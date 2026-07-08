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Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!
  Тема: Тест драйв

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

8 Юли, 2026 08:00 7 821 28

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  • striker

Румънците изригнаха в C-сегмента с невиждан хибрид, който съчетава 4х4 SUV, комби и седан

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Милано, Италия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Румънският бранд Dacia отново разпали автомобилното пространство с премиерата на изцяло новата Dacia Striker, а екипът на mobile.bg беше на мястото на събитието, откъдето ви разказваме горещите подробности за този нов модел. Смелият и мултифункционален модел Striker е с дължина от 4.62 метра и е проектиран да атакува пренаселения C-сегмент, заставайки рамо до рамо с по-големия кросоувър Bigster. Името на модела не е избрано случайно – то символизира директен удар в десятката и амбиция за тотална пазарна доминация. А наред с всички други достойнства, началната цена от под 25 000 евро обещава да превърне Striker в кошмар, както за традиционните конкуренти от Стария континент, така и за новоицлюпените китайски претенденти, предлагайки невиждано съотношение между цена, качество и практичност.

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Най-интересното е, че смелата концепция на този вече сериен вариант обединява най-доброто от три напълно различни автомобилни свята. От една страна, Dacia Striker притежава приключенския дух и високата позиция на седене, характерни за SUV моделите, подкрепени от солиден пътен просвет от 200 мм. От друга – той заимства интелигентното вътрешно пространство и удобството на класическото комби. И накрая, но не по важност, силуетът е проектиран с аеродинамиката и ниския покрив (височина от едва 1.53 м) на елегантен седан, осигурявайки коефициент на челно съпротивление от едва 0.29.

Екстериор

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!
Дизайнерът Давид Дюран (вдясно) ни разказа всички подробности

Що се отнася до виншния вид на модела, то за него ни разказа лично дизейнерът на Dacia Давид Дюран. Без колебание трябва да кажем, че визията моментално приковава погледите със своята динамична архитектура, разделена на две нива от една ясно изразена раменна линия. Над нея формите са флуидни, аеродинамични и чисти, докато под нея мускулатурата става вертикална и подчертано офроуд ориентирана с масивни пластмасови защити от иновативния неоцветен материал Starkle®. За първи път тук виждаме и новия Т-образен светлинен подпис на марката, разположен в четирите ъгъла на каросерията, който прелива в гланцирана черна решетка с емблемата на Dacia.

Интериор

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Интериорът посреща пасажерите с хоризонтално ориентирано табло на три нива, което буквално обгръща шофьора и пътниците. Голямата технологична изненада е дигиталният инструментален панел LightVisio, който използва оптична рефлексия, за да прожектира най-важната информация като плаващо 3D изображение във въздуха. Център на мултимедията е 10.1-инчов сензорен екран с интелигентна навигация в реално време Media Nav Live и първокласно триизмерно озвучаване от Arkamys с шест високоговорителя. Практичността е издигната в култ благодарение на модулната система YouClip с до 9 точки за закрепване на разнообразни аксесоари из купето.

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Пространството за багаж е сред най-добрите в класа със своя внушителен обем от 600 литра, оборудван с умната система Easy Fold за сгъване на седалките с едно движение от багажника. За първи път марката въвежда трикомпонентен под на две нива с двулицево покритие, както и автоматично безконтактно отваряне на петата врата Easy Trunk Opening, което се задейства, когато собственикът застане зад колата. И още нещо интересно: Огромният (1.2 метра) панорамен стъклен покрив с многослойна термална защита залива кабината с естествена светлина, осигурявайки перфектна акустична изолация в комбинация с по-дебелите стъкла.

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

От марката се похвалиха и с факта, че екологичният отпечатък е намален драстично, като над 32% от използваните материали в автомобила идват от кръговата икономика, включвайки рекордните за бранда 47 кг рециклирана пластмаса. В съответствие с модерните зелени тенденции, в купето няма да откриете нито грам естествена кожа или хром, но въпреки това то изглежда стилно.

Двигатели и технологии

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Безопасността също е нещо от изключителна важност, като според експертите от марката в този модел тя е издигната на най-високо европейско ниво по стандарта GSR2, предлагайки адаптивен круиз контрол, автоматично спиране в градски условия и следене на лентата, управлявани лесно чрез персоналния бутон My Safety.

