Новини
Технологии »
Защо радиаторите и спирачките изискват спешен оглед след летния маратон до морето

Защо радиаторите и спирачките изискват спешен оглед след летния маратон до морето

1 Юли, 2026 10:51 341 1

  • пътуване-
  • лято-
  • спирачки-
  • радиатор-
  • съвети

Няколко задължителни стъпки за проверка на автомобила след дългия горещ преход, които спестяват сериозни ремонти

Защо радиаторите и спирачките изискват спешен оглед след летния маратон до морето - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългото пътуване до крайбрежието и обратно е сериозно изпитание за всеки автомобил, дори той да е в перфектно техническо състояние. Когато ваканцията приключи, е силно препоръчително да се обърне внимание на няколко ключови компонента, които понасят най-големия удар от жегата, прахта и неравностите по пътя. Като основна превантивна мярка се очертава щателният оглед и последващото промиване на радиаторите на охладителната система, както и на интеркулера. Шофирането райони покрай плажовете често е свързано с хвърчащ прах, пясък и насекоми, които буквално запечатват фините пити на радиатора. Това силно влошава топлообмена, а оттам моторът и трансмисията започват да прегряват.

Следващата задължителна стъпка включва детайлен оглед на гумите и джантите, тъй като дългият пробег крие рискове от незабелязани повреди по профила или вътрешната страна на колелото. Ситуацията става още по-сериозна, ако по време на почивката автомобилът е теглил каравана или тежко ремарке. Допълнителният товар в комбинация с високите летни температури натоварва максимално спирачната система. При подобни условия накладките се износват много по-бързо от обикновено, а спирачната течност може да загуби свойствата си заради системно прегряване.

Пътуването по магистралите оставя следи и по външния вид на превозното средство. Добре е каросерията да се почисти основно и да се провери за нови увреждания от хвърчащи камъчета по боята, както и за миниатюрни пукнатини по предното стъкло, които под влияние на жегата и климатика могат бързо да се разраснат.

Всяка поява на нетипични звуци откъм ходовата част или промяна в поведението на волана изисква незабавно посещение в сервиз. Натоварените родни пътища лесно могат да разбият някой елемент по окачването, затова навременната диагностика е най-сигурният начин да се избегнат сериозни главоболия на асфалта през останалата част от годината.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    1 0 Отговор
    Сервизите трябва да захлебят.

    10:58 01.07.2026