Защо радиаторите и спирачките изискват спешен оглед след летния маратон до морето

Дългото пътуване до крайбрежието и обратно е сериозно изпитание за всеки автомобил, дори той да е в перфектно техническо състояние. Когато ваканцията приключи, е силно препоръчително да се обърне внимание на няколко ключови компонента, които понасят най-големия удар от жегата, прахта и неравностите по пътя. Като основна превантивна мярка се очертава щателният оглед и последващото промиване на радиаторите на охладителната система, както и на интеркулера. Шофирането райони покрай плажовете често е свързано с хвърчащ прах, пясък и насекоми, които буквално запечатват фините пити на радиатора. Това силно влошава топлообмена, а оттам моторът и трансмисията започват да прегряват.

Следващата задължителна стъпка включва детайлен оглед на гумите и джантите, тъй като дългият пробег крие рискове от незабелязани повреди по профила или вътрешната страна на колелото. Ситуацията става още по-сериозна, ако по време на почивката автомобилът е теглил каравана или тежко ремарке. Допълнителният товар в комбинация с високите летни температури натоварва максимално спирачната система. При подобни условия накладките се износват много по-бързо от обикновено, а спирачната течност може да загуби свойствата си заради системно прегряване.

Пътуването по магистралите оставя следи и по външния вид на превозното средство. Добре е каросерията да се почисти основно и да се провери за нови увреждания от хвърчащи камъчета по боята, както и за миниатюрни пукнатини по предното стъкло, които под влияние на жегата и климатика могат бързо да се разраснат.

Всяка поява на нетипични звуци откъм ходовата част или промяна в поведението на волана изисква незабавно посещение в сервиз. Натоварените родни пътища лесно могат да разбият някой елемент по окачването, затова навременната диагностика е най-сигурният начин да се избегнат сериозни главоболия на асфалта през останалата част от годината.