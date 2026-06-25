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Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто

Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто

25 Юни, 2026 12:44 6 124 101

  • винетки-
  • увеличение-
  • българия

МРРБ планира сериозно поскъпване на пътните такси за леки и лекотоварни автомобили в разгара на летния сезон, за да кърпи разбития асфалт у нас

Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Държавата е подготвила "приятна" лятна изненада за милионите шофьори в България. Регионалното министерство официално пусна за обществено обсъждане мащабен проект за промяна на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Голямата новина тук е, че цената на електронните винетки за автомобили и къмпинги с тегло до 3,5 тона (категория М1) ще се изстреля нагоре с цели 30% от 1 август 2026 г. Оправданието на чиновниците? Сумите за заветния стикер не са пипани от паметната 2019 г., когато за първи път заработи дигиталната система у нас.

Ако досега годишното спокойствие по родните магистрали ни струваше 49,60 евро, то след влизането в сила на постановлението ще трябва да се бръкнем с 64,50 евро. От МРРБ побързаха успокоително да замажат положението с аргумента, че дори и след този ценови удар, най-дългият абонамент си остава най-изгодната алтернатива за родния шофьор. Уви, поскъпването удря абсолютно всички опции по веригата. За тримесечен пропуск вече ще плащаме 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а за месечен – 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичният лукс да караш по републиканските пътища става кръгло 10 евро (досега 7,67 евро), уикенд винетката се покачва от 5,11 евро на 6,60 евро, а най-кратката еднодневна такса ще набъбне от 4,09 евро на 5,30 евро. Солено ще ни излезе и ако ни хванат в крачка без платен налог – компенсаторната такса се вдига рязко от 35,79 евро на 46,50 евро.

Въпросът, който вълнува всеки зад волана, е къде ще отидат тези свежи милиони. Властите изчисляват, че актуализацията ще донесе над 20 млн. евро допълнително до края на 2026 г., а през следващите години в хазната ще влизат по повече от 48 млн. евро годишно. Обещанията звучат направо приказно: лъвският дял от парите ще бъде излят директно в рехабилитация и основни ремонти на трагичните пътища III клас, които свързват малките селца и градчета с областните центрове. Планира се още масивна подмяна на деформирани мантинели, полагане на модерна термопластична хоризонтална маркировка и монтиране на автономно осветление в най-критичните и рискови зони на страната. Отделно, част от бюджета ще отиде за софтуерни и хардуерни подобрения на самата ТОЛ система и разширяване на мрежата от камери, за да се сведе гратисчийството под символичните 2%.

Истината е, че ситуацията по асфалтовите ни артерии отдавна е "опечена". Последните технически одити на експертите разкриват черна статистика – над 35% от второкласните и третокласните шосета в България, или иначе казано над 7000 км, са в окаяно, направо незадоволително състояние. Вечният недостиг на средства за капиталови ремонти превръща малките дупки в структурни кратери, които разрушават самата основа на пътя. Сегашният финансов модел едва покриваше аварийните кръпки, без никакъв шанс за цялостно обновление. В същото време строгите изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз ни притискат да внедряваме скъпи пасивни системи със сериозна степен на задържане, интелигентни системи за управление на трафика, шумяща маркировка и LED светлини. До момента парите стигаха само за базово оцеляване.

Защо обаче точно от 1 август? Тук регионалното министерство проявява доза стратегическа хитрумност. Август е месецът на голямото преселение на народите, когато транзитният трафик от чужди гастарбайтери и туристи през територията на България е в своя пик. Идеята е сериозна част от новия фискален товар да бъде изнесена на гърба на чуждестранните шофьори, преди българският бизнес и граждани да усетят пълната тежест на поскъпването. Наред с това натрупаният финансов буфер през есента ще гарантира, че държавата няма да бъде "изненадана" от зимата и ще има достатъчно средства за качествено снегопочистване. Остават броени седмици до окончателното гласуване на проекта, така че затягайте коланите – шофирането у нас става все по-скъпо удоволствие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на печелившите

    11 20 Отговор
    Аз моята съм я купил на старите пари 😆

    Коментиран от #4

    12:48 25.06.2026

  • 2 ООрана държава

    43 18 Отговор
    В края на юли купуваме годишна, тамън до както изтече, това крадливо правителство ще е история

    12:49 25.06.2026

  • 3 Ганьо

    41 3 Отговор
    Да се плащат само магистралите, така е по-коректно. Който не му се плаща да кара по другите пътища, но поне този, който никога не ползва магистралата няма и да плаща ...

