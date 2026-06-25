Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто

Държавата е подготвила "приятна" лятна изненада за милионите шофьори в България. Регионалното министерство официално пусна за обществено обсъждане мащабен проект за промяна на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Голямата новина тук е, че цената на електронните винетки за автомобили и къмпинги с тегло до 3,5 тона (категория М1) ще се изстреля нагоре с цели 30% от 1 август 2026 г. Оправданието на чиновниците? Сумите за заветния стикер не са пипани от паметната 2019 г., когато за първи път заработи дигиталната система у нас.
Ако досега годишното спокойствие по родните магистрали ни струваше 49,60 евро, то след влизането в сила на постановлението ще трябва да се бръкнем с 64,50 евро. От МРРБ побързаха успокоително да замажат положението с аргумента, че дори и след този ценови удар, най-дългият абонамент си остава най-изгодната алтернатива за родния шофьор. Уви, поскъпването удря абсолютно всички опции по веригата. За тримесечен пропуск вече ще плащаме 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а за месечен – 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичният лукс да караш по републиканските пътища става кръгло 10 евро (досега 7,67 евро), уикенд винетката се покачва от 5,11 евро на 6,60 евро, а най-кратката еднодневна такса ще набъбне от 4,09 евро на 5,30 евро. Солено ще ни излезе и ако ни хванат в крачка без платен налог – компенсаторната такса се вдига рязко от 35,79 евро на 46,50 евро.
Въпросът, който вълнува всеки зад волана, е къде ще отидат тези свежи милиони. Властите изчисляват, че актуализацията ще донесе над 20 млн. евро допълнително до края на 2026 г., а през следващите години в хазната ще влизат по повече от 48 млн. евро годишно. Обещанията звучат направо приказно: лъвският дял от парите ще бъде излят директно в рехабилитация и основни ремонти на трагичните пътища III клас, които свързват малките селца и градчета с областните центрове. Планира се още масивна подмяна на деформирани мантинели, полагане на модерна термопластична хоризонтална маркировка и монтиране на автономно осветление в най-критичните и рискови зони на страната. Отделно, част от бюджета ще отиде за софтуерни и хардуерни подобрения на самата ТОЛ система и разширяване на мрежата от камери, за да се сведе гратисчийството под символичните 2%.
Истината е, че ситуацията по асфалтовите ни артерии отдавна е "опечена". Последните технически одити на експертите разкриват черна статистика – над 35% от второкласните и третокласните шосета в България, или иначе казано над 7000 км, са в окаяно, направо незадоволително състояние. Вечният недостиг на средства за капиталови ремонти превръща малките дупки в структурни кратери, които разрушават самата основа на пътя. Сегашният финансов модел едва покриваше аварийните кръпки, без никакъв шанс за цялостно обновление. В същото време строгите изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз ни притискат да внедряваме скъпи пасивни системи със сериозна степен на задържане, интелигентни системи за управление на трафика, шумяща маркировка и LED светлини. До момента парите стигаха само за базово оцеляване.
Защо обаче точно от 1 август? Тук регионалното министерство проявява доза стратегическа хитрумност. Август е месецът на голямото преселение на народите, когато транзитният трафик от чужди гастарбайтери и туристи през територията на България е в своя пик. Идеята е сериозна част от новия фискален товар да бъде изнесена на гърба на чуждестранните шофьори, преди българският бизнес и граждани да усетят пълната тежест на поскъпването. Наред с това натрупаният финансов буфер през есента ще гарантира, че държавата няма да бъде "изненадана" от зимата и ще има достатъчно средства за качествено снегопочистване. Остават броени седмици до окончателното гласуване на проекта, така че затягайте коланите – шофирането у нас става все по-скъпо удоволствие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито на печелившите
Коментиран от #4
12:48 25.06.2026
2 ООрана държава
12:49 25.06.2026
3 Ганьо
Коментиран от #87
12:50 25.06.2026
4 Герп боклуци
До коментар #1 от "Честито на печелившите":И ти изтича на 5ти август....
Коментиран от #9
12:50 25.06.2026
5 Асан 1
Коментиран от #70
12:50 25.06.2026
6 Реалист
Коментиран от #61
12:50 25.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чичо Сюлейман
12:51 25.06.2026
9 Мечтай си
До коментар #4 от "Герп боклуци":Края на Февруари 🤫
12:53 25.06.2026
10 Мистър Х
12:54 25.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДОЛУ "ПБ"-Партия Баджанак
$ИТИТ€ "ПБ"(НОВИЯТ Г€РБ) НА ГЛАДНИЯТ Н€ ВЯРВАТ!
$ фат ма ка КЪМ БА ТА КА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
Коментиран от #35
12:56 25.06.2026
13 ФЛАШЛЮБ
С ГР.ТРАНСПОРТ Е ...ЛЕВ И ШЕЙСЕ...
Коментиран от #14
12:57 25.06.2026
14 Да да
До коментар #13 от "ФЛАШЛЮБ":Ама евро.
