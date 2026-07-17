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Митове за разхода на гориво, в които трябва да спрем да вярваме

Митове за разхода на гориво, в които трябва да спрем да вярваме

17 Юли, 2026 09:45 3 444 10

  • разход на гориво-
  • икономия на гориво-
  • съвети

От шофирането по инерция до прекалено плавното ускорение – защо съветите от миналия век вредят на съвременния автомобил

Митове за разхода на гориво, в които трябва да спрем да вярваме - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Високите цени по бензиностанциите и постоянно растящите разходи за живот карат почти всеки водач да се превърне в своеобразен икономист зад волана. Стремежът да се спести някой цент обаче често хвърля шофьорите в капана на остарели градски легенди. Голяма част от широко разпространените „лайфхакове“ в интернет пространството не просто са напълно неефективни при съвременните автомобили, но в някои случаи дори водят до обратния ефект, увеличават амортизацията на техниката и бъркат по-дълбоко в джоба.

Една от най-упоритите заблуди, останала като наследство от ерата на карбураторите, е пускането на автомобила по инерция на неутрална предавка. Логиката зад това изглежда примамливо проста: щом колелата се въртят свободно, двигателят не се натоварва и разходът би трябвало да клони към нула. Реалността обаче се оказва коренно различна заради начина, по който работят съвременните системи за управление на двигателя. Когато скоростната кутия е изключена от предавка, моторът се поддържа жив чрез принудителна работа на празен ход, което изисква непрекъснато подаване на горивна смес. Обратно, ако оставите колата на предавка и просто отделите крака си от педала за газта, компютърът моментално прекъсва впръскването. В този режим на т.нар. принудителен празен ход разходът на гориво е абсолютно нулев, а като бонус получавате и по-безопасно управление чрез спирачното действие на двигателя.

Подобна е ситуацията и с вярването, че по-високооктановият бензин автоматично гарантира по-нисък разход и по-добра динамика за всеки автомобил. Горивата с високо октаново число са проектирани да издържат на по-високо налягане без да се детонират преждевременно, което ги прави незаменими за високофорсирани агрегати с висока степен на сгъстяване. За стандартен градски автомобил обаче сипването на подобно скъпо гориво е чисто разхищение, тъй като неговият двигател просто не разполага с конструктивния капацитет да оползотвори тези специфични свойства.

Друг навик от миналото е продължителното загряване на място преди потегляне през студените месеци. Модерните двигатели с директно впръскване не се нуждаят от десетминутни ритуали на празен ход пред блока, които само хабят ресурси и замърсяват въздуха. Те достигат оптимална работна температура много по-бързо в движение. Достатъчно е да изчакате около половин минута след стартиране, за да се разнесе маслото по системата, и да потеглите с умерено темпо, без да натоварвате мотора излишно.

Вечната дилема между климатика и отворените прозорци също крие своите аеродинамични капани. При бавно придвижване в градска среда спирането на климатичната инсталация в полза на чистия въздух наистина може да спести малко гориво. Излезете ли на извънградски път обаче, законите на физиката вземат превес. Отворените прозорци при висока скорост нарушават обтекаемостта на купето и създават огромно аеродинамично съпротивление. За да го преодолее, двигателят трябва да работи по-здраво, което напълно заличава икономията от изключената климатична система.

Технологиите за подпомагане на водача като Cruise Control също изискват разумно използване, а не сляпо доверие. На равен и прав аутобан автоматичното поддържане на скоростта е отличен съюзник в борбата за по-нисък разход. На хълмист терен обаче системата се стреми да запази зададените показатели на всяка цена, което води до рязко и продължително подаване на газ при изкачване. Един опитен шофьор би подходил много по-гъвкаво, като позволи на автомобила леко да намали скоростта по баира нагоре и да я компенсира при последващото спускане.

Дори концепцията за ускорението често се тълкува погрешно. Прекалено плавното и протяжно ускоряване кара автомобила да прекарва твърде дълго време на ниски предавки, където коефициентът на полезно действие е най-нисък. Икономичното шофиране не изисква да бъдете бариера за трафика, а да ускорявате уверено и умерено бързо до желаната скорост, след което своевременно да преминете на по-висока предавка.

В крайна сметка най-добрият начин за намаляване на разходите си остава предвидимото шофиране и познаването на собствения автомобил. Модерните превозни средства са проектирани да бъдат интелигентни партньори на пътя. Вместо да се опитвате да ги надхитряте с остарели методи от времето на вашите бащи, просто се възползвайте от вградената им инженерна логика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    11 4 Отговор
    Тъпотии опаковани в многословие, а и тези неща трябва да се учат в курсовете, а не някой псевдо списвач да се мъчи да каже нещо.

