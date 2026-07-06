Над 2000 к.с., истинска механична трансмисия, три педала и цена от над 2.5 милиона евро - това е Hennessey Venom F5-M Roadster

Докато основните производители на суперколи се надпреварват да разработват симулирани цифрови ръчни скоростни кутии и сложни софтуерно управлявани системи за превключване, базираната в Тексас компания на Джон Хенеси залага на абсолютна, нефилтрирана механична мощ. Дебютирайки официално пред публика на „Фестивала на скоростта в Гудууд“, новият Hennessey Venom F5-M Roadster се утвърждава като безспорно най-мощният серийно произвеждан автомобил с ръчна скоростна кутия на планетата. Създаден, за да се възползва от най-новите подобрения на платформата „Venom F5 Evolution“ на марката, този американски хиперкар с отварящ се покрив хвърля истинска бомба върху установения ред в света на хиперкарите, като предава астрономическа мощност към асфалта изключително чрез три физически педала и класическа скоростна кутия.

В сърцевината на тази машина с отворен покрив се намира разработеният от Hennessey 6,6-литров V8 двигател „Fury“ с двойно турбо, който е агресивно настроен за работа с гориво E85, за да изпомпва колосалните 2 031 конски сили. Тази зашеметяваща механична тяга се предава директно към задните колела чрез специално изработена шестстепенна ръчна скоростна кутия, доставена от CIMA. За да се направи място за механизма за превключване и новодобавения трети педал, инженерите напълно преработват централната вана от въглеродни влакна на автомобила. Архитектурата на интериора е изцяло преосмислена, за да се доближи значително алуминиевият лост за превключване на предавките до волана, като по този начин се гарантира, че шофьорите могат бързо да върнат и двете си ръце на волана, преди двойните турбокомпресори да достигнат пълна мощност.

Визуално F5-M има далеч по-агресивна силуетна линия от стандартните автоматизирани роудстъри Venom, което се дължи на специална аеродинамична обработка. Изпъкнала карбонова гръбна перка се простира по дължината на задната част, като се продължава напред в масивен, интегриран покривен въздухозаборник, проектиран да насочва студен въздух от околната среда директно в двигателния отсек, като същевременно стабилизира автомобила при скорости, значително над 320 километра в час. За световната му премиера на състезанието по изкачване на хълма в Гудууд, където състезателният пилот Алекс Бръндъл ще управлява автомобила по два пъти дневно, отделът за персонализация „Maverick“ на Hennessey завърши шаси № 1 в точно съответствие с изключително специфичните изисквания на британския му купувач. Първият екземпляр се отличава с изящна каросерия от лилави карбонови влакна, контрастиращо с емблема на предния капак от истинско 24-каратово злато, анодирани в златно тръби за зареждане на двигателя, седалки от чисто бяла кожа и името на семейството, поръчало колата – „Sheikh“ – елегантно изписано върху задната броня и вътрешните кожени подложки за коленете.

С начална цена от зашеметяващите 2,65 милиона долара (без местни данъци и без да се отчитат персонализираните пакети за „Maverick“), F5-M се продава на значително по-висока цена в сравнение със стандартния си автоматизиран събрат, който струва 2,1 милиона долара. Производството е строго ограничено до едва 12 бройки в целия свят, като за всяка от тях е гарантирана напълно уникална, неповторима цветова комбинация на каросерията, за да се запази дългосрочната ексклузивност за колекционерите.