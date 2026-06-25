Откриха военен "джип" от 1941-ва дълбоко в Тихия океан

Морски учени, проверяващи структурната цялост на останките от легендарен самолетоносач от Втората световна война, се натъкнаха на изумителна част от историята на гражданското автомобилостроене. Работейки в дълбините на Тихоокеанския театър на военните действия, изследователски екип на борда на кораба „Океанос Експлорър“ на NOAA пусна в действие специализирания дистанционно управляем подводен апарат (ROV) „Дийп Дискавърър“, за да проведе серия от вътрешни проучвания с висока разделителна способност на USS „Йорктаун“ (CV-5), който лежи на океанското дъно откакто е потънал при битката при Мидуей през юни 1942 година. Макар експедицията да беше насочена изцяло към събиране на телеметрични данни за военните бойни повреди и състоянието на хангара, мощните LED масиви на подводния апарат прорязаха дълбоководната мъгла и уловиха два напълно кръгли метални отблясъка, което в крайна сметка разкри почти напълно запазен „Ford Super Deluxe Woody“ от 1941 година в хангара от левия борд на самолетоносача.

След като е прекарал 83 години на смазваща дълбочина от 5 200 метра под морското равнище, класическият круизър от Детройт остава удивително разпознаваем. Екстремната липса на кислород и температурите под точката на замръзване в дълбините на Тихия океан са действали като естествен механичен консервант за металните хромирани елементи на „форда“. Заснеманията с камера с висока разделителна способност потвърдиха, че характерното за автомобила разделено предно стъкло остава структурно закрепено точно там, където монтажниците са го закрепили с болтове, докато тежките хромирани брони, отличителната облицовка на предната решетка и дори оригиналните гуми с бели стени са устояли решително на пълното разпадане. Както можеше да се очаква, структурните панели от дървесина, които определят емблематичната естетика на „Woody“, са почти изцяло изгнили, оставяйки след себе си оголен, но напълно непокътнат стоманен скелет, рамката на платнения покрив и неповреден капак на двигателя.

В началото на май 1942 година след тежки сражения по време на битката в Коралово море, повреденият USS Yorktown се прибра с мъка в корабостроителницата в Пърл Харбър, страдащ от тежки структурни повреди по корпуса. Предвид невъзможния 72-часов краен срок, поставен от военноморското командване за поправка на кораба с цел отбраната на Мидуей, докерите са нахлулина борда, карайки местни служебни превозни средства директно върху палубите на хангарите, за да пренесат бързо тежки компоненти и оборудване за ремонт. Телеметричните данни от проучването с дистанционно управляемия подводен апарат (ROV) потвърждават, че Ford-ът е имал специално изработена, ръчно боядисана предна табела с надпис „SHIP SERVICE ___ NAVY“, което подкрепя теорията, че това е бил специален работен автомобил на корабостроителницата, използван от висши военноморски офицери или командването на базата, а не лично превозно средство на моряк.

Когато трескавата тридневна ремонтна работа е приключила преди срока, „Йорктаун“ незабавно е излязал от сухия док и се е върнал в открито море, вероятно преди разтревожените екипажи от корабостроителницата да успеят да върнат практичния автомобил обратно на кея. Само няколко седмици по-късно, на 7 юни 1942 година, след опустошителни въздушни бомбардировки и последен, фатален удар от торпедо от японската подводница I-168, капитан Елиът Бъкмастър е дал заповед за напускане на кораба.