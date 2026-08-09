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Горяща кола блокира движението на магистрала „Хемус“

Горяща кола блокира движението на магистрала „Хемус“

9 Август, 2026 14:36 1 492 6

  • горяща кола-
  • хемус

Малко по-късно от АПИ заявиха, че движението е възстановено в едната лента при км 11 на АМ „Хемус“. Активната лента остава затворена, като движението се извършва в изпреварващата

Горяща кола блокира движението на магистрала „Хемус“ - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола избухна в пламъци и блокира за кратко движението по магистрала „Хемус“, съобщиха очевидци за DarikNews.bg.

Произшествието е станало около 11-12-и км, в района на село Яна, в посока София, където в аварийната лента гори автомобил.

Временно бе ограничено движението при км 11 на автомагистрала (АМ) „Хемус" в посока София поради горящия автомобил. Шофьорите изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Малко по-късно от АПИ заявиха, че движението е възстановено в едната лента при км 11 на АМ „Хемус“. Активната лента остава затворена, като движението се извършва в изпреварващата.

По първоначална информация няма пострадали, съобщиха от МВР.

По данни на свидетели на място са пристигнали пожарна и линейка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайуейтухел

    9 0 Отговор
    Да не е атака с дрон примамка?

    14:39 09.08.2026

  • 2 муньо

    0 6 Отговор
    ке ви спася!

    14:49 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Магистралите са за високи скорости за

    1 2 Отговор
    Нови автомобили в България автопарка е стар и не издържа дълго време да се кара с висока скорост даже малолитражните градски автомобили и да са нови не са за магистрали защото са друг клас автомобили

    Коментиран от #5

    16:38 09.08.2026

  • 5 Берлин

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Магистралите са за високи скорости за":

    Магистралите за хубавите коли,а не новите, пластмаса и алуминий,карам 24 годишна шведска кола, метал и чугун,ряпа да ядете със своите сапунените,

    17:56 09.08.2026

  • 6 аз реших,

    1 0 Отговор
    че някоя електричка пак се е възпламенила батерията от дефект, това е нещо нормално,
    трябва да свикваме.

    19:43 09.08.2026

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