Под капака Dacia Striker предлага богата палитра от четири хибридни задвижвания, водени от версията mild hybrid-G 140. Тя съчетава традиционната за марката двугоривна система на бензин и пропан-бутан (LPG) с 48V мека хибридна технология, намалявайки емисиите на въглероден диоксид с 10%.

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

За любителите на автоматичните трансмисии е подготвен Striker Hybrid 155, разчитащ на 1.8-литров атмосферен мотор и два електромотора без съединител, което позволява до 80% изцяло електрическо шофиране в градски условия.

Истинската черешка на тортата обаче е модификацията Striker Hybrid 150 4x4. Тя разполага с 1.2-литров турбомотор със 140 конски сили на предната ос и напълно независим електромотор с мощност 23 кВт на задната ос, осигуряващ сериозен въртящ момент при тежък терен. Системата разполага с пет режима на движение (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Off-Road) и автоматичен контрол при спускане по стръмни наклони, като любопитното е, че двойното задвижване се изключва автоматично при висока скорост на магистралата за максимална икономия.

Заключение

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!

Моделната гама е структурирана изключително просто в четири добре познати нива на оборудване: базовото Essential, балансираното Expression, приключенското Extreme и луксозното Journey. Всяка версия е насочена към различен тип клиенти, като върховите изпълнения Extreme и Journey се предлагат на напълно идентични цени, давайки право на избор между офроуд характер или максимален комфорт за дълъг път, както и много ефектни екстри от системата YouClip.

Кралят на евтините семейни автомобили: Представяме ви новата Dacia Striker, която пристига с 4х4, 3D технологии и цена под 25 000 евро!
Вградената стъргалка - един от ouClip хитовете

След тези начални впечатления от модела, можем да кажем, че Dacia Striker без съмнение има огромен потенциал да пренапише правилата в своя сегмент, доказвайки че практичността и модерните технологии не трябва задължително да струват цяло състояние. Вижте и видеото, което заснехме с основните акценти на Striker.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    15 9 Отговор
    В ЕСсср всичко трябва да е супер скъпо. Който иска "свободно движение на хора и капитали", да одипеш, с тротинетка или направо да яхва метлата.

    Коментиран от #5, #24

    08:04 08.07.2026

  • 2 Бат Наско

    17 12 Отговор
    Всеки който ползва редовно таксита знае какво е чувството когато види Дачия.Пак ли ве?! Защо все на мен:)

    08:15 08.07.2026

  • 3 Не, благодаря

    12 6 Отговор
    Румънското возило е за Ганчо.

    Коментиран от #20

    08:19 08.07.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    31 1 Отговор
    Че 25 000 евро малко ли са? За една пластмаса отвътре и тенекия отвън? Аре бегай

    08:21 08.07.2026

  • 5 Митко плочкаджията

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Що скъпо бе? Правиш две бани и си я взимаш. Какво му е скъпото?

    Коментиран от #18

    08:22 08.07.2026

  • 6 Сбъркал

    8 0 Отговор
    ...си попрището бе Радооо...
    Трябвало е да станеш писател :)))

    08:23 08.07.2026

  • 7 Тц тц тц

    19 4 Отговор
    Тия на континента луднаха с безобразни цени за тенекии, докато китайците си карат новите за 10 000 евро. ЕС регулации бла бла бла

    08:26 08.07.2026

  • 8 Васил

    16 0 Отговор
    Никога не са били евтини а сега са още по скъпи боклуци може ли за една смяна на Дачия маслото да е 300 евро. това си е чиста лудост.

    Коментиран от #12, #15

    08:30 08.07.2026

  • 9 Харесва ми

    4 8 Отговор
    На фона на китайските и корейски грозотии Дачия е направила не лош автомобил.

    08:42 08.07.2026

  • 10 Пурко

    9 3 Отговор
    Добре изглежда. Бих си я купил.

    08:45 08.07.2026

  • 11 Всички гледат към САЩ

    4 1 Отговор
    И тия от Рено Нисан започнаха да копират дизайна на Кадилак

    Коментиран от #19

    08:46 08.07.2026

  • 12 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Нормално е! Лев-евро. Кво не ти е ясно? Не са виновни Дачия.

    Коментиран от #14

    08:48 08.07.2026

  • 13 Ония с фордо

    8 1 Отговор
    Поредната еднодневка но с вграден с един от най-важните модули - 10.1-инчов сензорен екран ! Няма значение че този 1,2 двигател със 140 коня ще издаде душата преди да навърши 3 години или да измине 100 хиляди километра с тези 1,5 тона тегло - празен ! Виж 1,8 155 коня хибрид говори друго нещо.

