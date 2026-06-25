Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто

Държавата е подготвила "приятна" лятна изненада за милионите шофьори в България. Регионалното министерство официално пусна за обществено обсъждане мащабен проект за промяна на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Голямата новина тук е, че цената на електронните винетки за автомобили и къмпинги с тегло до 3,5 тона (категория М1) ще се изстреля нагоре с цели 30% от 1 август 2026 г. Оправданието на чиновниците? Сумите за заветния стикер не са пипани от паметната 2019 г., когато за първи път заработи дигиталната система у нас.

Ако досега годишното спокойствие по родните магистрали ни струваше 49,60 евро, то след влизането в сила на постановлението ще трябва да се бръкнем с 64,50 евро. От МРРБ побързаха успокоително да замажат положението с аргумента, че дори и след този ценови удар, най-дългият абонамент си остава най-изгодната алтернатива за родния шофьор. Уви, поскъпването удря абсолютно всички опции по веригата. За тримесечен пропуск вече ще плащаме 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а за месечен – 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичният лукс да караш по републиканските пътища става кръгло 10 евро (досега 7,67 евро), уикенд винетката се покачва от 5,11 евро на 6,60 евро, а най-кратката еднодневна такса ще набъбне от 4,09 евро на 5,30 евро. Солено ще ни излезе и ако ни хванат в крачка без платен налог – компенсаторната такса се вдига рязко от 35,79 евро на 46,50 евро.

Въпросът, който вълнува всеки зад волана, е къде ще отидат тези свежи милиони. Властите изчисляват, че актуализацията ще донесе над 20 млн. евро допълнително до края на 2026 г., а през следващите години в хазната ще влизат по повече от 48 млн. евро годишно. Обещанията звучат направо приказно: лъвският дял от парите ще бъде излят директно в рехабилитация и основни ремонти на трагичните пътища III клас, които свързват малките селца и градчета с областните центрове. Планира се още масивна подмяна на деформирани мантинели, полагане на модерна термопластична хоризонтална маркировка и монтиране на автономно осветление в най-критичните и рискови зони на страната. Отделно, част от бюджета ще отиде за софтуерни и хардуерни подобрения на самата ТОЛ система и разширяване на мрежата от камери, за да се сведе гратисчийството под символичните 2%.

Истината е, че ситуацията по асфалтовите ни артерии отдавна е "опечена". Последните технически одити на експертите разкриват черна статистика – над 35% от второкласните и третокласните шосета в България, или иначе казано над 7000 км, са в окаяно, направо незадоволително състояние. Вечният недостиг на средства за капиталови ремонти превръща малките дупки в структурни кратери, които разрушават самата основа на пътя. Сегашният финансов модел едва покриваше аварийните кръпки, без никакъв шанс за цялостно обновление. В същото време строгите изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз ни притискат да внедряваме скъпи пасивни системи със сериозна степен на задържане, интелигентни системи за управление на трафика, шумяща маркировка и LED светлини. До момента парите стигаха само за базово оцеляване.

Защо обаче точно от 1 август? Тук регионалното министерство проявява доза стратегическа хитрумност. Август е месецът на голямото преселение на народите, когато транзитният трафик от чужди гастарбайтери и туристи през територията на България е в своя пик. Идеята е сериозна част от новия фискален товар да бъде изнесена на гърба на чуждестранните шофьори, преди българският бизнес и граждани да усетят пълната тежест на поскъпването. Наред с това натрупаният финансов буфер през есента ще гарантира, че държавата няма да бъде "изненадана" от зимата и ще има достатъчно средства за качествено снегопочистване. Остават броени седмици до окончателното гласуване на проекта, така че затягайте коланите – шофирането у нас става все по-скъпо удоволствие.