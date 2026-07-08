Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Милано, Италия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Румънският бранд Dacia отново разпали автомобилното пространство с премиерата на изцяло новата Dacia Striker, а екипът на mobile.bg беше на мястото на събитието, откъдето ви разказваме горещите подробности за този нов модел. Смелият и мултифункционален модел Striker е с дължина от 4.62 метра и е проектиран да атакува пренаселения C-сегмент, заставайки рамо до рамо с по-големия кросоувър Bigster. Името на модела не е избрано случайно – то символизира директен удар в десятката и амбиция за тотална пазарна доминация. А наред с всички други достойнства, началната цена от под 25 000 евро обещава да превърне Striker в кошмар, както за традиционните конкуренти от Стария континент, така и за новоицлюпените китайски претенденти, предлагайки невиждано съотношение между цена, качество и практичност.

Най-интересното е, че смелата концепция на този вече сериен вариант обединява най-доброто от три напълно различни автомобилни свята. От една страна, Dacia Striker притежава приключенския дух и високата позиция на седене, характерни за SUV моделите, подкрепени от солиден пътен просвет от 200 мм. От друга – той заимства интелигентното вътрешно пространство и удобството на класическото комби. И накрая, но не по важност, силуетът е проектиран с аеродинамиката и ниския покрив (височина от едва 1.53 м) на елегантен седан, осигурявайки коефициент на челно съпротивление от едва 0.29.

Екстериор

Дизайнерът Давид Дюран (вдясно) ни разказа всички подробности

Що се отнася до виншния вид на модела, то за него ни разказа лично дизейнерът на Dacia Давид Дюран. Без колебание трябва да кажем, че визията моментално приковава погледите със своята динамична архитектура, разделена на две нива от една ясно изразена раменна линия. Над нея формите са флуидни, аеродинамични и чисти, докато под нея мускулатурата става вертикална и подчертано офроуд ориентирана с масивни пластмасови защити от иновативния неоцветен материал Starkle®. За първи път тук виждаме и новия Т-образен светлинен подпис на марката, разположен в четирите ъгъла на каросерията, който прелива в гланцирана черна решетка с емблемата на Dacia.

Интериор

Интериорът посреща пасажерите с хоризонтално ориентирано табло на три нива, което буквално обгръща шофьора и пътниците. Голямата технологична изненада е дигиталният инструментален панел LightVisio, който използва оптична рефлексия, за да прожектира най-важната информация като плаващо 3D изображение във въздуха. Център на мултимедията е 10.1-инчов сензорен екран с интелигентна навигация в реално време Media Nav Live и първокласно триизмерно озвучаване от Arkamys с шест високоговорителя. Практичността е издигната в култ благодарение на модулната система YouClip с до 9 точки за закрепване на разнообразни аксесоари из купето.

Пространството за багаж е сред най-добрите в класа със своя внушителен обем от 600 литра, оборудван с умната система Easy Fold за сгъване на седалките с едно движение от багажника. За първи път марката въвежда трикомпонентен под на две нива с двулицево покритие, както и автоматично безконтактно отваряне на петата врата Easy Trunk Opening, което се задейства, когато собственикът застане зад колата. И още нещо интересно: Огромният (1.2 метра) панорамен стъклен покрив с многослойна термална защита залива кабината с естествена светлина, осигурявайки перфектна акустична изолация в комбинация с по-дебелите стъкла.

От марката се похвалиха и с факта, че екологичният отпечатък е намален драстично, като над 32% от използваните материали в автомобила идват от кръговата икономика, включвайки рекордните за бранда 47 кг рециклирана пластмаса. В съответствие с модерните зелени тенденции, в купето няма да откриете нито грам естествена кожа или хром, но въпреки това то изглежда стилно.

Двигатели и технологии

Безопасността също е нещо от изключителна важност, като според експертите от марката в този модел тя е издигната на най-високо европейско ниво по стандарта GSR2, предлагайки адаптивен круиз контрол, автоматично спиране в градски условия и следене на лентата, управлявани лесно чрез персоналния бутон My Safety.

Под капака Dacia Striker предлага богата палитра от четири хибридни задвижвания, водени от версията mild hybrid-G 140. Тя съчетава традиционната за марката двугоривна система на бензин и пропан-бутан (LPG) с 48V мека хибридна технология, намалявайки емисиите на въглероден диоксид с 10%.

За любителите на автоматичните трансмисии е подготвен Striker Hybrid 155, разчитащ на 1.8-литров атмосферен мотор и два електромотора без съединител, което позволява до 80% изцяло електрическо шофиране в градски условия.

Истинската черешка на тортата обаче е модификацията Striker Hybrid 150 4x4. Тя разполага с 1.2-литров турбомотор със 140 конски сили на предната ос и напълно независим електромотор с мощност 23 кВт на задната ос, осигуряващ сериозен въртящ момент при тежък терен. Системата разполага с пет режима на движение (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Off-Road) и автоматичен контрол при спускане по стръмни наклони, като любопитното е, че двойното задвижване се изключва автоматично при висока скорост на магистралата за максимална икономия.

Заключение

Моделната гама е структурирана изключително просто в четири добре познати нива на оборудване: базовото Essential, балансираното Expression, приключенското Extreme и луксозното Journey. Всяка версия е насочена към различен тип клиенти, като върховите изпълнения Extreme и Journey се предлагат на напълно идентични цени, давайки право на избор между офроуд характер или максимален комфорт за дълъг път, както и много ефектни екстри от системата YouClip.

Вградената стъргалка - един от ouClip хитовете

След тези начални впечатления от модела, можем да кажем, че Dacia Striker без съмнение има огромен потенциал да пренапише правилата в своя сегмент, доказвайки че практичността и модерните технологии не трябва задължително да струват цяло състояние. Вижте и видеото, което заснехме с основните акценти на Striker.