    Коментиран от #16

    08:53 08.07.2026

  • 14 БраТ ПиТ

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Ами повече от нормално, разбира се....преди изкарвах 4-5к лева, а сега са....4-5к. €....за който го мързи да работи все ще се намери причина, но никога няма да признае собствената си вина, мързел(некадърност)...

    Коментиран от #17

    08:55 08.07.2026

  • 15 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    А колко да струва според теб. колега? Наскоро смених на една от колите ни, старичък, 17 годишен Опел, който си го държим ей така, не ни тежат застраховката и други работи... Та, на това Опелче маслото му беше точно 105 Евро със смяната плюс маслен и въздушен филтри. Нали се сещаш че нито са го преглеждали по окачване, диагностика и бля, бля. Отвиване и завиване! Гаранция..., да, бе!!! За марка на масло да не коментираме, там да има нещо... Та на една гаранционна Дания колто да е смяната на маслото... Питам, щото на Волвото ми е 500 евро?

    08:56 08.07.2026

  • 16 Гаврош

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ония с фордо":

    Хибрида, викаш, няма да предаде Богу дух скоро?

    Коментиран от #28

    08:56 08.07.2026

  • 17 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "БраТ ПиТ":

    Не работиш за началник, за това. Ако работеше, това нямаше как да се случи - като за повечето от нас!

    08:58 08.07.2026

  • 18 Спринг

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Митко плочкаджията":

    Вярно че по начина на шофиране си личи, че неудачия се ползва предимно от строителни работници и роднините им.

    08:59 08.07.2026

  • 19 Шелби кобра

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всички гледат към САЩ":

    Кадилак го харесват предимно негрите, ромите и украинците. Що ли така?

    Коментиран от #26

    09:02 08.07.2026

  • 20 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не, благодаря":

    румънско, ама собственост на френската Рено.

    09:02 08.07.2026

  • 21 от тротоара

    6 4 Отговор
    Лека-полека Дачия пускат модели във всеки сегмент, в който има пари. Заводите им са заети с поръчки за половин година напред. На вторичния пазар също се държат добре. Европейските клиенти гласуват за Дачия с портфейлите си.

    Китайски коли за 10 000 евро няма. Най-евтиното, което прилича на кола, е MG-4 Urban с цена от €19 500 нагоре. Какво става на китайския пазар въобще не ни топли. Нито печелим в Китай, нито харчим в Китай.

    09:02 08.07.2026

  • 22 Без смисъл

    2 1 Отговор
    Да си загубиш времето да пътуваш часове до някъде си , да видиш някаква кола и да не си разбрал най-важните факти за нея, е чиста безсмислица .

    09:11 08.07.2026

  • 23 Пилот на Ферари

    5 0 Отговор
    Таблото е някакъв хаос и поне от клипа нищо не се разчита нито на таблото , нито на таблета .
    При дневно шофиране трудно ще се вижда информацията .
    А цената от 50 хил Лева /25 хил € / - изобщо не е евтина .
    Тая сапунерка от пластмаса и евтина електроника не струва толкова .

    09:14 08.07.2026

  • 24 ФЕН

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Ти да видиш в Русия как е ! Новия китайски Москвич на цена на тази дачия ....ама без сервизно обслужване...и бензин ЙОК ....или го буташ на опашката на бензиностанцията или го ползваш за склад пред блока ако не са го окрали за части защо то няма сервизно облажване . Руснаците тръгнаха с голямата кошница за китайски коли и слид 1-2г. пак търсят европейското а кйтаците затварят заводите в Русия ....просто факти сам си ги тълкувай

    09:24 08.07.2026

  • 25 Факт

    3 1 Отговор
    Цените започват от 25хил. а колко ще е този с 4Х4? Китайските модели с повече екстри, четири цилиндъра и с 170-200кс започват от около 20хил.

    09:26 08.07.2026

  • 26 Никси

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шелби кобра":

    А да бе , а Владо Въргала да не е случайно негър или ром и той е притежавал Кадилак !!!.

    09:29 08.07.2026

  • 27 Ония с фордо

    0 0 Отговор
    Ако това днес го пуснете още веднъж ще ви е за първи път !
    Мисирки

    09:29 08.07.2026

  • 28 Ония с фордо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гаврош":

    Точно така , правилно си разбрал .

    09:31 08.07.2026