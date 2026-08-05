По искане на омбудсмана: КС образува дело срещу Закона за държавния бюджет

Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман срещу Закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета, информират от БНР.
Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу новоприетия бюджет.
Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради "замразяването" на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които занапред той ще се изчислява по изработените часове, предвидени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите Делчева посочва, че тези разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на правото на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск.
Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време.
В искането се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време.
По отношение на минималната работна заплата омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето ѝ и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита.
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