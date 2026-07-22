Ето кои употребявани електромобили запазват най-голям капацитет на батерията след 100 хил. километра

Първите купувачи на електромобили често бяха преследвани от един-единствен, натрапчив въпрос - колко време ще мине, преди батерията да се превърне в безполезен елемент за няколко хиляди евро? Мащабно проучване в реални условия, проведено от шведската онлайн платформа Carla, предостави емпирично доказателство, че „страхът от изчерпване на пробега“ и преждевременната изхабеност на акумулатора вече са част от историята. Чрез подлагането на 9 954 употребявани електромобила на строги диагностични тестове между 2022 и 2026 година, като се използва независим хардуер за батерии на AVILOO, проучването проследи действителното състояние на батериите (SoH) след критичния праг от 100 000 км.

Първото място зае Kia e-Niro, запазвайки 97,25 процента от първоначалния си капацитет от 64 kWh след 100 000 километра интензивно шофиране. Механичният му „брат“, Hyundai Kona Electric, завърши с минимална разлика на второ място с 97,18%, докато Kia EV6, базиран на специализираната платформа E-GMP, затвори първата тройка с 95,95%. Тези цифри означават, че дори след години на ежедневни пътувания до работа и пътувания по пътищата, шофьорите са загубили по-малко от 3% от теоретичния си общ пробег.

Европейските конкуренти също се оказаха доста издръжливи, начело с Volvo XC40 Recharge с батерия на CATL, запазил 94,70 процента от капацитета си, а механично сходният Polestar 2 го следваше отблизо с 94,35 процента. Дори уважаемият BMW i3 120 Ah се представи достойно с 93,77 процента. Междувременно проучването подчерта интересна разлика в гамата на Tesla, където химичният състав на батерията се оказа далеч по-важен от емблемата на капака. Моделът на Tesla с най-добри резултати беше базовият Model 3, оборудван с литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия на CATL със запазване на капацитета от 93,34%, като изпревари вариантите на Model 3 с никел-манган-кобалтова (NMC) батерия на LG Chem, както и флагманските модели Model S и Model X.

В крайна сметка емпиричните данни от Скандинавия сочат, че съвременното инженерство в областта на електромобилите е преодоляло една от най-големите си психологически пречки. Тъй като играчи като Audi e-tron, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4 се задържат безпроблемно в диапазона между 91,7 и 93 процента състояние на батерията след преминаване на прага от 100 хиляди километра, високоволтовият акумулаторен пакет вече не е тиктакаща финансова бомба със закъснител. Напротив, тъй като средното влошаване на състоянието се забавя до минимум след първоначалния период на спадане, днешните задвижващи системи на електромобилите са на път да издържат много по-дълго от окачването, интериора и каросерията, изградени около тях.