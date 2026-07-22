Ето кои употребявани електромобили запазват най-голям капацитет на батерията след 100 хил. километра

Първите купувачи на електромобили често бяха преследвани от един-единствен, натрапчив въпрос - колко време ще мине, преди батерията да се превърне в безполезен елемент за няколко хиляди евро? Мащабно проучване в реални условия, проведено от шведската онлайн платформа Carla, предостави емпирично доказателство, че „страхът от изчерпване на пробега“ и преждевременната изхабеност на акумулатора вече са част от историята. Чрез подлагането на 9 954 употребявани електромобила на строги диагностични тестове между 2022 и 2026 година, като се използва независим хардуер за батерии на AVILOO, проучването проследи действителното състояние на батериите (SoH) след критичния праг от 100 000 км.
Първото място зае Kia e-Niro, запазвайки 97,25 процента от първоначалния си капацитет от 64 kWh след 100 000 километра интензивно шофиране. Механичният му „брат“, Hyundai Kona Electric, завърши с минимална разлика на второ място с 97,18%, докато Kia EV6, базиран на специализираната платформа E-GMP, затвори първата тройка с 95,95%. Тези цифри означават, че дори след години на ежедневни пътувания до работа и пътувания по пътищата, шофьорите са загубили по-малко от 3% от теоретичния си общ пробег.
Европейските конкуренти също се оказаха доста издръжливи, начело с Volvo XC40 Recharge с батерия на CATL, запазил 94,70 процента от капацитета си, а механично сходният Polestar 2 го следваше отблизо с 94,35 процента. Дори уважаемият BMW i3 120 Ah се представи достойно с 93,77 процента. Междувременно проучването подчерта интересна разлика в гамата на Tesla, където химичният състав на батерията се оказа далеч по-важен от емблемата на капака. Моделът на Tesla с най-добри резултати беше базовият Model 3, оборудван с литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия на CATL със запазване на капацитета от 93,34%, като изпревари вариантите на Model 3 с никел-манган-кобалтова (NMC) батерия на LG Chem, както и флагманските модели Model S и Model X.
В крайна сметка емпиричните данни от Скандинавия сочат, че съвременното инженерство в областта на електромобилите е преодоляло една от най-големите си психологически пречки. Тъй като играчи като Audi e-tron, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4 се задържат безпроблемно в диапазона между 91,7 и 93 процента състояние на батерията след преминаване на прага от 100 хиляди километра, високоволтовият акумулаторен пакет вече не е тиктакаща финансова бомба със закъснител. Напротив, тъй като средното влошаване на състоянието се забавя до минимум след първоначалния период на спадане, днешните задвижващи системи на електромобилите са на път да издържат много по-дълго от окачването, интериора и каросерията, изградени около тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
А освен това никой не говори за електромоторите, които далеч не са най-надеждната част, а обикновено нямат и половината от гаранцията на батериите.
Абе имам един 5 годишен акумулатор, ако има мераклии да го вземат за нов - тва са и хората за електричка :D :D
Коментиран от #8
09:52 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Добреее
09:58 22.07.2026
4 ?????
Ако на 100 000 акумулатора е паднал с 9-10% то на 150 000 ще е паднал вече с 50-60%.
10:15 22.07.2026
5 Видял
Коментиран от #9
10:43 22.07.2026
6 мдааа
10:53 22.07.2026
7 Така е
11:02 22.07.2026
8 тъй шъй
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Всъщност е леко обратно, както са казали тук е вярно. Има спад като нова, след това спадът е по-малък, но в един момент идва пълен край, за който не се говори. Годините ще са най-важния фактор. На 10-15 години ще имаш недвижимо имущество, оставило те на пътя. Кой ще даде половин кола пари за нова батерия, та даже за ремонт ще е много. И кой ще купи толкова стар елкар втора, да не говорим трета ръка. Отива за вторични суровини. И сметката отива на кино-огромни загуби- финансови и екологични.
Коментиран от #10
11:18 22.07.2026
9 така
До коментар #5 от "Видял":Скоро очаквай да видиш 0%. Е няма да видиш, защото няма да се осъществи комуникация, поради внезапната и кончина.
11:22 22.07.2026
10 Аз имам
До коментар #8 от "тъй шъй":MG4 (170 коня, батерия LFP 51kWh, пробег като нова 350км) от 2024 година, платих я 24000 евро. На всеки 10000км пестя 1000 евро от "гориво" спрямо предишната ми бензинова кола (Пежо 508 1.6 156 коня). И не говоря за смяна на масла, накладки, ремъци, съединители и други подобни каквито несъмнено ще има на една кола с ДВГ след 200000км. Минавам по 24000км годишно, тоест след 10 години ще съм спестил 24000 евро само от гориво, хич няма да ми пука колко капацитет остава в батерията. Дори и да я хвърля на десетата година, няма проблем. Вие си карайте немските премиум пушилници.
11:37 22.07.2026