    Коментиран от #87

    12:50 25.06.2026

  • 4 Герп боклуци

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Честито на печелившите":

    И ти изтича на 5ти август....

    Коментиран от #9

    12:50 25.06.2026

  • 5 Асан 1

    18 6 Отговор
    Моят белгийски червен номер АСАН 1 не подлежи на таксуване

    Коментиран от #70

    12:50 25.06.2026

  • 6 Реалист

    28 21 Отговор
    Честото евро да ви е м

    Коментиран от #61

    12:50 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чичо Сюлейман

    13 1 Отговор
    Урааа

    12:51 25.06.2026

  • 9 Мечтай си

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Герп боклуци":

    Края на Февруари 🤫

    12:53 25.06.2026

  • 10 Мистър Х

    64 7 Отговор
    Искате Румката зеленият чорап да се бори срещу мафията... Е бори се срещу обикновиния българин. Честито на всички печеливши :)

    12:54 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДОЛУ "ПБ"-Партия Баджанак

    25 7 Отговор
    Ч€$ТИТО НА "П€Ч€ЛИВШИТ€"!
    $ИТИТ€ "ПБ"(НОВИЯТ Г€РБ) НА ГЛАДНИЯТ Н€ ВЯРВАТ!
    $ фат ма ка КЪМ БА ТА КА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    Коментиран от #35

    12:56 25.06.2026

  • 13 ФЛАШЛЮБ

    3 3 Отговор
    МИ ЧЕ
    С ГР.ТРАНСПОРТ Е ...ЛЕВ И ШЕЙСЕ...

    Коментиран от #14

    12:57 25.06.2026

  • 14 Да да

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ФЛАШЛЮБ":

    Ама евро.

    12:58 25.06.2026

  • 15 Пламен

    26 5 Отговор
    Чух, че Бойко си е купил бял кон...

    13:00 25.06.2026

  • 16 Смех с копейки

    21 11 Отговор
    Сега някоя копейка да се изцепи -Време е за Възраждане!
    🤣🤣😂

    13:01 25.06.2026

  • 17 смях в залата

    42 11 Отговор
    Гласувахте за партия която не съществуваше водена от зелен чорап който нямаше програма и никой не я беше чел. Имаше няколко опорки и снимка с приятеля му Путин. Сега ревете но ще става по-зле а ще чувате от лакеите Слави Василев, Антон Кутев че вървим напред и прогресираме

    Коментиран от #19, #43, #64

    13:02 25.06.2026

  • 18 Хаха

    10 9 Отговор
    Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто

    Все ми е тая нямам кола и не смятам и да имам
    Да го дyхат бедните 😁

    Коментиран от #89

    13:04 25.06.2026

  • 19 Хомосексуалисти за Путин

    14 7 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    Ура!

    13:05 25.06.2026

  • 20 жокера

    25 1 Отговор
    Ако е само това с мед да го намажеш. Но с този дефицит няма да е далече времето на вдигането на данъците и то ударно. Веднъж за винаги трябва да се разбере безплатен обед няма - все някой го плаща.

    13:05 25.06.2026

  • 21 Тралала

    14 8 Отговор
    3.1 милиона леки коли по 50 евро са 155 милиона. Това са сто метра тиквена магистрала. Да се удвоят винетките трябва, а не селтаци да ревят за дупките.

    13:05 25.06.2026

  • 22 Ядосан гущер

    15 1 Отговор
    Аз пък ще отворя прашната книга с вкусни рецепти и няма да стъпя в ресторант! А да видим кой е по-лют.

    13:06 25.06.2026

  • 23 Пътни терористи

    22 0 Отговор
    Винетките - ясно, а пътища ще има ли въобще, или пак в 20 в.

    13:07 25.06.2026

  • 24 Честито

    23 0 Отговор
    през последните 36г всички,които са гласували за мафията,да им е честито!!!

    13:07 25.06.2026

  • 25 Тодар Живков

    26 6 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.Да ви е честито.И още ще има.

