vision e-Sky. Планиран да се появи на пазара в континентална Европа и Великобритания през пролетта на 2027 година, този миниатюрен градски автомобил бележи значителен поврат за японската марка, която се стреми да се конкурира с нарастващия брой достъпни и леки градски електромобили.

Серийният модел ще остане изключително верен на квадратната, ултракомпактна естетика на концепта, който първоначално дебютира в рамките на строго регламентираните размери за японските „кей-автомобили“. С дължина от едва 3 395 мм този предстоящ градски автомобил е значително по-къс от стандартния Suzuki Swift, като максимално увеличава пространството в кабината благодарение на вертикалната си стойка с колела в ъглите. За серийната версия се очакват само незначителни компромиси по отношение на безопасността и масовото производство, като по-големи странични огледала, стандартни дръжки на вратите и леко променени предни и задни брони.

Дейвид Катели, директор на Suzuki за Великобритания, подчерта критичното значение на това представяне. Той отбеляза, че електромобилът от А-сегмента представлява ключова нова отправна точка за марката, предлагаща огромен потенциал за привличане на купувачи, търсещи евтин и безпроблемен градски транспорт.

Макар точните спецификации на батерията и електродвигателя да остават в тайна, целевият пробег на концептуалния модел от над 270 км го поставя в силна позиция. Той се равнява или леко превъзхожда конкуренти като Renault Twingo E-Tech и Honda Super-N. По отношение на цената Suzuki се стреми към изключително конкурентен праг под 20 000 лири (23 000 евро), позиционирайки микро-EV-то директно срещу Twingo, като същевременно го държи близо до Dacia Spring и предстоящия ID.Every1 на Volkswagen.

Този нов градски електромобил е от жизненоважно значение за целите на Suzuki по отношение на емисиите на автомобилния парк в цяла Европа, където марката разчита до голяма степен на меки хибриди. Заедно с по-големия кросоувър e-Vitara, този нов малък електромобил представлява втората вълна от прехода на Suzuki към електромобилите, като се планира трети кросоувър с висока проходимост да се присъедини към глобалната гама до 2029 година.