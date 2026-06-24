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Nissan се отказва от електрическа версия на най-продавания си модел

Nissan се отказва от електрическа версия на най-продавания си модел

24 Юни, 2026 10:35 946 2

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Qashqai EV няма да се предлага през следващите години

Nissan се отказва от електрическа версия на най-продавания си модел - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Амбициозният план на Nissan за пълна електрификация на най-продавания си модел в Европа се сблъска със сериозно забавяне. Според високопоставени източници от бранша, близки до отдела за продуктово планиране на японския производител, разработката на дългоочакваната изцяло електрическа версия на Qashqai е била тихо прекратена и поставена в дълбоко корпоративно „замразяване“. Отмяната на модела, който беше представян като ключов продукт за пазара на автомобили с нулеви емисии, представлява масивен структурен завой, отклоняващ се от агресивните цели за електромобили, които компанията обяви още през 2023 година, като на практика връща една от най-разпознаваемите марки в Европа обратно на чертожната дъска за остатъка от десетилетието.

Електрическият Qashqai е пряка жертва на нововъведената от главния изпълнителен директор Иван Еспиноса стратегия за корпоративно преобразуване „Mobility Intelligence for Everyday Life“. Изправена пред незадоволителни темпове на продажбите и жестока ценова война, подкопаваща маржовете и предизвикана от евтиния китайски внос, Nissan агресивно съкращава глобалното си продуктово портфолио от 56 модела до едва 45. Макар това мащабно съкращаване да е предназначено за систематично елиминиране на моделите с ниска производителност и освобождаване на капитал за разработки, компанията пренасочва краткосрочните си финансови ресурси към специализирани проекти с висока рентабилност. Преработената продуктова матрица ще ускори завръщането на Xterra с каросерия върху рамка за Северна Америка, хибриден Skyline от ново поколение за японския пазар и стилизирания Juke EV за европейския пазар, който ще поеме основните задачи на марката в областта на електрификацията в краткосрочен план.

Nissan се отказва от електрическа версия на най-продавания си модел

Макар индустриалните критици да възприемат това замразяване като сериозен конкурентен неуспех, официалният комуникационен екип на Nissan го представя като премерена защитна позиция. Автомобилният производител изрично посочи „значителната нестабилност“ в секторите на електрическите автомобили в Европейския съюз и Обединеното кралство, което налага стратегическо отстъпление към по-„балансиран“ микс от задвижващи системи, силно ориентиран към високоефективните им хибридни конфигурации e-Power. Настоящите конфигурации на Qashqai с двигатели с вътрешно горене и хибридни заемат огромен дял от 45 процента от общо 330 000 регионални продажби на Nissan, което превръща един прибързан и преждевременен скок към изцяло електрически вариант в рискован залог, който управителният съвет просто не е склонен да поеме. Източници от вътрешните кръгове посочват, че ако глобалният пазар на електромобили се стабилизира достатъчно, за да оправдае възобновяването на производствената линия на изцяло електрическия Qashqai, най-ранният реалистичен момент, в който автомобилът би могъл да се появи в шоурумите, би бил началото на новото десетилетие.


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    Все повече хора разбират,
    че играчките на батерии са за децата❗

    10:40 24.06.2026

  • 2 DW смърди

    0 0 Отговор
    Интересно - Нисан спират електрически модел, а онзи ден смрадливото Дойче Веле ни убеждаваше как електрическите автомобили превземали света.
    Къде ли е истината?
    Объркан съм...
    ФАКти, дайте пак някоя статия на Дойче Веле, за да успокоите народа.

    12:28 24.06.2026