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Скрити рискове и капани при преминаването от бензин на газ

Скрити рискове и капани при преминаването от бензин на газ

25 Юни, 2026 12:08 2 394 7

  • lpg-
  • агу-
  • пропан-бутан-
  • газова уредба-
  • съвети

Финансовата полза от пропан-бутана може да излезе солено, ако се пренебрегнат безопасността, качеството на компонентите и бюрокрацията

Скрити рискове и капани при преминаването от бензин на газ - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Динамичната ситуация на пазара на горива и постоянно растящите цени на колонките закономерно възраждат интереса на шофьорите към алтернативните енергийни източници. Първото нещо, което обаче трябва да изплува в съзнанието преди вземането на подобно кардинално решение, съвсем не е икономическият триумф, а чистата проба сигурност. Бягството от скъпия бензин крие сериозни подводни камъни, които могат да превърнат автомобила в тиктакаща бомба, ако се подходи с лека ръка.

Специалистите от бранша са категорични, че в стремежа си за бързо избиване на инвестицията, водачите често допускат фаталната грешка да се доверяват на гаражни майстори и компоненти със съмнителен произход. Професионалното инсталиране на газова уредба (LPG) изисква абсолютна прецизност и сертифициран софтуер. Хрониката на инцидентите редовно се пълни със зловещи случаи на експлозии по време на зареждане на бензиностанции, чийто корен винаги е един и същ – системни неизправности, изпускащи клапани или немърливо скачени магистрали. При работа под високо налягане компромисите са просто немислими.

От друга страна, въпреки че шофирането на газ на хартия излиза в пъти по-евтино, първоначалната стъпка съвсем не е евтина. Преоборудването на модерен инжекционен двигател изисква солидна финансова инжекция в самото начало, която не всеки бюджет може да поеме веднага. Към това трябва да се добавят и тежките бюрократични процедури по легализация, преминаването през специализирани технически прегледи и смяната на документите на автомобила.

Техническата страна на нещата става още по-сложна при съвременните двигатели с директно впръскване на горивото (като TSI, GDI, EcoBoost), където бензиновите инжектори са разположени директно в горивната камера. Тъй като те се охлаждат от преминаващия през тях бензин, спирането на този поток при преминаване на газ би довело до моменталното им опичане и деструкция от високата температура. За да се избегне това, модерните газови инжекционни системи са принудени постоянно да впръскват малки дози бензин (около 10–20% от общата смес) заедно с пропан-бутана, което автоматично намалява очакваната икономическа ефективност. Освен това, по-високата температура на изгаряне на газта натоварва термично изпускателните клапани и техните легла, което изисква редовна проверка и регулиране на хлабините, а при някои японски мотори – и задължително монтиране на допълнителни системи за смазване (т.нар. флашлюб).

Друг критичен проблем, който често се неглижира, е електрохимичната съвместимост и софтуерният конфликт между бордовия компютър на колата (ECU) и контролера на газовата уредба. Пропан-бутанът има различно октаново число и скорост на фронта на горене в сравнение с бензина, което при лошо калибрирани горивни карти кара фабричния компютър непрекъснато да коригира тайминга на запалването и смесообразуването (т.нар. горивни тримове). Това неизбежно води до постоянно светене на индикатора "Check Engine", лошо ускорение, детонации и в крайна сметка – до увреждане на катализатора поради преминаване на неизгоряло гориво в изпускателния тракт. Неправилното окабеляване пък може да създаде паразитни шумови сигнали в CAN-шината на автомобила, смущавайки работата на жизненоважни системи за безопасност като ABS и ESP.

Именно тези административни и технологични спънки и сериозните разходи за сертифицирани компоненти често действат като студен душ за ентусиазираните собственици и ги карат да се замислят дали играта изобщо си заслужава. Накрая формулата остава проста: спестяването е реално, но само тогава, когато е подплатено с професионален монтаж и безкомпромисна поддръжка.


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  • 1 кокор спецова

    4 1 Отговор
    нещо ми упуща газовия клапан...

    12:18 25.06.2026

  • 2 Глупост до глупост

    6 1 Отговор
    Най-евтино и практично си остава на газ.

    12:24 25.06.2026

  • 3 От село

    7 0 Отговор
    От 40 г. Карам само.коли на газ ,като първите две бяха Москвич и Лада без проблем ,а сега съм с Тойота ,също на газ

    12:26 25.06.2026

  • 4 Почиващ

    5 0 Отговор
    Пътят ми от Бургас до Велинград излезе точно 22евро за 320км

    Коментиран от #6

    12:30 25.06.2026

  • 5 к0к0рч0 💋🍌

    3 1 Отговор
    ДВГ уйр0геьците и по една тесла у гльвите им

    12:33 25.06.2026

  • 6 Облъчен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Почиващ":

    На мен от София до Бургас ми излезе 10€ за 383 км с Теслата :Р

    Коментиран от #7

    12:50 25.06.2026

  • 7 123

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Облъчен":

    А Теслата колко ти излезе ?

    12:56 25.06.2026