    13:07 25.06.2026

  • 26 Хахахаха

    11 6 Отговор
    Браво радев, браво.

    13:09 25.06.2026

  • 27 Аргумента

    11 2 Отговор
    че не са актуализирени от 7г донякъде е валиден, но има едно голямо НО!. За толкова години, са събрани едни пари, с които се очакваше, че ще има подобрение на цялостната пътна мрежа. Но такова няма с редки изключения. Има пуснати едни 50км до Калотина (но това нее магистрала), през това време Хемус е до никъде, Русе - Търново също. Видин - Мездра - и там е забравено от всички, а това са все важни атрерии.
    В градовете тука там се стегнати, но само тук там. Младост (София) улците са по-зле от избомбените в Киев. ..
    Та накратко.. на базата на какво точно искат да вдигат таксите?! Само заради инфлацията ли?

    13:10 25.06.2026

  • 28 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    20 5 Отговор
    Не щеме ний богатство,
    не щеме ни пари,
    искаме свобода
    с човешки правдини.

    Напред, напред,

    на бой да вървим!
    Доста сме стоели,
    стига да търпим!

    Доста сме лежали
    в робски пелени,
    време е да станем
    свободни хора ний.

    Напред, напред,
    на бой да вървим!
    Доста сме стоели,
    стига да търпим!

    Коментиран от #37

    13:11 25.06.2026

  • 29 Хахахаха

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тошо":

    Стига сте писали за байтошо! Тогава времената бяха други, и пак България беше далеч зад стандарта на запада!

    Коментиран от #31, #91

    13:12 25.06.2026

  • 30 А НА ПЪРВИ ОКТОМВРИ

    7 5 Отговор
    Всички с дебелите тояги и у Банкя.

    13:13 25.06.2026

  • 31 ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Нямаш представа за какво става въпрос.

    Коментиран от #36

    13:16 25.06.2026

  • 32 Пловдив

    3 14 Отговор
    Напълно нормално е това поскъпване. Цената на винетките не е актуализирана от 10-15 години...
    Какво бяха сто лева преди 10-12 години ? Много пари бяха... ! Сега са нищо тези 50 евро.

    Коментиран от #88

    13:19 25.06.2026

  • 33 Хохо Бохо

    9 7 Отговор
    След престъпното и насилствено вкарване в еврозоната ВСИЧКИ цени скочиха ЧЕТВОРНО но вие не пекахте въобще. Нито една, дори и плаха статийка не написахте. КАфе от 70 стотинки стана 2 евра и не писахте, имитиращите продукти поскъпнаха с коефицент 1.955 ЕВРА за ЛЕВ и не писахте. Прическа от 30 лев за жената стана 70 евра и не пискахте. Но сега 30 процента ръст във винетките ви бодат очите. Защо така бе драга пропагандна и3 ме ? Къде бяхте неуважаеми мисирки имащи се за журналисти? Плаща ви се за конкретна манипулация и пропаганда. НАли?

    13:21 25.06.2026

  • 34 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    15 0 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    13:21 25.06.2026

  • 35 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДОЛУ "ПБ"-Партия Баджанак":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    13:21 25.06.2026

  • 36 Хахахаха

    15 7 Отговор

    До коментар #31 от "ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ":

    Имам. Живял съм по комунизма! Източния лагер беше далеч по стандарт на живот от западния. Чакаше се с години за кола, апартамент, даже за цветен телевизор трябваше да се чака. Така е, всички взимаха еднакви заплати, но стандарта на живот пак беше по-нисък от западния, това е.

    Коментиран от #59, #72

    13:21 25.06.2026

  • 37 Г€Н€РАЛ Д€$И

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€! ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    13:22 25.06.2026

  • 38 Прогресивно ми е

    16 1 Отговор
    Да се разкарват тези неможачи....
    Какво да очакваш от фатмак с гълъб !!!

    13:23 25.06.2026

  • 39 Гост

    12 0 Отговор
    Не била актуализирана цената дълго време бил техния аргумент. Цената на винетките не е изобщо евтина, особено, когато сметнеш колко време се събират тези такси и по какви пътища се кара в момента - пълен боклук. И сега ще се увеличат таксите, за да караме по същия боклук, ако не и още по-голям. Май ще има вълнения по площадите.

