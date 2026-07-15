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VV реже до кокал и драстично свива моделната гама на Porsche в името на оцеляването

VV реже до кокал и драстично свива моделната гама на Porsche в името на оцеляването

15 Юли, 2026 12:58 818 6

  • volkswagen-
  • porsche-
  • моделна гама

В името на финансовата стабилност германският концерн елиминира нишовите версии и залага само на златните си кокошки

VV реже до кокал и драстично свива моделната гама на Porsche в името на оцеляването - 1
бъдещето на класическата Panamera е под въпрос
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалната автомобилна индустрия навлиза в ера на безмилостен прагматизъм, в която дори най-престижните брандове не са застраховани от тежки компромиси. Изправена пред необходимостта от мащабно съкращаване на разходите, компанията майка Volkswagen Group предприема радикални мерки, които ще преобразят портфолиото на една от най-доходоносните перли в короната си – Porsche. Натискът от Волфсбург е категоричен: времето на пазарния обем отстъпва място на чистата рентабилност. Съгласно новата стратегическа визия до края на десетилетието моделното разнообразие на марката ще бъде редуцирано наполовина, а опциите за задвижване и оборудване ще претърпят съкрушително свиване с три четвърти.

Тази оздравителна терапия ще засегне най-болезнено иконата 911. Макар легендарният спортен модел да запазва своето централно място в гамата, неговата позната и изключително разнообразна палитра от модификации ще бъде сериозно редуцирана. Клиентите вероятно ще трябва да се сбогуват с част от многобройните вариации на Carrera, Targa и Turbo, като производителят ще се концентрира предимно върху най-печелившите лимитирани и специални издания.

На фона на тези съкращения, стабилността на триото кросоувъри Cayenne, Macan, както и на бъдещия луксозен флагман, известен под кодовото име K1, остава непоколебима. Тези високопроходими модели, предлагащи комбинация от конвенционални и електрически версии, ще формират новия пазарен гръбнак на марката.

Голямата въпросителна обаче тегне над електрическата гама. Спадът в търсенето на Taycan и високите разходи по паралелното поддържане на две луксозни платформи с четири врати поставят под сериозен въпрос бъдещето на модела, както и на класическия седан Panamera. Много е вероятно двете линии да бъдат обединени в един общ наследник с цел оптимизация. Сходна неяснота съпътства и електрическите наследници от серията 718. Окончателната присъда за това кои емблематични машини ще оцелеят под скалпела на корпоративната икономия ще бъде произнесена през есента.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Троше вече не е това, което беше

    10 2 Отговор
    Прехвалени вагенски боклуци, вдигнаха цените двойно за последните 5-6 години и се чудят защо продажбите не вървят. Влезте във форумите на Троше и вижте за какви драми иде реч, мина времето, когато 911 беше еталон за надежност и прагматизъм. Продават се на цени вече много близки до икони като Ферари и Ламбо и се чудят какво се случва.. еми случва се логичното и пазара ви отхвърли.

    13:08 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕлСмешнико

    6 0 Отговор
    славчев, некадърнико, оправи си статията

    13:11 15.07.2026

  • 4 Ема Коронел Айспуро

    9 1 Отговор
    Направо махайте цялата гама на иконата 911. Да не се мъчите НАПРАВО затваряйте Порше!

    13:13 15.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Обърнахте Порше на масовка за кифли и футболни мамчета! Плюхте на фундаменталните концепции! Сега ще си берете плодовете! Порше не трябва да има гама, а два или макс три модела. В тон с новото време, една електрическа резачка, един класически 911 и една малко по достъпна Боксер или Кайман версия! Трябва да е ексклузивен, рядък, ценен и уникален! Обърнато в масовка, всяко нещо губи стойност!

    13:16 15.07.2026

  • 6 Механик

    4 1 Отговор
    И това няма да помогне. Проблемите са другаде.
    А с рязане работата не се оправя. Рязането е обратното на развитие. А няма ли развитие... сами знаете.
    Много неща объркахте самите вие, други неща ви ги объркаха "държавниците". Алчността ви също помогна доста. Няма да се сърдите. Лично аз бях фен на марката, но след 2000-дната година спрях да ви обичам. Не че нещо, де. Кой съм аз дето се вика. Но работата е, че не съм само аз.

    13:35 15.07.2026