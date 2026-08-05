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По искане на омбудсмана: КС образува дело срещу Закона за държавния бюджет

По искане на омбудсмана: КС образува дело срещу Закона за държавния бюджет

5 Август, 2026 15:24 828 11

  • конституционен съд-
  • дело-
  • закон за държавния бюджет-
  • омбудсман

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради "замразяването" на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които занапред той ще се изчислява по изработените часове, предвидени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

По искане на омбудсмана: КС образува дело срещу Закона за държавния бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман срещу Закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета, информират от БНР.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу новоприетия бюджет.

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради "замразяването" на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които занапред той ще се изчислява по изработените часове, предвидени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите Делчева посочва, че тези разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на правото на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск.

Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време.

В искането се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време.

По отношение на минималната работна заплата омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето ѝ и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    17 3 Отговор
    Герберските крадци, които плячкосаха Родината ни, вият и скимтят заедно с промянкаджиите. Айде у лево.....

    15:30 05.08.2026

  • 2 Биби

    4 8 Отговор
    Кухия на бидонь фатмашки паша забрави омбоцманката да я смени и сеги че мо четат конско на празната форашка!

    15:47 05.08.2026

  • 3 ПОРЕДЕН

    8 2 Отговор
    ФАЛШИВ Бойков ФИШЕК след дъжд качулка . Да каже с КОЛКО милиарден дълг остави държавата . Над ТРИДЕСЕТ и ОСЕМ М И Л И А Р Д А , което прави ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ МИЛИОНА на ДЕН ЛИХВИ . Де Го БОТАШ ДЕ ГО БОКОВИТЕ КРЕДИТИ > ТОВА е положението Марче .

    15:51 05.08.2026

  • 4 Василеску

    1 10 Отговор
    Напълно подкрепям на практика за първи път истински някой омбудсман. Досега само палиативни омбудсмани, сложени от управляващите. Единствено само шашавата майя лаеше,но куче, което лае, не хапе. Когато Радев смени и омбудсмана с негов(а) подчинен(а) - тогава ще затворим пак цикъла, бюджета и пак от същото от последните 80 години. То не че по времето на Цанков и Стамболийски преди 100 години не е било пак така, даже по-лошо с - с убийства на инакомислещите.

    15:55 05.08.2026

  • 5 Шапкаря

    11 1 Отговор
    Къде беше тая ПКП когато боко командваше?

    15:56 05.08.2026

  • 6 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Еее, няма да мирнат, тези които доведоха Родината ми до развалина не се спират пред нищо да могат да продължават да я грабат и унищожават!!! А омбудсманката кой я сложи на поста!?!?!?

    16:31 05.08.2026

  • 7 Каменов

    0 0 Отговор
    Какво общо има конституцията с минималната заплата .Напълно слънчасаха гербаджиите !

    16:40 05.08.2026

  • 8 трън

    1 0 Отговор
    не ви знам какво подготвяте но няма как аз да работя осем часа на ден цял живот а някои работил четири часа цял живот да взимаме една и съща пенсия !нали знаете какво да ми ядете. минди ли...

    16:51 05.08.2026

  • 9 павела митова

    0 0 Отговор
    герберската кутка лешперка ,бучи я активира ,на майка и в гз да го набия

    16:57 05.08.2026

  • 10 Икономика на мизерията

    0 0 Отговор
    В така приетия бюджет очевидно няма далавери и келепирец за гербавите фирмички, а както е тръгнало на дефицити и икономии, вероятно и бюджетът на КС, както и заплатите им ще трябва да бъдат поорязани.

    16:58 05.08.2026

  • 11 Ми тя годината мина,

    0 0 Отговор
    уважаеми серсеми.

    17:03 05.08.2026

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