    13:24 25.06.2026

  • 40 Питане

    6 0 Отговор
    Защо пък точно с 30 ?
    Не може ли със 100 % ???

    13:25 25.06.2026

  • 41 Студопор

    4 4 Отговор
    Да го такова бедните. Нали така вика Кокорчо.

    13:27 25.06.2026

  • 42 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тошо":

    "безплатно здравеопазване и безплатно образование" 🤣🤣🤣🤣
    Падаше от небето или си го "беряхме" след дъжд. 🤣 След радиационен дъжд всички станахме по образовани и по здрави.
    Като гледаме колко са образовани 50+ годишните, наистина е било с качество за безплатно .

    13:27 25.06.2026

  • 43 дай да видим

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    Кой си и програмата ти да видим, че да хвърляме гласа за тебе, батеее!

    13:27 25.06.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    5 4 Отговор
    Добре дошли в "клубът на богатите!"

    Припомням никакъв Хърватски сценарий нямало да се случи в БГ след приемането на шиткойна!
    Помните ли тази опашата лъжа? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #53, #54

    13:29 25.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 министър

    4 5 Отговор
    Като не искате да дадем пътищата на концесия и да карате по хубав асфалт без да дадете и лев, сега ще плащате и ще продължите да си карате по разбитите пътища

    13:31 25.06.2026

  • 49 Фарфалюлю

    13 4 Отговор
    Страхотно е. Сега нека страдат всички тъпоглави малоумници гласували за зеления чорап. Жан виденовата зима идва. Заслужавате го.

    Коментиран от #55

    13:31 25.06.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 2 Отговор
    ДРУГАРИ ШОФЬОРИ ТЕ ПЪРВА ЩЕ .................... ВИДИТЕ "БЛАГИНАТА" ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА .................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ МУНЧО ..................... ФАКТ !

    13:32 25.06.2026

  • 51 Винетките не скачат,

    10 3 Отговор
    те крака нямат. Новото правителство увеличава цените им.
    Също така, еврото няма нищо общо. Радефф обаче, имаа!

    13:32 25.06.2026

  • 52 Опп

    4 8 Отговор
    Двойно да ги вдигнат, ако парите отиват, където трябва, а не в барцилона!
    Голям рев за 15€ на година!

    13:33 25.06.2026

  • 53 Фофелинов

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 81":

    Смочи зеленясали айца путлероид я си бришем дирнико с рубли и стари лефчета.

    13:33 25.06.2026

  • 54 Що бе Руски Л а й н о м е т

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 81":

    Без еврото цените щяха да са ниски ли.Стига бе миналата год що ги дигаха.А тебе кво те засяга нали си рубладжия

    13:33 25.06.2026

  • 55 Кокорчо

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Фарфалюлю":

    За пеньоара ли трябваше да се гласува!? Или за копейкин?! Е, тогава всичко без пари щеше да стане!
    Болни мозъци

    13:35 25.06.2026

  • 56 Пурко

    1 0 Отговор
    Мога ли да си купя винетка сега на ниската цена за следващата година?

    13:35 25.06.2026

  • 57 хихи

    0 0 Отговор
    За 35 дни голямо купуване на винетки ще падне, ще се напълни бюджета и накрая изненада, ще поскъпнат с 15%

    13:36 25.06.2026

  • 58 Не разбрахте ли бе ганювци

    4 0 Отговор
    Като не позволявате някой да гушне комисионна от даването на концесии, той тези пари пак ще ги вземе само, че от вас....а дупките по пътищата ще си останат

    13:36 25.06.2026

  • 59 Тралала

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Когато всеки може да си позволи кола се чака дълго..За апартаментите също, един можеше да се вземе, щото огромна опашка от платежоспособни чакат. Едно време хората са се питали какво работиш, а сега е работиш ли, хахахаха.

    13:38 25.06.2026

  • 60 Реалист

    8 1 Отговор
    То всичко отдавна е скочило - лев-евро, тея ще ми викат "Честито" за една винетка, която може и да не купиш! Мой познат скоро си прави операция по клинична пътека - плати 1000 евро. Миналата година такава операция е струвала 1000 лв., без значение че е по клинична пътека и е осигурен. Геноцид!