    09:51 17.07.2026

  • 2 няма спор така е

    3 5 Отговор
    Икономията: колкото по-малко - толкова по-малко
    А също е и майка на мизерията.
    Хипермайлигът не е от вчера, а от петролната криза 70те години.
    Ходете пеш. Карайте леко. Яжте пащърнак и ряпа. Бойкотирайте шел и другите гугутници

    09:51 17.07.2026

  • 3 Автопилот

    4 2 Отговор
    Дааа, съвременните автомобили тръгват още преди да сте се качили. Да пестят гориво от по-малкото тегло.

    10:00 17.07.2026

  • 4 Ъъъ

    6 8 Отговор
    Те и дизелите не са проектирани за градско каране но никой не каква нищо по въпроса....🤣

    Коментиран от #5

    10:02 17.07.2026

  • 5 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Бензиновият иска да го жалиш,а дизеловият повече да го юркаш.

    10:05 17.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 8 Отговор
    От опит знам. При съвремия боклук бензин Е-10 , в по -добре да пълниш високооктанов. При едно и също разстояние излиза по на сметка.

    10:08 17.07.2026

  • 7 Дзак

    0 4 Отговор
    Как ще има по-голям разход, като на свободен ход двигателят е на 1100, а като моторна спирачка е към 2000 оборота. Единственото неудобство е намаления контрол над автомобила. Не знам как е с бензиновите. Ако желаете най-вече икономия и не бързате, трябва да подбирате времето на пътуването съобразно с посоката и силата на вятъра - отложете пътуване срещу силен вятър. Това дава отражение от порядъка на л/100.

    Коментиран от #9

    10:20 17.07.2026

  • 8 Мдаааа

    2 0 Отговор
    Лъжите много, физиката си е една. За определена работа, трябва определена енергия. Да преместиш автомобил от един тон е едно, да преместиш друг от три тона е друго. каквото и да се измисли, енергията си е енергия и за нея трябва да се плати. Карам три годинио Рено меган на което му дават разход 4,5 на 100 дизел. След три години средният разход е 7.0. Няма двигател, който да е по икономичен от необходимата енергия. Ако работи на стенд ще е 4,5, но реалността е друго. Гледам днешните електрички. Ами завалиите карат без фарове да пестят. Енергията си е енергия. Караш два тона батерия, ами трябва ти енергия за да я пренесеш. Може да караш икономично, но ще намалиш само малко. Все пак енергията за пренос си остава.

    Коментиран от #10

    10:22 17.07.2026

  • 9 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Дзак , човече, наистина ли питаш това? Ако случайно имаш книжка, моля те , върни я бързо и никога не докосвай автомобил! Когато двигателят е на свободен ход с 1100 оборота примерно, тези обороти се достигат чрез изгаряне на горивото! Когато е на 2000 оборота на моторната спирачка, тези обороти се достигат не от изгарянето на гориво, а от масата на автомобила, който поради гравитация се засилва надолу и форсира оборотите до 2000 , а ако е по стръмно и до повече!

    10:38 17.07.2026

  • 10 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаааа":

    Казал си верни неща, но не си усетил едно нещо- РАБОТЕН РЕЖИМ НА ДВИГАТЕЛЯ. Пример- нека имаш дизел с разход около 7/100. Ако го караш на високи предавки и от там ниски обороти(което повечето правят с цел икономия), гори 7-8/100. Почваш да го караш предавка по-ниско- 3та до 70-80, 4та 100-120, 5та равен път над 110 и държиш оборотите на 2-3000, където по книжка ти дават въртящия момент/конските сили. Там е точката на най-голяма мощност на самия двигател. Спокойно падаш на 5.5-6/100. Не говоря за временното показание за разход, а за изминати стотици километри. Разликата идва от газта, която трябва за набиране на инерция, по нагорнища, за изпреварване- до работни обороти двигателят не може да тегли и почва да гълта яко гориво да набере.
    В момента круз контролите, автоматичните кутии са масово настроени "еко" и всъщност гълтат повече. Моята нова е автоматик и набързо се научих да я пускам на спортен режим и да сменям ръчно скорости на моменти с бутоните на волана. Разходът ми е 0.5-1/100 под този по сервизна книжка и с каране на еко. Говоря за голямо СУВ с разход към 11/100 по книжка.

    10:41 17.07.2026