12:58 25.06.2026
15 Пламен
13:00 25.06.2026
16 Смех с копейки
🤣🤣😂
13:01 25.06.2026
17 смях в залата
Коментиран от #19, #43, #64
13:02 25.06.2026
18 Хаха
Все ми е тая нямам кола и не смятам и да имам
Да го дyхат бедните 😁
Коментиран от #89
13:04 25.06.2026
19 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #17 от "смях в залата":Ура!
13:05 25.06.2026
20 жокера
13:05 25.06.2026
21 Тралала
13:05 25.06.2026
22 Ядосан гущер
13:06 25.06.2026
23 Пътни терористи
13:07 25.06.2026
24 Честито
13:07 25.06.2026
25 Тодар Живков
13:07 25.06.2026
26 Хахахаха
13:09 25.06.2026
27 Аргумента
В градовете тука там се стегнати, но само тук там. Младост (София) улците са по-зле от избомбените в Киев. ..
Та накратко.. на базата на какво точно искат да вдигат таксите?! Само заради инфлацията ли?
13:10 25.06.2026
28 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
не щеме ни пари,
искаме свобода
с човешки правдини.
Напред, напред,
на бой да вървим!
Доста сме стоели,
стига да търпим!
Доста сме лежали
в робски пелени,
време е да станем
свободни хора ний.
Напред, напред,
на бой да вървим!
Доста сме стоели,
стига да търпим!
Коментиран от #37
13:11 25.06.2026
29 Хахахаха
До коментар #11 от "Бай Тошо":Стига сте писали за байтошо! Тогава времената бяха други, и пак България беше далеч зад стандарта на запада!
Коментиран от #31, #91
13:12 25.06.2026
30 А НА ПЪРВИ ОКТОМВРИ
13:13 25.06.2026
31 ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ
До коментар #29 от "Хахахаха":Нямаш представа за какво става въпрос.
Коментиран от #36
13:16 25.06.2026
32 Пловдив
Какво бяха сто лева преди 10-12 години ? Много пари бяха... ! Сега са нищо тези 50 евро.
Коментиран от #88
13:19 25.06.2026
33 Хохо Бохо
13:21 25.06.2026
34 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
13:21 25.06.2026
35 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #12 от "ДОЛУ "ПБ"-Партия Баджанак":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
13:21 25.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #31 от "ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ":Имам. Живял съм по комунизма! Източния лагер беше далеч по стандарт на живот от западния. Чакаше се с години за кола, апартамент, даже за цветен телевизор трябваше да се чака. Така е, всички взимаха еднакви заплати, но стандарта на живот пак беше по-нисък от западния, това е.
Коментиран от #59, #72
13:21 25.06.2026
37 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #28 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€! ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
13:22 25.06.2026
38 Прогресивно ми е
Какво да очакваш от фатмак с гълъб !!!
13:23 25.06.2026
39 Гост
13:24 25.06.2026
40 Питане
Не може ли със 100 % ???
13:25 25.06.2026
41 Студопор
13:27 25.06.2026
42 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
До коментар #11 от "Бай Тошо":"безплатно здравеопазване и безплатно образование" 🤣🤣🤣🤣
Падаше от небето или си го "беряхме" след дъжд. 🤣 След радиационен дъжд всички станахме по образовани и по здрави.
Като гледаме колко са образовани 50+ годишните, наистина е било с качество за безплатно .
13:27 25.06.2026
43 дай да видим
До коментар #17 от "смях в залата":Кой си и програмата ти да видим, че да хвърляме гласа за тебе, батеее!
13:27 25.06.2026
44 az СВО Победа 81
Припомням никакъв Хърватски сценарий нямало да се случи в БГ след приемането на шиткойна!
Помните ли тази опашата лъжа? 🤣🤣🤣
Коментиран от #53, #54
13:29 25.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 министър
13:31 25.06.2026
49 Фарфалюлю
Коментиран от #55
13:31 25.06.2026
50 ЕДГАР КЕЙСИ
13:32 25.06.2026
51 Винетките не скачат,
Също така, еврото няма нищо общо. Радефф обаче, имаа!
13:32 25.06.2026
52 Опп
Голям рев за 15€ на година!
13:33 25.06.2026
53 Фофелинов
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":Смочи зеленясали айца путлероид я си бришем дирнико с рубли и стари лефчета.
13:33 25.06.2026
54 Що бе Руски Л а й н о м е т
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":Без еврото цените щяха да са ниски ли.Стига бе миналата год що ги дигаха.А тебе кво те засяга нали си рубладжия
13:33 25.06.2026
55 Кокорчо
До коментар #49 от "Фарфалюлю":За пеньоара ли трябваше да се гласува!? Или за копейкин?! Е, тогава всичко без пари щеше да стане!
