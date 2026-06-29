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Учени доказаха, че механичната трансмисия е по-добра за мозъка

Учени доказаха, че механичната трансмисия е по-добра за мозъка

29 Юни, 2026 09:45 836 17

  • механична трансмисия-
  • неврони-
  • мизък-
  • здраве

Проучването е проведено в Япония

Учени доказаха, че механичната трансмисия е по-добра за мозъка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Привържениците на механичните трансмисии редовно наводняват автомобилните интернет форуми и аукционните платформи за луксозни автомобили, за да спасят ръчните скоростни кутии в скъпи, шестцифрени икони като Porsche 911 GT3 или BMW M3, като страстно представят конвенционалния лост за превключване като върховен емоционален еталон за чиста механична връзка. Докато тези кампании, насочени към високите обороти, се фокусират предимно върху динамиката на шофирането и удоволствието за колекционерите, едно изключително ново неврологично проучване от Япония напълно преосмисля дебата за трите педала, доказвайки, че действието по ръчно превключване на предавките служи на далеч по-голяма физиологична цел, отколкото простото постигане на добро време за обиколка. Според рецензирани данни от невроизображения, публикувани от местното автомобилно издание Best Car Web, сложната, силно синхронизирана физическа последователност, необходима за управлението на традиционния ръчен скоростен лост, действа като мощен когнитивен щит, който пряко поддържа умствената острота и активно подсилва дългосрочното здраве на мозъка с напредването на възрастта на шофьорите.

Тестовете са ръководени от професор Риута Кавашима, ръководител на отдела за невроизобразяване в престижния Институт за развитие, стареене и рак към Университета Тохоку, световноизвестният невроучен, чиито фундаментални изследвания върху умствената пластичност положиха точния структурен план за екосистемата на видеоигрите „Brain Age“ на Nintendo, продадени в милиони екземпляри. Използвайки усъвършенствана функционална близкоинфрачервена спектроскопия (fNIRS) за проследяване в реално време на промените в мозъчния кръвен поток при активни шофьори, телеметричните данни на Кавашима потвърдиха, че управлението на автомобил с ръчна скоростна кутия незабавно активира префронталния кортекс – специализираният команден център на човешкия мозък, отговорен за управлението на работната памет, вземането на изпълнителни решения, пространствената ориентация и решаването на сложни задачи.

Когнитивната тренировка, заложена във всеки километър от пътуването до работа, произтича директно от интензивната, многопластова обработка на информация, която шофьорите с автоматична скоростна кутия са делегирали изцяло на компютърни микропроцесори. Безопасното изпълнение на обикновено превключване на по-ниска предавка изисква човешкият ум едновременно да следи бързите промени в скоростта на движението, физически да натисне педала на съединителя, ръчно да манипулира механичния лост за превключване и точно да дозира газта, за да съгласува плавно оборотите на двигателя. Това непрекъснато изискване за координация в рамките на части от секундата принуждава невронните мрежи на мозъка да поддържат състояние на повишена концентрация. В бързо застаряващо суперобщество като Япония, където мобилността на възрастните хора и когнитивният упадък представляват сериозни структурни пречки за общественото здраве, шофирането на автомобил с ръчна скоростна кутия функционира като ценна, лека ежедневна неврологична тренировка, която ефективно упражнява ума като активна мускулна група.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жена шофьор и негър скиор

    4 4 Отговор
    За черпни кутии с няколко мухи вътре са идеални.

    09:47 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пенчо

    5 4 Отговор
    Всяка кутия е хубава ако се поддържа както трябва.

    09:48 29.06.2026

  • 4 Сталин

    10 9 Отговор
    Всички които карат на автоматик е или п€дерунгел или кифла

    Коментиран от #5, #12, #15

    09:49 29.06.2026

  • 5 Да се съгласи

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    човек с теб, но колко модела останаха да се продават с ръчка.

    09:57 29.06.2026

  • 6 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Първо се изисква да имаш мозък. В бг голям процент от тия по пътищата, изпитват сериозен дефицит на сиво вещество

    09:59 29.06.2026

  • 7 Иво

    10 0 Отговор
    Механичната скоростна кутия дава пълен контрол над автомобила, практически няма чупене, позволява дърпане на буксир. Автоматика дава удобство.

    Коментиран от #8

    10:02 29.06.2026

  • 8 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Иво":

    Колко пъти си дърпал са те дърпали с въже по пътя? Вече е забранено даже.
    С автомат може да дърпаш, пък и на голям джип ако не само за извън пътя не ти трябва ръчка.

    10:13 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалист

    4 0 Отговор
    Всички технологични удобства правят човек по-немислещ и от там и по-глупав. Учителката ни по математика в средното училище казваше никакви калкулатори в моя час, защото ще затъпеете. Факт - сега не мога да смятам без калкулатор.

    10:39 29.06.2026

  • 11 Пурко

    3 3 Отговор
    Затуй ли сащисаните карат само автоматици и ако случайно седнат на кола с ръчка се объркват тотално? Капацитета им е толкова.

    10:40 29.06.2026

  • 12 Карай си ЗАЗката тавариш.

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Или тате ти ще ти купи каруца да си я дърпаш.

    10:50 29.06.2026

  • 13 така

    1 1 Отговор
    И японците ли почнаха за изследват пълни глупости. Значи който не кара кола е аут от живота.

    11:06 29.06.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    На бг селянина с ръчка, мозъка му е напълно гладък. Тези изследвания са за японците, нали се секаш ха ха

    11:10 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Дори и шофирането на кола с ръчни скорости става рутина. Вероятно е по-добре за мозъка, но целия процес след определено време зад волана става автоматизиран. Аз следя основно за кре те ни по пътищата, останалата работа се върши почти неосъзнато.

    11:15 29.06.2026

  • 17 Добра статия

    1 0 Отговор
    Идеално повдига духа на планктона, с една ръка на ръчката а другата през отворения прозорец.

    11:17 29.06.2026