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ВАС отказа да спре уволнението на Красимира Божкова по случая „Баба Алино“

ВАС отказа да спре уволнението на Красимира Божкова по случая „Баба Алино“

9 Август, 2026 18:11 1 116 13

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Съдът прие, че съгласно закона жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарната им отговорност, не спират тяхното изпълнение

ВАС отказа да спре уволнението на Красимира Божкова по случая „Баба Алино“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила предварителното изпълнение на заповедта за отстраняване от длъжност на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна Красимира Божкова-Каталиева.

Делото е свързано с дисциплинарното ѝ уволнение заради случая „Баба Алино“. Определението на ВАС е окончателно, но не решава спора по същество дали уволнението е законосъобразно.

С решението си върховните магистрати потвърждават определението на Административния съд – Варна, който през юни отхвърли искането на Божкова-Каталиева да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта. Съдът прие, че съгласно закона жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарната им отговорност, не спират тяхното изпълнение.

Заповедта за отстраняването на Божкова-Каталиева е издадена на 29 май 2026 г. от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-късно тя е дисциплинарно уволнена, като още в началото на юли обяви, че ще оспори заповедта пред съда.

Дисциплинарното производство е свързано с проверките около имотите в местността „Баба Алино“ край Варна. В рамките на случая бяха поставени въпроси за начина, по който са били отразени сгради в кадастралната карта, както и за осъществявания контрол от страна на службата.

Красимира Божкова-Каталиева отхвърля твърденията за нарушения. По думите ѝ Службата по геодезия, картография и кадастър изпълнява регистриращи, а не контролни функции и няма правомощия да преценява законосъобразността на строежите. Тя твърди още, че сградите в местността „Баба Алино“ са били нанесени въз основа на официални документи, подписани от правоспособни лица.

По нейни данни в кадастралните карти са нанесени около 40 сгради в района, като последните вписвания са извършени през декември 2025 г. Едва през юни 2026 г. е станало известно, че част от документите, въз основа на които са направени вписванията, не отговарят на законовите изисквания.

С определението си ВАС потвърждава, че Божкова-Каталиева няма да бъде възстановена на длъжността си до приключването на съдебния спор. Предстои съдът да се произнесе по същество дали дисциплинарното ѝ уволнение е извършено законосъобразно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рун–Дьо

    10 3 Отговор
    кога ще събаря укроанклава или чака следващия опит да взривят газопровода ни?

    18:18 09.08.2026

  • 2 Без майтап

    14 2 Отговор
    В тази държава за всичко са виновни ПП Асен Василев, жълтопаветниците, умните и красивите, педофилите петроханците.....

    Коментиран от #3, #11

    18:26 09.08.2026

  • 3 буля

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Така и не се разбра защо Киро-простото избяга панически от властта?Кой и с какво го подплаши та си плю на петите?

    18:34 09.08.2026

  • 4 Питане

    9 0 Отговор
    А комунистическото детенце, дето тати е завладял Морската градина КОГА ???

    18:39 09.08.2026

  • 5 Жбръц

    7 0 Отговор
    Сбъркали са третото фамилно име.Трябвало е пеликанова.Нагуилша се като на пеликан,на тази длъжност.Между другото.Овладели са и тази технология,с две фамилни имена.Уж да запази фамилията на тати.Но на подобни длъжности, нещата стават различни.На един документ,се подписва с трето име по бащина линия,на друг ,с фамилията на съпруга.Яко ,а!

    18:41 09.08.2026

  • 6 Лаборант

    2 0 Отговор
    Беинса Дуно...Казано е: „Камък на камък няма да остане“. Това е вярно, не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците....


    Отговор

    Коментиран от #7, #10

    18:44 09.08.2026

  • 7 затова ли са се разбеснели

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лаборант":

    толкоз диваците?

    18:50 09.08.2026

  • 8 Ами

    3 0 Отговор
    Все пак трябва да кма някой виновен за Баба му на Алино

    19:24 09.08.2026

  • 9 ГАНЮ

    2 1 Отговор
    нарежете я на парчета на стадион
    юрий гагарин и нахранете гаргите с нея
    след нея нацепете с брадвата кунева и костов

    20:53 09.08.2026

  • 10 ГАНЮ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лаборант":

    схващанията ви са как да се натъпчете
    какво да откраднете и подобни дивотии
    време е за поголовна сеч откъм главите
    циркаджии прости.
    всичко ще гори до дупка

    20:56 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    3 0 Отговор
    КЪДЕ ЖИВЕЕМ ИЗОБЩО? ВСИЧКО Е ОК? А НЕВЗОРОВ КЪДЕ Е? ИМА ЛИ ВЕЧЕ ХОРА " НАСТАНИЛИ СЕ " ТАМ, СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕТО ? ПРИТЕЖАВАТ ЛИ АКТ 16? КОЛКО РУСКОУКРАИНСКИ БОГАТАШИ ПРИТЕЖАВАТ АПАРТАМЕНТ? ПИШЕТЕ, РАЗКАЖЕТЕ ,НАЛИ ЖИВЕЕМ В ПРАВОВА ДЪРЖАВА?!

    Коментиран от #13

    21:05 09.08.2026

  • 13 търговище

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    има много депесари които си купили ,и са недосегаеми ,като обласния на търговище ХАРИ ПОТЪР със 6 имота

    21:20 09.08.2026

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