Болни мозъци
13:35 25.06.2026
56 Пурко
13:35 25.06.2026
57 хихи
13:36 25.06.2026
58 Не разбрахте ли бе ганювци
13:36 25.06.2026
59 Тралала
До коментар #36 от "Хахахаха":Когато всеки може да си позволи кола се чака дълго..За апартаментите също, един можеше да се вземе, щото огромна опашка от платежоспособни чакат. Едно време хората са се питали какво работиш, а сега е работиш ли, хахахаха.
13:38 25.06.2026
60 Реалист
13:39 25.06.2026
61 Ей лешпер
До коментар #6 от "Реалист":какво общо има еврото с мунчовата комунистическа секта, на власт??? Да ти е..м............
Коментиран от #66
13:40 25.06.2026
62 От чужбина
13:41 25.06.2026
63 Реалист
.
13:41 25.06.2026
64 Старец
До коментар #17 от "смях в залата":Нали искахте евро и да сте в клуба на богатите. Е там сте. Всичко това е последствие от управлението на предишните евро нещстници.
13:41 25.06.2026
65 Eвротерор
13:41 25.06.2026
66 Еми нали мунчо
До коментар #61 от "Ей лешпер":Искаше референдум за еврото.... Сега няма никаква пречка да го стори. Що не го прави, м? Както се влиза в еврозоната, така се и излиза.... ама рязко забрави тази тема.
13:43 25.06.2026
67 честито
Коментиран от #71, #73
13:43 25.06.2026
68 Левски
Коментиран от #74
13:44 25.06.2026
69 Първо
13:45 25.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Еми при добри пътища
До коментар #67 от "честито":Може и 8евро да е. Какво му има да поддържаш добър път...
Коментиран от #76
13:47 25.06.2026
72 Айде ма смотаната
До коментар #36 от "Хахахаха":"еднакви заплати взимали всички"????? Лъжец! 600лева на партийния секретар милиционера военния и прочее НЕРАБОТЕЩИ търтей били= на 80 -100 левчета на учителя лекаря??? Де гиди .ръсна г.ад червена!
13:49 25.06.2026
73 Тралала
До коментар #67 от "честито":114 евро, лъжецо
13:49 25.06.2026
74 Кой е казал,
До коментар #68 от "Левски":че пътища трябва да се правят само с парите от винетките? Всички пътища са построени през социализма. Сега дори не ги подържат. Само крадат. Роби сте.
13:49 25.06.2026
75 В Гърция
13:54 25.06.2026
76 Серсемин
До коментар #71 от "Еми при добри пътища":Преди повече от 10 години румънците си ремонтираха пътищата основно. Явно техните управляващи НЕ са краднали толкова много.
Преди време в българска медия излиза новина за междуселски път който е в окаяно състояние. По документи е напълно ремонтиран с евро пари, а в действителност - абсолютно нищо. Това се отнася за район бастион на ДПС. Новината бързо е свалена, изчезва. Това означава, че тук, в България крадат на 100%. Ако бяха откраднали 60-70% , и само с 30% от парите да сложат поне тънък асфалт щеше да е много по-добре.
13:55 25.06.2026
77 Колкото
13:56 25.06.2026
78 Абе вашта м....
13:56 25.06.2026
79 СТЕФАН
Коментиран от #90, #98
13:58 25.06.2026
80 Браво чичо Румене !
13:59 25.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БГ ОВЦЕТЕ БЛАГОДАРЕТЕ НА
14:01 25.06.2026
83 Радко , защо гласувах за тебе
14:05 25.06.2026
84 Радев каза
14:05 25.06.2026
85 делян ...асран
14:07 25.06.2026
86 Асан с магарето
14:07 25.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 В Швейцария
До коментар #32 от "Пловдив":годишната виметка е 45 евро
14:09 25.06.2026
89 Гъзаря с Бентлито
До коментар #18 от "Хаха":Значи аз трябва да го духам
14:09 25.06.2026
90 Правиш ли разлика
До коментар #79 от "СТЕФАН":между винетки и Тол такси? Защото тираджиите протестират и искат компенсации. А пък ние само дращим тук.
14:10 25.06.2026
91 Ром от гетото
До коментар #29 от "Хахахаха":Тогава дедо ми си е построил къща
14:11 25.06.2026
92 Васил
14:11 25.06.2026
93 Не се
14:13 25.06.2026
94 дедо таралянко
14:13 25.06.2026
95 Хората да излизат пред парламента
14:13 25.06.2026
96 До автора
14:15 25.06.2026
97 ГУМЕН КРАДЕВ
Българина.
За човек който Първо
Мисли за ГУНДЯЕВ
А не за държавата си
Без коментар..
14:17 25.06.2026
98 УДРЯ ТИ ПРОСТАТА
До коментар #79 от "СТЕФАН":ТИКВА.
14:18 25.06.2026
99 И от мен
14:29 25.06.2026
100 дам
в комбинация с новите дългове, инфлацията ще е стабилна и тази и следващата година
този кабинет ще ни потопи до нова година
14:29 25.06.2026
101 Директора👨✈️
Смешно е!
14:29 25.06.2026