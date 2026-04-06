Продава се специален Range Rover за „топ гъзари“

6 Април, 2026 15:55 3 059 15

  • range rover-
  • rolls-royce-
  • джип-
  • тунинг

Всъедходът е преобразен като Rolls-Royce в предната част

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На пазар, който все повече се определя от лукса по поръчка и единствените по рода си екземпляри, конкретен Range Rover Sport от 2006 година, обявен в момента за продажба във Финландия е разширил границите на автомобилната „пластична хирургия“ до абсолютния им предел. Този конкретен SUV от поколението L320 е претърпял радикална трансформация, с която се прави опит да се преодолее различието между работния кон от Солихал от средата на този век и съвременния Rolls-Royce Cullinan. Въпреки че в обявата се твърди, че са използвани „оригинални“ компоненти на Rolls-Royce, резултатът е странен Франкенщайн, който привлича вниманието, независимо дали ще останете с положителни или не толкова положителни реакции.

Най-забележителната и противоречива модификация е присаждането на затъмнена решетка в стил „Пантеон“ и фарове на Cullinan от периода преди фейслифта върху предната броня на Range Rover. За да се допълни илюзията за „Spirit of Ecstasy“, върху капака от карбонови влакна, изработен по поръчка и с масивен, агресивен въздухозаборник, е поставена реплика на емблемата на капака. Това съчетание на елегантността на Rolls-Royce и стила на „Бързи и яростни“ продължава с предни и задни калници от карбонови влакна, всички обвити в променящо се лилаво-синьо покритие.

Ангажиментът на собственика към тази „хипер-луксозна“ тема се простира и дълбоко в интериора, който е лишен от оригиналните пластмаси от 2006 година в полза на много по-ефектна естетика. Таблото и колоните са претапицирани с яркооранжева кожа, ясен намек към „мандариновата“ кожа, често срещана в поръчките за Rolls-Royce с високи спецификации. Това е съчетано с голям вертикален инфоразвлекателен екран е интегриран в централната конзола.

Инсталиран е и черен таван от прошита кожа, макар че му липсват характерните за истинските продукти от Goodwood оптични LED-ове „Starlight“. Екстериорът се допълва и от тонирани LED задни светлини и предна броня, в която по необясними причини е вградена мощна офроуд LED светлинна лента, което допълнително обърква предназначението на автомобила.

Под карбоновите елементи и емблемата „Spirit of Ecstasy“ автомобилът остава Range Rover Sport от първо поколение, вероятно задвижван от надеждния, но остаряващ 2,7-литров V6 дизелов двигател или 4,4-литров V8. Обявата подчертава, че въпреки модификациите, оценени на над 10 000 евро, автомобилът все още има изискванията за поддръжка на висок пробег на двадесетгодишен британски SUV.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй..

    18 2 Отговор
    По големи бараки от английските коли няма!

    15:58 06.04.2026

  • 2 Дудов

    10 0 Отговор
    Топ гъзарити карат топ гъзарски колш.Мизерниците слагат емблеми,кожи и аксесоари на евгини боклуци за да изглеждат като истински

    16:07 06.04.2026

  • 3 Ало -Ало!

    9 0 Отговор
    Дърт таралясник - платена статия

    16:08 06.04.2026

  • 4 Ха-ха,

    7 0 Отговор
    за тази бракма никога! За същите пари от по-нова година си взимам от някой автосалон на Германия - AMG или S класа, топ гъзаpино!

    16:08 06.04.2026

  • 5 Хасковски каунь

    2 4 Отговор
    По-добре кич, отколкото хич

    16:08 06.04.2026

  • 6 начос

    8 0 Отговор
    Това англо недоразумение оборудвано със най трошливия баварски мотор е истинска гъзария за топ-ман.али.

    16:10 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много

    7 0 Отговор
    грозна картинка... трябва наистина да си в топа на гъзарите за да си купиш такава грозотия...

    16:36 06.04.2026

  • 9 665

    9 0 Отговор
    Идеален е за индианец от факултето !

    16:55 06.04.2026

  • 10 Пепа

    4 0 Отговор
    Да питам , “гъзар” какво значи, ???? Някаква титла, същество с умения и качества, или просто боклук!!! В БГ това е равно на супер Боллук

    Коментиран от #13

    17:15 06.04.2026

  • 11 Големгазар

    4 0 Отговор
    Кат глеам, под кви балкончета се е наснимал, като в село софия южните квартали/скъпите/ бухаха

    Коментиран от #12

    17:20 06.04.2026

  • 12 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Големгазар":

    Даже и по-зле от и най-грозните панелки в България. Та какво да очакваш и за вкусовете на собственияка на автомобила - просто без думи.

    18:00 06.04.2026

  • 13 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пепа":

    Пепо да знаеш по големи Гъзари от Хемороидите нема и нема и да има !!! хахаха 😋🥵🥳🤩😆😂😃😭🤡😅.

    19:18 06.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За ! Ка -- -- -- ти !

    2 0 Отговор
    За ! Ка -- -п -- у

    -- ти !

    Дето Приличат !

    На Него !

    21:03 06.04.2026