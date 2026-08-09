Горяща кола блокира движението на магистрала „Хемус“

Кола избухна в пламъци и блокира за кратко движението по магистрала „Хемус“, съобщиха очевидци за DarikNews.bg.
Произшествието е станало около 11-12-и км, в района на село Яна, в посока София, където в аварийната лента гори автомобил.
Временно бе ограничено движението при км 11 на автомагистрала (АМ) „Хемус" в посока София поради горящия автомобил. Шофьорите изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".
Малко по-късно от АПИ заявиха, че движението е възстановено в едната лента при км 11 на АМ „Хемус“. Активната лента остава затворена, като движението се извършва в изпреварващата.
По първоначална информация няма пострадали, съобщиха от МВР.
По данни на свидетели на място са пристигнали пожарна и линейка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайуейтухел
14:39 09.08.2026
2 муньо
14:49 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Магистралите са за високи скорости за
Коментиран от #5
16:38 09.08.2026
5 Берлин
До коментар #4 от "Магистралите са за високи скорости за":Магистралите за хубавите коли,а не новите, пластмаса и алуминий,карам 24 годишна шведска кола, метал и чугун,ряпа да ядете със своите сапунените,
17:56 09.08.2026
6 аз реших,
трябва да свикваме.
19:43 09.08.2026