    13:39 25.06.2026

  • 61 Ей лешпер

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    какво общо има еврото с мунчовата комунистическа секта, на власт??? Да ти е..м............

    Коментиран от #66

    13:40 25.06.2026

  • 62 От чужбина

    12 1 Отговор
    Снощи по новините на БНТ го казаха това, че се очакват допълнителни приходи от около 59 млн.евро годишно, от Пътни Такси. Направете СРАВНЕНИЕ: Ще ограничат възнагражденията на шефове на държавни фирми. От това ще спестят над 500 млн.евро. Това спестяване. 10 пъти повече, отколкото ще се събере допълнително от винетки от целия народ. Тогава въпроса е: КОЛКО са получавали тези шефове на разни държавни фирми???????? Те са малък брой хора, при подобна разлика прозира, че трябва да са милионери. Милионери от държавните пари. От заплати и премии. Направо не е за вярване.

    13:41 25.06.2026

  • 63 Реалист

    4 3 Отговор
    Ремонт на ремонта на некачествени магистрали и мантинели продукт на фирмата "Боко Тиквата".
    .

    13:41 25.06.2026

  • 64 Старец

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    Нали искахте евро и да сте в клуба на богатите. Е там сте. Всичко това е последствие от управлението на предишните евро нещстници.

    13:41 25.06.2026

  • 65 Eвротерор

    3 3 Отговор
    ТероРИстите - заплатите наполовина с еврътъ, а цените - тройни..защо и кога?

    13:41 25.06.2026

  • 66 Еми нали мунчо

    7 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ей лешпер":

    Искаше референдум за еврото.... Сега няма никаква пречка да го стори. Що не го прави, м? Както се влиза в еврозоната, така се и излиза.... ама рязко забрави тази тема.

    13:43 25.06.2026

  • 67 честито

    9 3 Отговор
    А в Румъния, годишната винетка е 28евро и пътищата са само 10 пъти по-добри!

    Коментиран от #71, #73

    13:43 25.06.2026

  • 68 Левски

    5 6 Отговор
    Нормално е да поскъпнат. Заплатите се вдигат, разходи, инфлация. Искате да взимате големи заплати, а цените същите. Не е приятно, но е така при капитализма.

    Коментиран от #74

    13:44 25.06.2026

  • 69 Първо

    7 1 Отговор
    да вкарат в затвора всички, които събираха парите до сега и вместо да правят пътища ги крадяха. Само мрънкяне и оправдания. Вземете милиардите. Оставете обикновените хора на спокойствие. ПИСНА НИ!

    13:45 25.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Еми при добри пътища

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "честито":

    Може и 8евро да е. Какво му има да поддържаш добър път...

    Коментиран от #76

    13:47 25.06.2026

  • 72 Айде ма смотаната

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    "еднакви заплати взимали всички"????? Лъжец! 600лева на партийния секретар милиционера военния и прочее НЕРАБОТЕЩИ търтей били= на 80 -100 левчета на учителя лекаря??? Де гиди .ръсна г.ад червена!

    13:49 25.06.2026

  • 73 Тралала

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "честито":

    114 евро, лъжецо

    13:49 25.06.2026

  • 74 Кой е казал,

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Левски":

    че пътища трябва да се правят само с парите от винетките? Всички пътища са построени през социализма. Сега дори не ги подържат. Само крадат. Роби сте.

    13:49 25.06.2026

  • 75 В Гърция

    1 5 Отговор
    от Комотини до Солун магистралата струва 12€. Ако искаме пътища ,винетката трябва да стане поне 100€.

    13:54 25.06.2026

  • 76 Серсемин

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "Еми при добри пътища":

    Преди повече от 10 години румънците си ремонтираха пътищата основно. Явно техните управляващи НЕ са краднали толкова много.

    Преди време в българска медия излиза новина за междуселски път който е в окаяно състояние. По документи е напълно ремонтиран с евро пари, а в действителност - абсолютно нищо. Това се отнася за район бастион на ДПС. Новината бързо е свалена, изчезва. Това означава, че тук, в България крадат на 100%. Ако бяха откраднали 60-70% , и само с 30% от парите да сложат поне тънък асфалт щеше да е много по-добре.

