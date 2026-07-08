Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Милано, Италия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Румънският бранд Dacia отново разпали автомобилното пространство с премиерата на изцяло новата Dacia Striker, а екипът на mobile.bg беше на мястото на събитието, откъдето ви разказваме горещите подробности за този нов модел. Смелият и мултифункционален модел Striker е с дължина от 4.62 метра и е проектиран да атакува пренаселения C-сегмент, заставайки рамо до рамо с по-големия кросоувър Bigster. Името на модела не е избрано случайно – то символизира директен удар в десятката и амбиция за тотална пазарна доминация. А наред с всички други достойнства, началната цена от под 25 000 евро обещава да превърне Striker в кошмар, както за традиционните конкуренти от Стария континент, така и за новоицлюпените китайски претенденти, предлагайки невиждано съотношение между цена, качество и практичност.
Най-интересното е, че смелата концепция на този вече сериен вариант обединява най-доброто от три напълно различни автомобилни свята. От една страна, Dacia Striker притежава приключенския дух и високата позиция на седене, характерни за SUV моделите, подкрепени от солиден пътен просвет от 200 мм. От друга – той заимства интелигентното вътрешно пространство и удобството на класическото комби. И накрая, но не по важност, силуетът е проектиран с аеродинамиката и ниския покрив (височина от едва 1.53 м) на елегантен седан, осигурявайки коефициент на челно съпротивление от едва 0.29.
Екстериор
Що се отнася до виншния вид на модела, то за него ни разказа лично дизейнерът на Dacia Давид Дюран. Без колебание трябва да кажем, че визията моментално приковава погледите със своята динамична архитектура, разделена на две нива от една ясно изразена раменна линия. Над нея формите са флуидни, аеродинамични и чисти, докато под нея мускулатурата става вертикална и подчертано офроуд ориентирана с масивни пластмасови защити от иновативния неоцветен материал Starkle®. За първи път тук виждаме и новия Т-образен светлинен подпис на марката, разположен в четирите ъгъла на каросерията, който прелива в гланцирана черна решетка с емблемата на Dacia.
Интериор
Интериорът посреща пасажерите с хоризонтално ориентирано табло на три нива, което буквално обгръща шофьора и пътниците. Голямата технологична изненада е дигиталният инструментален панел LightVisio, който използва оптична рефлексия, за да прожектира най-важната информация като плаващо 3D изображение във въздуха. Център на мултимедията е 10.1-инчов сензорен екран с интелигентна навигация в реално време Media Nav Live и първокласно триизмерно озвучаване от Arkamys с шест високоговорителя. Практичността е издигната в култ благодарение на модулната система YouClip с до 9 точки за закрепване на разнообразни аксесоари из купето.
Пространството за багаж е сред най-добрите в класа със своя внушителен обем от 600 литра, оборудван с умната система Easy Fold за сгъване на седалките с едно движение от багажника. За първи път марката въвежда трикомпонентен под на две нива с двулицево покритие, както и автоматично безконтактно отваряне на петата врата Easy Trunk Opening, което се задейства, когато собственикът застане зад колата. И още нещо интересно: Огромният (1.2 метра) панорамен стъклен покрив с многослойна термална защита залива кабината с естествена светлина, осигурявайки перфектна акустична изолация в комбинация с по-дебелите стъкла.
От марката се похвалиха и с факта, че екологичният отпечатък е намален драстично, като над 32% от използваните материали в автомобила идват от кръговата икономика, включвайки рекордните за бранда 47 кг рециклирана пластмаса. В съответствие с модерните зелени тенденции, в купето няма да откриете нито грам естествена кожа или хром, но въпреки това то изглежда стилно.
Двигатели и технологии
Безопасността също е нещо от изключителна важност, като според експертите от марката в този модел тя е издигната на най-високо европейско ниво по стандарта GSR2, предлагайки адаптивен круиз контрол, автоматично спиране в градски условия и следене на лентата, управлявани лесно чрез персоналния бутон My Safety.
Под капака Dacia Striker предлага богата палитра от четири хибридни задвижвания, водени от версията mild hybrid-G 140. Тя съчетава традиционната за марката двугоривна система на бензин и пропан-бутан (LPG) с 48V мека хибридна технология, намалявайки емисиите на въглероден диоксид с 10%.
За любителите на автоматичните трансмисии е подготвен Striker Hybrid 155, разчитащ на 1.8-литров атмосферен мотор и два електромотора без съединител, което позволява до 80% изцяло електрическо шофиране в градски условия.
Истинската черешка на тортата обаче е модификацията Striker Hybrid 150 4x4. Тя разполага с 1.2-литров турбомотор със 140 конски сили на предната ос и напълно независим електромотор с мощност 23 кВт на задната ос, осигуряващ сериозен въртящ момент при тежък терен. Системата разполага с пет режима на движение (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Off-Road) и автоматичен контрол при спускане по стръмни наклони, като любопитното е, че двойното задвижване се изключва автоматично при висока скорост на магистралата за максимална икономия.
