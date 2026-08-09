ВАС отказа да спре уволнението на Красимира Божкова по случая „Баба Алино“

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила предварителното изпълнение на заповедта за отстраняване от длъжност на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна Красимира Божкова-Каталиева.

Делото е свързано с дисциплинарното ѝ уволнение заради случая „Баба Алино“. Определението на ВАС е окончателно, но не решава спора по същество дали уволнението е законосъобразно.

С решението си върховните магистрати потвърждават определението на Административния съд – Варна, който през юни отхвърли искането на Божкова-Каталиева да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта. Съдът прие, че съгласно закона жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарната им отговорност, не спират тяхното изпълнение.

Заповедта за отстраняването на Божкова-Каталиева е издадена на 29 май 2026 г. от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-късно тя е дисциплинарно уволнена, като още в началото на юли обяви, че ще оспори заповедта пред съда.

Дисциплинарното производство е свързано с проверките около имотите в местността „Баба Алино“ край Варна. В рамките на случая бяха поставени въпроси за начина, по който са били отразени сгради в кадастралната карта, както и за осъществявания контрол от страна на службата.

Красимира Божкова-Каталиева отхвърля твърденията за нарушения. По думите ѝ Службата по геодезия, картография и кадастър изпълнява регистриращи, а не контролни функции и няма правомощия да преценява законосъобразността на строежите. Тя твърди още, че сградите в местността „Баба Алино“ са били нанесени въз основа на официални документи, подписани от правоспособни лица.

По нейни данни в кадастралните карти са нанесени около 40 сгради в района, като последните вписвания са извършени през декември 2025 г. Едва през юни 2026 г. е станало известно, че част от документите, въз основа на които са направени вписванията, не отговарят на законовите изисквания.

С определението си ВАС потвърждава, че Божкова-Каталиева няма да бъде възстановена на длъжността си до приключването на съдебния спор. Предстои съдът да се произнесе по същество дали дисциплинарното ѝ уволнение е извършено законосъобразно.