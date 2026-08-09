ВАС отказа да спре уволнението на Красимира Божкова по случая „Баба Алино“

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила предварителното изпълнение на заповедта за отстраняване от длъжност на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна Красимира Божкова-Каталиева.
Делото е свързано с дисциплинарното ѝ уволнение заради случая „Баба Алино“. Определението на ВАС е окончателно, но не решава спора по същество дали уволнението е законосъобразно.
С решението си върховните магистрати потвърждават определението на Административния съд – Варна, който през юни отхвърли искането на Божкова-Каталиева да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта. Съдът прие, че съгласно закона жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарната им отговорност, не спират тяхното изпълнение.
Заповедта за отстраняването на Божкова-Каталиева е издадена на 29 май 2026 г. от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-късно тя е дисциплинарно уволнена, като още в началото на юли обяви, че ще оспори заповедта пред съда.
Дисциплинарното производство е свързано с проверките около имотите в местността „Баба Алино“ край Варна. В рамките на случая бяха поставени въпроси за начина, по който са били отразени сгради в кадастралната карта, както и за осъществявания контрол от страна на службата.
Красимира Божкова-Каталиева отхвърля твърденията за нарушения. По думите ѝ Службата по геодезия, картография и кадастър изпълнява регистриращи, а не контролни функции и няма правомощия да преценява законосъобразността на строежите. Тя твърди още, че сградите в местността „Баба Алино“ са били нанесени въз основа на официални документи, подписани от правоспособни лица.
По нейни данни в кадастралните карти са нанесени около 40 сгради в района, като последните вписвания са извършени през декември 2025 г. Едва през юни 2026 г. е станало известно, че част от документите, въз основа на които са направени вписванията, не отговарят на законовите изисквания.
С определението си ВАС потвърждава, че Божкова-Каталиева няма да бъде възстановена на длъжността си до приключването на съдебния спор. Предстои съдът да се произнесе по същество дали дисциплинарното ѝ уволнение е извършено законосъобразно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рун–Дьо
18:18 09.08.2026
2 Без майтап
Коментиран от #3, #11
18:26 09.08.2026
3 буля
До коментар #2 от "Без майтап":Така и не се разбра защо Киро-простото избяга панически от властта?Кой и с какво го подплаши та си плю на петите?
18:34 09.08.2026
4 Питане
18:39 09.08.2026
5 Жбръц
18:41 09.08.2026
6 Лаборант
Отговор
Коментиран от #7, #10
18:44 09.08.2026
7 затова ли са се разбеснели
До коментар #6 от "Лаборант":толкоз диваците?
18:50 09.08.2026
8 Ами
19:24 09.08.2026
9 ГАНЮ
юрий гагарин и нахранете гаргите с нея
след нея нацепете с брадвата кунева и костов
20:53 09.08.2026
10 ГАНЮ
До коментар #6 от "Лаборант":схващанията ви са как да се натъпчете
какво да откраднете и подобни дивотии
време е за поголовна сеч откъм главите
циркаджии прости.
всичко ще гори до дупка
20:56 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
Коментиран от #13
21:05 09.08.2026
13 търговище
До коментар #12 от "Цвете":има много депесари които си купили ,и са недосегаеми ,като обласния на търговище ХАРИ ПОТЪР със 6 имота
21:20 09.08.2026