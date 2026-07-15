VV реже до кокал и драстично свива моделната гама на Porsche в името на оцеляването

Глобалната автомобилна индустрия навлиза в ера на безмилостен прагматизъм, в която дори най-престижните брандове не са застраховани от тежки компромиси. Изправена пред необходимостта от мащабно съкращаване на разходите, компанията майка Volkswagen Group предприема радикални мерки, които ще преобразят портфолиото на една от най-доходоносните перли в короната си – Porsche. Натискът от Волфсбург е категоричен: времето на пазарния обем отстъпва място на чистата рентабилност. Съгласно новата стратегическа визия до края на десетилетието моделното разнообразие на марката ще бъде редуцирано наполовина, а опциите за задвижване и оборудване ще претърпят съкрушително свиване с три четвърти.

Тази оздравителна терапия ще засегне най-болезнено иконата 911. Макар легендарният спортен модел да запазва своето централно място в гамата, неговата позната и изключително разнообразна палитра от модификации ще бъде сериозно редуцирана. Клиентите вероятно ще трябва да се сбогуват с част от многобройните вариации на Carrera, Targa и Turbo, като производителят ще се концентрира предимно върху най-печелившите лимитирани и специални издания.

На фона на тези съкращения, стабилността на триото кросоувъри Cayenne, Macan, както и на бъдещия луксозен флагман, известен под кодовото име K1, остава непоколебима. Тези високопроходими модели, предлагащи комбинация от конвенционални и електрически версии, ще формират новия пазарен гръбнак на марката.

Голямата въпросителна обаче тегне над електрическата гама. Спадът в търсенето на Taycan и високите разходи по паралелното поддържане на две луксозни платформи с четири врати поставят под сериозен въпрос бъдещето на модела, както и на класическия седан Panamera. Много е вероятно двете линии да бъдат обединени в един общ наследник с цел оптимизация. Сходна неяснота съпътства и електрическите наследници от серията 718. Окончателната присъда за това кои емблематични машини ще оцелеят под скалпела на корпоративната икономия ще бъде произнесена през есента.