Японският министър-председател ще се вози в най-луксозната „джипка“ на Toyota

Докато в България министър-председател с черен „джип“ Toyota не е нова новина, то министър-председателят на Япония, Санае Такаичи финализира окончателната промяна в автомобилния си парк, като се отказа от дългогодишната си лимузина Century от трето поколение в полза на новоизлезлия SUV от същия модел. Това широко отразявано обновяване на автомобилния парк, което веднага привлече вниманието на регионалните медии, гарантира, че най-ексклузивната автомобилна династия в Япония остава здраво свързана с най-висшия държавен пост. Ескортиран, както винаги, от охранителен кортеж от седани Lexus LS от предишното поколение, този внушителен автомобил с тонирани стъкла бележи значително отклонение от традиционните ниски седани от няколко поколения, предпочитани от нейните предшественици.

Данните за държавните поръчки сочат, че излизащият от употреба седан Century от трето поколение – първоначално въведен в експлоатация по времето на покойния Шинзо Абе през април 2020 година – е надхвърлил предварително определените прагове за пробег и експлоатационен цикъл, което налага незабавна подмяна на превозното средство. Докато главният секретар на кабинета Минору Кихара потвърди обновяването на автомобилния парк по време на пресконференция, близкото обкръжение на министър-председателя строго класифицира точните фактури за доставката и механичните защитни спецификации съгласно протоколите за национална сигурност. Автомобилът на премиера се отличава от стандартните търговски варианти, като се отказва от характерната за модела контрастна двуцветна естетика в полза на едноцветна, дълбоко полирана черна окраска. В предната част е добавено отличително огледало на предния калник, както и сини светлинни сигнали, дискретно интегрирани зад тъмната решетка, докато автомобилът се движи на многолъчеви алуминиеви джанти, облечени в силно подсилени, дебелостенни гуми с балистична защита, проектирани да издържат на огромната маса на скритата под каросерията броня.

Повишената линия на покрива и по-голямата височина на каросерията осигуряват значително повече пространство над главата и значително улесняват влизането и излизането, като свеждат до минимум неудобните физически преходи за високопоставените лица по време на официални пристигания с натоварен график. Под специално изработените каросерийни панели автомобилът заменя традиционната V8 архитектура с високотехнологична задвижваща система, базирана на модулната платформа TNGA-K на Toyota и използваща 3,5-литров атмосферен V6 двигател в конфигурация „plug-in hybrid“ (PHEV). Работейки в тандем с електронна безстепенна трансмисия (e−CVT) и патентованата система за задвижване на четирите колела E-Four, задвижващата система развива комбинирана мощност от 406 конски сили, като използва батерия с капацитет 21,3 киловатчаса, способна да осигури до 69 километра изцяло безшумен електрически пробег с нулеви емисии, за да се гарантира, че превозът на високопоставените лица остава напълно незабележим.