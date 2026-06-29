Парадоксът на Toyota или защо новият RAV4 се превръща в дефицитна стока

Световният автомобилен лидер Toyota е принуден да натисне спирачките на заводите си извън пределите на Япония за втори път в рамките на броени седмици. Докато преди месец компанията прогнозираше свиване на обемите с около 83 хиляди автомобила до ноември 2026 година, днес мащабът на корекцията изглежда далеч по-драстичен. Според най-новите разчети на марката, кумулативният производствен дефицит в чужбина ще достигне внушителните 100 000 превозни средства до февруари 2027 година, а най-голямата жертва на тази негативна тенденция се оказва най-новата генерация на бестселъра Toyota RAV4.

Основните съкращения ще засегнат класическите бензинови модификации на кросоувъра, сглобявани извън пределите на Япония. Въпреки че от централата спестяват точните цифри за пазарните липси на модела, планът за излизане от кризата включва спешно увеличаване на темповете в японските фабрики. Там производството на Toyota RAV4 и Land Cruiser 250 ще бъде засилено с едва 4200 бройки през втората половина на текущата фискална година – капка в морето на фона на мащабните съкращения, но все пак глътка въздух за доставчиците, които вече пренастройват поточните си линии.

Причините за този внезапен обрат се крият в сложния геополитически пъзел и икономическата несигурност. Ескалиращото напрежение около Иран и произтичащите от това сериозни рискове за корабоплаването през стратегическия Ормузки проток взривиха цените на горивата в редица региони. Това доведе до сериозно охлаждане на потребителския интерес и по-слабо от очакваното търсене на ключови пазари в Близкия изток, Северна Африка и Източна Азия. Потребителите просто стават по-предпазливи, когато става въпрос за покупка на конвенционални автомобили с по-висок разход.

По ирония на съдбата обаче, докато в Азия и Африка заводите забавят ход, на пазара в САЩ се разиграва коренно различен и меко казано истеричен сценарий. Търсенето на новото поколение Toyota RAV4 отвъд Океана е буквално взривоопасно. В някои американски дилърства списъците с чакащи клиенти нахвърлят стотици позиции, а мениджърите по продажбите признават, че броят наличните автомобили на склад не в дни, а в часове. Жестоката истина е, че заради производствените закъснения щатският пазар ще остане "на сухо" с около 55 000 недоставени екземпляра от любимия кросоувър до края на годината. Този недостиг е допълнително усложнен от преминаването на новия модел към изцяло електрифицирана (хибридна) гама в САЩ, което наложи мащабно и бавно преоборудване на основните заводи в Канада и Кентъки.

Паралелно с кризата около RAV4, Toyota е принудена да преразгледа и позициите си на най-големия автомобилен пазар в света – Китай. Местните производствени корекции ще ударят сериозно портфолиото от екологични модели, включително електрическите кросоувъри bZ3X, седана bZ7, както и специфичната китайска спецификация на класическата Camry. Тук обаче проблемът не е в логистиката или горивата, а в безмилостната и агресивна ценова война, водена от местните китайски производители.

Анализаторите в сектора са единодушни, че мощната офанзива на местни гиганти от рода на BYD, Nio и Xiaomi буквално изтласква традиционните чуждестранни брандове от пазара на електромобили. Младите китайски купувачи масово пренебрегват японските алтернативи, което принуди ръководството на Toyota трезво да свали летвата на очакванията си за продажби в Поднебесната империя. В крайна сметка, пред най-големия автопроизводител стои изключително сложно предизвикателство: как да балансира между затварянето на заводи на Изток и опита да задоволи гладния за нови автомобили пазар на Запад.