Заключение
Моделната гама е структурирана изключително просто в четири добре познати нива на оборудване: базовото Essential, балансираното Expression, приключенското Extreme и луксозното Journey. Всяка версия е насочена към различен тип клиенти, като върховите изпълнения Extreme и Journey се предлагат на напълно идентични цени, давайки право на избор между офроуд характер или максимален комфорт за дълъг път, както и много ефектни екстри от системата YouClip.
След тези начални впечатления от модела, можем да кажем, че Dacia Striker без съмнение има огромен потенциал да пренапише правилата в своя сегмент, доказвайки че практичността и модерните технологии не трябва задължително да струват цяло състояние. Вижте и видеото, което заснехме с основните акценти на Striker.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така
Коментиран от #5, #24
08:04 08.07.2026
2 Бат Наско
08:15 08.07.2026
3 Не, благодаря
Коментиран от #20
08:19 08.07.2026
4 Ха ха ха ха
08:21 08.07.2026
5 Митко плочкаджията
До коментар #1 от "Точно така":Що скъпо бе? Правиш две бани и си я взимаш. Какво му е скъпото?
Коментиран от #18
08:22 08.07.2026
6 Сбъркал
Трябвало е да станеш писател :)))
08:23 08.07.2026
7 Тц тц тц
08:26 08.07.2026
8 Васил
Коментиран от #12, #15
08:30 08.07.2026
9 Харесва ми
08:42 08.07.2026
10 Пурко
08:45 08.07.2026
11 Всички гледат към САЩ
Коментиран от #19
08:46 08.07.2026
12 Реалист
До коментар #8 от "Васил":Нормално е! Лев-евро. Кво не ти е ясно? Не са виновни Дачия.
Коментиран от #14
08:48 08.07.2026
13 Ония с фордо
Коментиран от #16
08:53 08.07.2026
14 БраТ ПиТ
До коментар #12 от "Реалист":Ами повече от нормално, разбира се....преди изкарвах 4-5к лева, а сега са....4-5к. €....за който го мързи да работи все ще се намери причина, но никога няма да признае собствената си вина, мързел(некадърност)...
Коментиран от #17
08:55 08.07.2026
15 Гост
До коментар #8 от "Васил":А колко да струва според теб. колега? Наскоро смених на една от колите ни, старичък, 17 годишен Опел, който си го държим ей така, не ни тежат застраховката и други работи... Та, на това Опелче маслото му беше точно 105 Евро със смяната плюс маслен и въздушен филтри. Нали се сещаш че нито са го преглеждали по окачване, диагностика и бля, бля. Отвиване и завиване! Гаранция..., да, бе!!! За марка на масло да не коментираме, там да има нещо... Та на една гаранционна Дания колто да е смяната на маслото... Питам, щото на Волвото ми е 500 евро?
08:56 08.07.2026
16 Гаврош
До коментар #13 от "Ония с фордо":Хибрида, викаш, няма да предаде Богу дух скоро?
Коментиран от #28
08:56 08.07.2026
17 Реалист
До коментар #14 от "БраТ ПиТ":Не работиш за началник, за това. Ако работеше, това нямаше как да се случи - като за повечето от нас!
08:58 08.07.2026
18 Спринг
До коментар #5 от "Митко плочкаджията":Вярно че по начина на шофиране си личи, че неудачия се ползва предимно от строителни работници и роднините им.
08:59 08.07.2026
19 Шелби кобра
До коментар #11 от "Всички гледат към САЩ":Кадилак го харесват предимно негрите, ромите и украинците. Що ли така?
Коментиран от #26
09:02 08.07.2026
20 да бе, да
До коментар #3 от "Не, благодаря":румънско, ама собственост на френската Рено.
09:02 08.07.2026
21 от тротоара
Китайски коли за 10 000 евро няма. Най-евтиното, което прилича на кола, е MG-4 Urban с цена от €19 500 нагоре. Какво става на китайския пазар въобще не ни топли. Нито печелим в Китай, нито харчим в Китай.
09:02 08.07.2026
22 Без смисъл
09:11 08.07.2026
23 Пилот на Ферари
При дневно шофиране трудно ще се вижда информацията .
А цената от 50 хил Лева /25 хил € / - изобщо не е евтина .
Тая сапунерка от пластмаса и евтина електроника не струва толкова .
09:14 08.07.2026
24 ФЕН
До коментар #1 от "Точно така":Ти да видиш в Русия как е ! Новия китайски Москвич на цена на тази дачия ....ама без сервизно обслужване...и бензин ЙОК ....или го буташ на опашката на бензиностанцията или го ползваш за склад пред блока ако не са го окрали за части защо то няма сервизно облажване . Руснаците тръгнаха с голямата кошница за китайски коли и слид 1-2г. пак търсят европейското а кйтаците затварят заводите в Русия ....просто факти сам си ги тълкувай
09:24 08.07.2026
25 Факт
09:26 08.07.2026
26 Никси
До коментар #19 от "Шелби кобра":А да бе , а Владо Въргала да не е случайно негър или ром и той е притежавал Кадилак !!!.
09:29 08.07.2026
27 Ония с фордо
Мисирки
09:29 08.07.2026
28 Ония с фордо
До коментар #16 от "Гаврош":Точно така , правилно си разбрал .
09:31 08.07.2026