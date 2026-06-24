Nissan се отказва от електрическа версия на най-продавания си модел

Амбициозният план на Nissan за пълна електрификация на най-продавания си модел в Европа се сблъска със сериозно забавяне. Според високопоставени източници от бранша, близки до отдела за продуктово планиране на японския производител, разработката на дългоочакваната изцяло електрическа версия на Qashqai е била тихо прекратена и поставена в дълбоко корпоративно „замразяване“. Отмяната на модела, който беше представян като ключов продукт за пазара на автомобили с нулеви емисии, представлява масивен структурен завой, отклоняващ се от агресивните цели за електромобили, които компанията обяви още през 2023 година, като на практика връща една от най-разпознаваемите марки в Европа обратно на чертожната дъска за остатъка от десетилетието.

Електрическият Qashqai е пряка жертва на нововъведената от главния изпълнителен директор Иван Еспиноса стратегия за корпоративно преобразуване „Mobility Intelligence for Everyday Life“. Изправена пред незадоволителни темпове на продажбите и жестока ценова война, подкопаваща маржовете и предизвикана от евтиния китайски внос, Nissan агресивно съкращава глобалното си продуктово портфолио от 56 модела до едва 45. Макар това мащабно съкращаване да е предназначено за систематично елиминиране на моделите с ниска производителност и освобождаване на капитал за разработки, компанията пренасочва краткосрочните си финансови ресурси към специализирани проекти с висока рентабилност. Преработената продуктова матрица ще ускори завръщането на Xterra с каросерия върху рамка за Северна Америка, хибриден Skyline от ново поколение за японския пазар и стилизирания Juke EV за европейския пазар, който ще поеме основните задачи на марката в областта на електрификацията в краткосрочен план.

Макар индустриалните критици да възприемат това замразяване като сериозен конкурентен неуспех, официалният комуникационен екип на Nissan го представя като премерена защитна позиция. Автомобилният производител изрично посочи „значителната нестабилност“ в секторите на електрическите автомобили в Европейския съюз и Обединеното кралство, което налага стратегическо отстъпление към по-„балансиран“ микс от задвижващи системи, силно ориентиран към високоефективните им хибридни конфигурации e-Power. Настоящите конфигурации на Qashqai с двигатели с вътрешно горене и хибридни заемат огромен дял от 45 процента от общо 330 000 регионални продажби на Nissan, което превръща един прибързан и преждевременен скок към изцяло електрически вариант в рискован залог, който управителният съвет просто не е склонен да поеме. Източници от вътрешните кръгове посочват, че ако глобалният пазар на електромобили се стабилизира достатъчно, за да оправдае възобновяването на производствената линия на изцяло електрическия Qashqai, най-ранният реалистичен момент, в който автомобилът би могъл да се появи в шоурумите, би бил началото на новото десетилетие.