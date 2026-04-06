Продава се специален Range Rover за „топ гъзари“

На пазар, който все повече се определя от лукса по поръчка и единствените по рода си екземпляри, конкретен Range Rover Sport от 2006 година, обявен в момента за продажба във Финландия е разширил границите на автомобилната „пластична хирургия“ до абсолютния им предел. Този конкретен SUV от поколението L320 е претърпял радикална трансформация, с която се прави опит да се преодолее различието между работния кон от Солихал от средата на този век и съвременния Rolls-Royce Cullinan. Въпреки че в обявата се твърди, че са използвани „оригинални“ компоненти на Rolls-Royce, резултатът е странен Франкенщайн, който привлича вниманието, независимо дали ще останете с положителни или не толкова положителни реакции.

Най-забележителната и противоречива модификация е присаждането на затъмнена решетка в стил „Пантеон“ и фарове на Cullinan от периода преди фейслифта върху предната броня на Range Rover. За да се допълни илюзията за „Spirit of Ecstasy“, върху капака от карбонови влакна, изработен по поръчка и с масивен, агресивен въздухозаборник, е поставена реплика на емблемата на капака. Това съчетание на елегантността на Rolls-Royce и стила на „Бързи и яростни“ продължава с предни и задни калници от карбонови влакна, всички обвити в променящо се лилаво-синьо покритие.

Ангажиментът на собственика към тази „хипер-луксозна“ тема се простира и дълбоко в интериора, който е лишен от оригиналните пластмаси от 2006 година в полза на много по-ефектна естетика. Таблото и колоните са претапицирани с яркооранжева кожа, ясен намек към „мандариновата“ кожа, често срещана в поръчките за Rolls-Royce с високи спецификации. Това е съчетано с голям вертикален инфоразвлекателен екран е интегриран в централната конзола.

Инсталиран е и черен таван от прошита кожа, макар че му липсват характерните за истинските продукти от Goodwood оптични LED-ове „Starlight“. Екстериорът се допълва и от тонирани LED задни светлини и предна броня, в която по необясними причини е вградена мощна офроуд LED светлинна лента, което допълнително обърква предназначението на автомобила.

Под карбоновите елементи и емблемата „Spirit of Ecstasy“ автомобилът остава Range Rover Sport от първо поколение, вероятно задвижван от надеждния, но остаряващ 2,7-литров V6 дизелов двигател или 4,4-литров V8. Обявата подчертава, че въпреки модификациите, оценени на над 10 000 евро, автомобилът все още има изискванията за поддръжка на висок пробег на двадесетгодишен британски SUV.