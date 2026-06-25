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Летните жеги крият неочаквани капани за собствениците на електромобили

Летните жеги крият неочаквани капани за собствениците на електромобили

25 Юни, 2026 11:32 1 408 9

  • електромобили-
  • жега-
  • съвети

За щастие, има как да надхитрим жегата

Летните жеги крият неочаквани капани за собствениците на електромобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар зимният студ традиционно да се смята за най-големия враг на електромобилите, екстремните горещини над 30–40 градуса по Целзий нанасят не по-малко коварен удар. Вместо да отдава цялата си енергия за задвижване, превозното средство е принудено да хаби огромни ресурси за терморегулация – едновременно за спасяването на батерията от прегряване и за осигуряването на комфорт в купето. Резултатът? Пробегът се топи пред очите ни, а на бързата зарядна станция ни чака неприятна изненада под формата на силно занижена мощност.

Литиево-йонните клетки се чувстват в свои води в тесния температурен диапазон между 15 и 25 градуса по Целзий. Когато термометърът навън полудее, умната електроника пренасочва сериозен процент от капацитета за охлаждане на самия пакет. Когато към това добавим климатика, работещ на пълни обороти, и високата скорост по магистралата, ситуацията става критична. Реални тестове показват, че при температури около 38 градуса обсегът на действие може да се свие с шокиращите 31%.

За щастие, има как да надхитрим жегата. Златната тайна на опитните шофьори е предварителното охлаждане на интериора, докато автомобилът все още е включен в електрическата мрежа. По този начин климатизацията черпи безплатна енергия от инфраструктурата, а не от ценния резервоар на колела. Търсенето на дебела сянка, поставянето на светлоотразителни сенници и по-кроткият стил на шофиране също вършат чудеса. Всяко брутално ускорение нагрява допълнително вътрешната архитектура на клетките, което принуждава охладителната помпа да работи на пределни обороти.

Процесът по презареждане в разгара на лятото изисква стратегическо планиране. Ако батерията вече е нажежена от дългия път, защитните системи автоматично ще „задушат“ скоростта на зареждане, за да предпазят компонентите от термичен шок. Ето защо е жизненоважно да се използва вградената навигация на самия електромобил – тя умее да подготви и кондиционира батерията преди пристигането на станцията. Това може да коства минимално количество енергия по време на път, но спестява ценни часове в чакане пред зарядната колона.

Технологичната бездна между различните модели лъсва именно в най-горещите дни. Модерните машини, оборудвани със сложни системи за активно течно охлаждане, понасят жегата стоически. Истинските мъченици на лятото са по-старите поколения и бюджетните градски коли, които разчитат на пасивно или въздушно охлаждане. Екземпляри като Nissan Leaf, Dacia Spring, Renault Zoe, Volkswagen e-Up! и e-Golf губят своята ефективност драматично бързо под палещото слънце, особено ако се опитате да ги заредите на бърза станция няколко пъти последователно.

Този нюанс се превръща в ключов критерий на пазара на употребявани автомобили. Един и същ фабрично заявен капацитет ще осигури коренно различно преживяване през юли в Tesla Model 3 или Hyundai Ioniq 5 в сравнение с по-ранен Nissan Leaf. Купувачите на старо трябва да изследват не просто цялостното здраве на батерията (SOH), но и начина, по който моделът управлява топлината, историята на бързите зареждания и географския регион, от който идва колата. Жегата няма да направи електромобила неизползваем, но безмилостно ще покаже къде инженерите са си свършили работата и къде технологията работи на ръба на силите си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летните жеги крият

    13 1 Отговор
    неочаквани капани за собственичките на
    разгонени котета
    от мераклии да се отъркат в тях

    11:40 25.06.2026

  • 2 Е-колите

    13 0 Отговор
    е оказаха много капризни - зимата им е проблем - студено, лятото - пак им е проблем - топло. Е то остава пролет и есен, ама тогава сигурно им е влажно и мокро...

    В интерес на истианта - и при ДВГ не е по различно, при голям студ - разхода се вдига, при много жега - пак, но по-малко (най-вече заради климатика). Но при много жега, на дизелите им е по-трудно и човек може да има усещането че нямат мощност.

    Коментиран от #9

    11:40 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 идиоти вън

    8 0 Отговор
    Още сме далече от добрите батерии за автомобили и дали скоро ще стигнем до тях?!?!?

    11:58 25.06.2026

  • 6 Електроген

    3 0 Отговор
    Чи как!Шъ почнат да фъстят,други ще цвърчат,трети напрао ще гърмят.

    12:04 25.06.2026

  • 7 123

    4 0 Отговор
    Впечатлението ми е, че само пед@ли карат електрички

    12:08 25.06.2026

  • 8 Безплатната енергия

    7 0 Отговор
    Цитат:
    "По този начин климатизацията черпи безплатна енергия от инфраструктурата, а не от ценния резервоар на колела."

    Къде е това място с безплатната енергия?
    Каъв е този ценен резервоар?

    12:11 25.06.2026

  • 9 Антиелектрика

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е-колите":

    При ДВГ в жегите или големия студ разхода се вдига в рамките на 10-15%. При електричките разликата е 50%. Даже като не се карат има автоматична система за охлаждане на батерията против възпламеняване. Ако не си карал е-колата няколко дена през лятото батерията от 100% пада на 60-70% заради това охлаждане.

    12:39 25.06.2026