    13:55 25.06.2026

  • 77 Колкото

    3 0 Отговор
    и да вдигнат цените, пак няма да има пътища. СИСТЕМАТА е такава. И вместо прогресистите да променят системата, те искат повече пари. Ами те са старите к. р. ви в стар бардак-пребоядисан.

    13:56 25.06.2026

  • 78 Абе вашта м....

    7 0 Отговор
    Направете ги направо 200 евро, тия хубави пътища си заслужават...

    13:56 25.06.2026

  • 79 СТЕФАН

    0 5 Отговор
    ПОСКЪПВАНЕТО НА ВИНЕТКИТЕ УДРЯ ДИРЕКТНА ГЕРБ МАФИЯТА НА ТИРАДЖИИТЕ УБИЙЦИ

    Коментиран от #90, #98

    13:58 25.06.2026

  • 80 Браво чичо Румене !

    6 1 Отговор
    Браво и на чичи ГълъП, е ся вече преборихи и олигархията и инфлацията, че даже и високите цени ! Поздрави на рибата, дето гласува за Радев :) хахахахахахахаха

    13:59 25.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БГ ОВЦЕТЕ БЛАГОДАРЕТЕ НА

    2 3 Отговор
    Урсула, Зеленски и Боко за добрия живот, който ви очаква.

    14:01 25.06.2026

  • 83 Радко , защо гласувах за тебе

    5 1 Отговор
    Вай,вай, вай.......

    14:05 25.06.2026

  • 84 Радев каза

    3 2 Отговор
    да взимате по три пъти валериана мента глог!

    14:05 25.06.2026

  • 85 делян ...асран

    4 0 Отговор
    Уууууууу,чичо Румене.!Мистър кеш вън.

    14:07 25.06.2026

  • 86 Асан с магарето

    0 1 Отговор
    Моята винетка е безсрочна

    14:07 25.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 В Швейцария

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пловдив":

    годишната виметка е 45 евро

    14:09 25.06.2026

  • 89 Гъзаря с Бентлито

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Значи аз трябва да го духам

    14:09 25.06.2026

  • 90 Правиш ли разлика

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "СТЕФАН":

    между винетки и Тол такси? Защото тираджиите протестират и искат компенсации. А пък ние само дращим тук.

    14:10 25.06.2026

  • 91 Ром от гетото

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Тогава дедо ми си е построил къща

    14:11 25.06.2026

  • 92 Васил

    0 0 Отговор
    Ще ни оправят за 800 дни!

    14:11 25.06.2026

  • 93 Не се

    0 2 Отговор
    Пише честито а д ба ваща ма а и комунистите където вдигате всичко

    14:13 25.06.2026

  • 94 дедо таралянко

    0 1 Отговор
    винеткити да им викаме вече боташки....

    14:13 25.06.2026

  • 95 Хората да излизат пред парламента

    0 1 Отговор
    Сто камшика на голо за Радев

    14:13 25.06.2026

  • 96 До автора

    0 0 Отговор
    Предполагам, че повечето ще похарчат 15 евро, без големи драми. Виж, за храната, услуги, жилища и прочие, ще харчат много и много повече. Без да четем за това. А за качеството на част от храните, какво ще напишете?

    14:15 25.06.2026

  • 97 ГУМЕН КРАДЕВ

    0 1 Отговор
    Започна яко да щави
    Българина.

    За човек който Първо
    Мисли за ГУНДЯЕВ
    А не за държавата си

    Без коментар..

    14:17 25.06.2026

  • 98 УДРЯ ТИ ПРОСТАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "СТЕФАН":

    ТИКВА.

    14:18 25.06.2026

  • 99 И от мен

    1 0 Отговор
    Честито на любителите на зелените чорапи! И това е само началото, безхаберници!

    14:29 25.06.2026

  • 100 дам

    0 0 Отговор
    с тази мярка ще се оскъпи транспорта на всички стоки и оттам и цените ще тръгнат нагоре
    в комбинация с новите дългове, инфлацията ще е стабилна и тази и следващата година
    този кабинет ще ни потопи до нова година

    14:29 25.06.2026

  • 101 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Голяма работа. В момента се возим за 0.10 цента на ден.
    Смешно е!

    14:29 25.06.2026